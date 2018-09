Vitória de Guimarães quer recuperação na Liga Sagres

Foram duas semanas de parada na Liga Sagres 2013/2014, devido ás eliminatórias para a Copa do Mundo no Brasil. E o Vitória de Guimarães, espera ter aproveitado a sequência de treinos para se recuperar no campeonato diante do Rio Ave, neste domingo (15), fora de casa.

Boas notícias, como as contratações de cinco reforços e o tempo de preparo para o jogo, animam o grupo de jogadores e especialmente o treinador Rui Vitória. Que espera uma equipe mais forte na só para o Campeonato Português, mas também para a Liga Europa, onde o clube estréia na próxima quinta-feira, contra o desconhecido Rijeka da Croácia.

O treinador, em entrevista coletiva, reproduzida pelo jornal A Bola, falou da expectativa para o jogo deste domingo. “Esperamos dar boa resposta, depois do que aconteceu com o Setúbal. Tivemos 12 minutos de desconcentração que colocaram tudo a perder, mas o grupo agora está mais forte, temos mais soluções e queremos voltar à Liga com vontade de vencer, depois de 15 dias sem competição”, afirmou Rui Vitória.

A equipe segue seus treinos nesta sexta-feira pela manhã e logo após a atividade, divulga a lista de relacionados para o duelo em Aveiro. Após a partida, a equipe recebe o Rijeka da Croácia (dia 19) e o Benfica (dia 22), pela sequência da Liga Sagres.