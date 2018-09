Académica a procura da primeira vitória

Académica chega a quarta jornada da Liga Zon Sagres com um ponto na classificação e agora recebe ao último nessa lista com a ideia de obter a primeira vitória em Coimbra e na época. Se no balneário se fala sobre a dificuldade de rivais como Sporting o Estoril, do nível maior ao que se espera dos ‘estudantes’, a visita dos Belenenses a terras do Mondego supõe para o plantel de Conceição uma boa forma para demostrar o verdadeiro lugar da equipa.

Estas duas semanas de intervalo pelos compromissos internacionais têm servido ao treinador de ‘Briosa’ para presenciar boas noticias. Primeiro a contratação de velho conhecido como Nuno Piloto e depois volta ao trabalho normal de Fernando Alexandre, Makelele e Reiner Ferreira, despejando algumas das dúvidas que Concenção poderia ter sobre a zona defensiva para defrontar ao clube do Restelo.

Entanto novo reforço está a treinar com o resto dos companheiros desde que chegou e será o próprio treinador quem decida se está para jogar já. Também foi uma excelente notícia o regresso em perfeitas condições de John Ogu dos jogos com a Nigéria e parece que formará parte do onze inicial este domingo.

Por último, lembrar que o jogo é o Domingo (14) às 15:45 no estádio Cidade de Coimbra e que o clube local dedicará um homenagem às vítimas nos incêndios acontecidos no verão em Portugal, além de doar o dinheiro dos bilhetes as duas corporações de bombeiros do concelho.