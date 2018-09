Braga empata com Norwich City em seu jogo de apresentação

Amistoso realizado para apresentar a equipe do Braga para a temporada 2013/2014. Partida realizada no Estádio AXA, em Braga (Portugal).

O Sporting Braga jogou nesta sexta-feira (02) um amistoso contra o time inglês do Norwich City, no Estádio AXA. Esta partida marcou a apresentação da equipe bracarense para esta temporada, e contou com a presença de seus torcedores e sócios. O jogo terminou empatado em 2 a 2 e um dos destaques da partida foi a ausência do meia Douglão, que está de saída do clube minhoto.

O jogo começou com as duas equipes se respeitando bastante, trocando passes e buscando brechas na defesa adversária. O primeiro lance de perigo foi aos quatro minutos, quando Sondgrass apareceu livre na área e bateu forte, para boa defesa de Eduardo. Na sobra, Hoolahan apenas teve o trabalho de tocar para as redes, porém o impedimento já havia sido marcado.

O Norwich abriu o placar poucos minutos depois. Gary Hooper, em jogada individual, driblou praticamente toda a defesa do Braga e chutou sem chances para Eduardo: 1-0 para o time visitante. Dois minutos depois, quase o empate minhoto. Edinho apareceu bem posicionado na grande área inglesa e recebeu bom cruzamento, porém finalizou para fora.

Poucos minutos depois, Bennett chutou de fora da área e Eduardo espalmou para frente. Na sobra, Hooper com tranquilidade mandou a bola para as redes, anotando seu segundo gol na partida e também o segundo do Norwich.

A segunda etapa começou com o time do Braga mais ofensivo. Ainda no começo do jogo, Rafa apareceu bem pelo lado esquerdo, invadiu a área do Norwich e finalizou fraco, para fora.

Aos nove do segundo tempo, o time de Portugal conseguiu diminuir o marcador. Rafa achou Paulo Vinícius bem posicionado dentro da área e cruzou na cabeça do defensor bracarense, que acertou boa cabeçada, sem chances para o goleiro inglês.

Depois de muito ameaçar o Norwich, o time do Braga finalmente chegou ao empate. Rafa, que foi o grande destaque do jogo, deixou o dele ao receber um belo passe de Luíz Carlos. Sozinho na cara do gol, o meia teve o trabalho de completar para o fundo das redes: 2-2.

Após o apito final, apresentação para a torcida

Depois do término do jogo, os jogadores do Braga foram chamados até o centro de campo para saudar a sua torcida. Após a saudação, o capitão Alan, trajando vestes de guerreiro do império romano, percorreu ao redor do gramado em cima de um coche puxado por um cavalo com a Taça da Liga, conquistada na última temporada.

Embora o Braga já tenha se apresentado, seu plantel ainda não está totalmente fechado. A equipe bracarense provavelmente contará com novos reforços e novas baixas até 31 de agosto, data que fecha a janela de transferências da Europa.