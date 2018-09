Porto, Benfica e Sporting estreiam na Liga Sagres neste domingo com novidades

Porto, Benfica e Sporting Lisboa iniciarão suas longas jornadas rumo ao título da Liga Sagres, principal competição do futebol português, neste domingo (18). Depois de realizarem boas pré-temporadas, com disputas de torneios amistosos, os três maiores clubes de Portugal enfrentarão adversários considerados fáceis nesta primeira rodada. Porém, mesmo com esta "facilidade", nenhuma das três equipes entrará em campo convicta de que os três pontos serão realmente delas. Cada uma das equipes têm pelo menos um problema em sua composição para este início de Liga, seja no elenco ou no comando técnico, que terão de ser superados com o decorrer dos jogos.

Porto

A equipe do Porto, campeã da Liga Sagres 2012/2013, tem pela frente dois grandes desafios. O primeiro, claro, é tentar se sagrar tetracampeã da Liga, algo que o Porto já conseguiu duas vezes em toda a sua história - entre 1995 e 1999, quando foi pentacampeão e, recentemente, entre 2005 e 2009, quando teve sua sequência interrompida pelo Benfica, campeão da temporada 2009-2010. Já a segunda grande meta da equipe portista é se adaptar ao estilo de seu novo técnico, Paulo Fonseca, contratado junto ao Paços de Ferreira.

Se depender de adaptação, o Porto não terá problemas. Em sua pré-temporada, a equipe portista disputou oito jogos e perdeu apenas um, contra o Galatasaray, pela Emirates Cup. Quanto aos demais, somente vitórias. Inclusive, no meio destas sete vitórias portistas, está o título da Supertaça Cândido Oliveira, conquistada com autoridade em cima do Vitória de Guimarães.

Entre as novidades portistas estão o meia colombiano Juan Quinteros, os mexicanos Reyes e Herrera (zagueiro e volante, respectivamente), a jovem promessa portuguesa Tiago Rodrigues - volante, os atacantes Licá e Ghilas e o meia Josué, ex-Paços de Ferreira e indicação do atual treinador portista. Já as baixas do Porto ficam por conta de James Rodríguez e João Moutinho, ambos contratados pelo novo rico da Europa, Mônaco.

Nesta primeira rodada da Liga, o Porto irá até Setúbal enfrentar os donos da casa, Vitória de Setúbal, no Estádio do Bonfim.

Benfica

Talvez o Benfica seja a equipe que mais tenha problemas entre os grandes para este início de Liga Sagres. A equipe comandada por Jorge Jesus passou a pré-temporada inteira e iniciará a temporada muito pressionada. Depois de ficar com três vices na temporada passada, sendo estes na Liga Sagres - perdendo o jogo decisivo para o seu arquirrival Porto nos últimos minutos do jogo, Taça de Portugal e Liga Europa, a equipe benfiquista tem a missão de, pelo menos, ganhar um título ao longo da temporada, e a Liga Sagres é o campeonato ideal para saciar o desejo do adepto do Benfica por taças.

Para que voltem a vencer o campeonato português, as águias se reforçaram e muito, não só para esta competição, como também para a Liga dos Campeões. Lisandro López, Steven Vitória, Bruno Cortez, Markovic, Djuricic, Suljemani, Luis Fariña, Funes Mori e Jim Varela são os novos reforços da equipe que mais vezes foi campeã da primeira divisão portuguesa e que, neste ano, tentará quebrar a hegemonia portista na competição.

Mesmo com todos estes reforços, a equipe do Benfica ainda não sabe se poderá contar com um dos seus maiores artilheiros nos últimos anos. Óscar Cardozo ainda não teve sua saída ou reintegração no time benfiquista confirmada, e também não foi relacionado para este jogo de domingo, o que reforça a tese de que o jogador não será reintegrado tão cedo, caso realmente seja aceito de volta no time.

Pela primeira rodada da Liga, o Benfica irá até a Ilha da Madeira enfrentar o Marítimo, no Estádio dos Barreiros.

Sporting

Esta temporada precisa ser a temporada da renovação, a temporada que o Sporting Lisboa precisa, mais do que nunca, se reerguer no cenário português. Na última temporada, os Leões ficaram apenas com a sétima colocação da Liga Sagres, sendo esta uma das piores da história do tradicional clube verde e branco e, de quebra, tendo ficado sem vaga para qualquer competição continental.

Pra esta Liga Sagres, o Sporting conta com novos reforços e também com uma nova gestão. Bruno de Carvalho chegou no clube de Lisboa para tentar reergue-lo e, até agora, está conseguindo levantar a moral do time. Já Leonardo Jardim, técnico que teve uma ótima passagem pelo Braga e que estava no Olympiakos da Grécia, é uma das grandes esperanças de Bruno de Carvalho para a temporada.

Afetado pela grave crise que atingiu Portugal, os Leões gastaram pouco nesta janela de transferências e preferiram apostar na base, com 11 renovações de contrato em apenas um único mês. Entre as contratações, estão o meia Monteiro (ex-Seatle Sounders - EUA), o lateral Jefferson (ex-Palmeiras e Estoril), o zagueiro Maurício Nascimento (ex-Palmeiras), o lateral Weldinho - que agora é Welder (ex-Palmeiras) e Slimani, atacante que veio de graça do futebol da Argélia e que se torna outra das grandes apostas do novo presidente sportinguista.

Já entre as baixas do clube, estão o meia Schaars - vendido ao clube holandês PSV, Miguel Lopes - vendido ao Lyon e o atacante Wolfswinkel, vendido para o clube inglês do Norwich. Mesmo com estas vendas, otimismo é a palavra que define o clube para esta temporada que, com uma equipe jovem de média de 21 anos, tentará voltar ao topo de Portugal e consequentemente se classificar para competições internacionais.

Nesta primeira rodada da Liga, o Sporting receberá a equipe do Arouca em sua casa, o estádio José Alvalade.

Sem dúvidas, o fã do futebol português está prestes a presenciar uma Liga Sagres interessantíssima no ponto de vista de renovações, novas táticas, novos craques e quem sabe novas surpresas que possam ocorrer durante o campeonato.

