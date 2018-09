Moreirense, Penafiel e Porto B vencem seus jogos e assumem a liderança da segundona portuguesa

A terceira rodada da segunda divisão de Portugal, foi disputada nesta quarta-feira (21) com 10 partidas realizadas. Com destaque para os líderes Moreirense, Penafiel e Porto B que venceram seus jogos atingindo nove pontos e aproveitamento máximo na competição.

Outras equipes que seguiam de perto o trio, como Tondela e União da Madeira perderam e o Atlético apenas empatou frente ao Trofense. Apesar dos três líderes, o maior destaque da rodada vai para o Moreirense. A equipe atropelou pelo placar de 7 a 0, jogando em casa o bom time do Chaves, que também vinha de duas vitórias. Mostrando a força da equipe alviverde que quer logo retornar à Liga Sagres.

O destaque negativo da rodada ficou por conta do adiamento do jogo entre Santa Clara e Oliveirense. A equipe visitante, solicitou o adiamento da partida devido aos custos para viajar até a cidade de São Miguel, na região dos Açores. Ainda em temporada de férias em Portugal, os preços de passagens estão altos para aquela região e o clube (como a maioria no país) sofre com graves dificuldades financeiras e solicitou o adiamento para o dia 8.

A Federação Portuguesa acatou, mas o Oliveirense terá ainda que desembolsar 12 mil euros para viajar até o local da partida no dia oito de setembro, segundo a diretoria do clube um valor bem abaixo do que pagaria para o jogo de ontem.

Confira os jogos da 3°rodada e a classificação:

Porto B 1 x 0 Portimonense

Marítimo B 1x 1 AC Viseu

Braga B 2 x 0 União

Trofense 1 x 1 Atlético

Moreirense 7 x 0 Chaves

Aves 1 x 0 Feirense

Penafiel 2 x 0 Sporting B

Leixões 0 x 0 Farense

Beira Mar 2 x 2 Benfica B

Tondela 1 x 3 Sporting Covilhã

Santa Clara x Oliveirense/ Jogo adiado para o dia 08 de setembro.

Classificação:

1 Moreirense 9

2 Porto B 9

3 Penafiel 9

4 Atlético 7

5 Braga B 6

6 União da Madeira 6

7 Tondela 6

8 Chaves 6

9 Portimonense 4

10 Leixões 4

11 Marítimo B 4

12 Aves 4

13 Sporting Covilhã 3

14 Sporting B 3

15 Benfica B 2

16 Trofense 2

17 Oliveirense 1

18Beira-Mar 1

19 Acadêmico de Viseu 1

20 Feirense 1

21 Farense 1

22 Santa Clara 0