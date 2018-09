Cardozo não é inscrito na lista de jogadores do Benfica para a temporada

O Benfica enviou recentemente para a Liga Portuguesa de Futebol Profissional uma lista que consta o nome de 54 jogadores que Jorge Jesus poderá contar durante todas as competições que as águias disputarão ao longo da temporada, e a surpresa - ou não - é a de que o nome de Óscar Cardozo, atacante do Benfica há seis épocas, não teve seu nome relacionado.

Este pode ser um forte indício de que Cardozo, que não teve seu nome inscrito tanto no time A como no time B, possa estar de saída do Benfica. O jogador não participou da pré-temporada das águias e atualmente treina separado de seus companheiros.

Além do atacante paraguaio, Mika, Carlos Martins, Oblak, Hugo Vieira, Djaló e Urreta não foram relacionados nem no Benfica A e nem no Benfica B.

A não inscrição de Mika também pode reforçar a tese de que Jorge Jesus ainda está em busca de um goleiro para disputar posição com Artur, tendo inclusive declarado recentemente estar interessado em um novo guarda-redes para tal disputa, alegando que Artur trabalha melhor quando tem concorrência.

