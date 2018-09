Paris Saint-Germain - SL Benfica, directo

22.14. O Benfica deu má imagem de si no Parque dos Príncipes, com uma exibição desgarrada, reflexo de 90 minutos de insuficiência e incapacidade estrutural. Meio-campo pouco dinâmico e nada preparado para conter a posse de bola francesa, defesa desorganizada e ataque inexistente. O 4-2-3-1 que Jorge Jesus teima em apresentar é na realidade um 4-2-4 desequilibrado onde Djuricic joga basicamente ao lado de Cardozo, ficando somente a dupla Matic e Fejsa, perdida no meio-campo e sempre em inferioridade numérica no centro do terreno. Cardozo esteve ausente, sempre sozinho no ataque e sem mobilidade nem chama para tentar dar vida ao último terço do campo. Jesus mostrou-se resignado com a derrota: «É uma derrota pesada, não tivemos capacidade».

21.43. Vitória clara e inequívoca da equipa francesa da capital, que entrou no jogo com pragmatismo, eficácia e qualidade. Logo aos cinco minutos Ibrahimovic marcou, solto de marcação. Mal a defesa benfiquista, apática, amorfa e sem garra. Vinte minutos mais tarde, sempre com técnica apurada acima da média, os franceses marcaram o segundo num brilharete de Ibrahimovic (toque de calcanhar), Verratti (passe à meia-volta) e Matuidi: o lance acabou nos pés e Marquinhos, que, depois da defesa de Artur, encostou para a baliza deserta. O terceiro chegou 5 minutos depois, de canto, de novo pelo sueco, a aparecer nas costas da marcação, num lance semelhante ao golo de Ivanovic na final da Taça Uefa. A partir daí, o PSG preferiu controlar a partida com calma e contenção, escolhendo bem os momentos para tentar desferir ataques furtivos. O Benfica foi incapaz de reagir e proporcionou uma noite tranquila ao oponente, que dominou o jogo a bel-prazer.

90+4'. APITO FINAL.

90+2'. Remate de Cardozo!! A primeira oportunidade do paraguaio em todo o jogo! Remate potente à quina da área!

90'. Rizzoli dá mais três minutos de descontos.

88'. Paris Saint Germain controla com facilidade, o Benfica está de braços caídos e pouco mais consegue fazer, apenas algumas tentativas tímidas e embaraçadas de remate. Matuidi é uma das estrelas do jogo, incansável, ocupa todo o campo.

87'. Falta de Van der Wiel sobre Siqueira.

86'. Remate de Matuidi, fraco e sem qualquer perigo para Artur.

85'. Canto para Sulejmani.

83'. Passe longo de Sulejmani a virar o flanco, recepção excelente de Markovic e entrada veloz do sérvio pela área, mas o defesa francês vai ao chão para limpar o lance para canto.

81'. Remate de André Gomes, defesa fácil de Sirigu.

81'. Cruzamento de Siqueira, corte fácil de Camara.

78'. SUBSTITUIÇÃO NO PARIS SAINT-GERMAIN: Nova mexida de Blanc, saindo Alex que esteve em dúvida antes do jogo, para dar lugar a Camara.

75'. Sempre que o PSG coloca o pé no acelerador, o Benfica sente tremendas dificuldades para parar a veloz elaboração de jogadas dos franceses.

74'. Grande actuação de Artur!! Duas defesas seguidas do guardião brasileiro a salvarem o Benfica de sofrer o quarto golo!! Primeiro foi Wiel a rematar cruzado, Artur defende para a voltar a fazer uma brilhante parada com o pé na insistência de Cavani!! Espectacular!!

73'. Fora-de-jogo de Ibrahimovic, que remata no ressalto da defesa de Artur.

73'. Lucas Moura troca as voltas à defesa encarnada, chega perto da meia-lua e remata potente para uma excelente parada de Artur!! Grande lance e grande defesa!!

70'. SUBSTITUIÇÃO NO PARIS SAINT-GERMAIN: Entra o jovem Rabiot para render Verratti.

70'. SUBSTITUIÇÃO NO PARIS SAINT-GERMAIN: Entra o promissor Lucas Moura para a saída de Lavezzi.

68'. Sulejmani quase marca!! Remate forte do sérvio acabado de entrar, obrigando Sirigu a defesa apertada e incompleta!!

66'. SUBSTITUIÇÃO NO SL BENFICA: Entra o sérvio Sukejmani e sai Gaitán, que muito correu mas pouco conseguiu fazer.

64'. Remate picado de Cardozo, sem perigo. Má opção do paraguaio, que joga sozinho na frente sem apoio dos colegas.

62'. Grande corte de Luisão!! O central encarnado safa na área, interrompendo uma jogada de perigo antes do avançado Cavani, que queria tirar o brasileiro do caminho para atirar a contar! Muito concentrado Luisão!

61'. Iniciativa individual de Markovic que fura pela quina da área e vai até à linha de fundo, cruzando já sem ângulo: fácil defesa de Sirigu junto ao poste!

59'. Livre para Gaitán, corta a linha recuada do Paris Saint-Germain, sempre atenta.

57'. Remate de Enzo, ainda longe da baliza, a bola sai completamente desenquadrada com o alvo. Sem perigo nenhum, inofensivo o Benfica.

57'. Duplo canto para Enzo, mas o Benfica não consegue criar oportunidades de golo.

55'. Falta de André Almeida sobre o avançado Ibrahimovic. Muito faltoso o lateral português, com dificuldade em parar os avançados oponentes.

54'. A equipa da casa troca calmamente a bola enquanto os adeptos nas bancadas gritam alegres, acompanhando os passes com vibrantes «olés».

53'. Recuperação de Motta, que serve Ibrahimovic mas Luisão corta na hora certa, bom posicionamento do central capitão encarnado.

52'. Falta de André Almeida sobre o argentino Lavezzi.

48'. Benfica entra com outra motivação, mais lançado para a frente, apoiado na irreverência de Markovic.

47'. Livre directo de Garay, defesa de Sirigu, muito atento!!

46'. Cartão amarelo para Alex.

46'. Falta perigosa de Alex sobre Gaitán, que se encaminhava a toda a velocidade para a área do PSG, grande passe de André Gomes: livre perigoso para o Benfica!!

46'. SUBSTITUIÇÃO NO SL BENFICA: Entra o irrequieto Markovic sai o apagado Djuricic.

45'. Recomeça o jogo, sai a equipa da casa!

20.43. Nos primeiros 45 minutos de jogo, o Benfica foi totalmente esmagado pela eficácia francesa e pela habilidade e técnica dos seus jogadores mais criativos: Verratti, Lavezzi, Cavani e claro, o homem em destaque, Ibrahimovic, que bisou na primeira parte. Os encarnados entraram a perder e desconcentrados na linha defensiva, onde o carrossel virtuoso do PSG fez mossas consideráveis. A pouca pressão do meio-campo benfiquista deu espaço à competência dos parisienses, que, com três jogadores no miolo (Verratti, Matuidi e Motta como pivot recuado) têm dominado posicionalmente os espaços e depois, com os movimentos interiores de Cavani e de Lavezzi, apoiados por Maxwell e Wiel, têm criado perigo cada vez que se empenham no ataque.

45+2'. INTERVALO no Parque dos Príncipes.

45+1'. Falta do lateral Siqueira a castigar o holandês Wiel, que tem estado muito activo na ala direita da sua formação.

44'. Perda de bola comprometedora de Almeida, contra-ataque rápido do PSG e cruzamento para uma excelente intercepção de Luisão!

43'. Remate de Garay!! O Benfica tenta abanar a monotonia que se instalou no jogo, perigo a rondar a baliza de Sirigu!!

41'. Fora-de-jogo de Lavezzi.

39'. Os franceses trocam a bola com calma, chamando o Benfica, controlando o tempo de jogo e baixando o ritmo da partida, esperando pelo intervalo.

36'. Cartão amarelo para o lateral holandês Van der Wiel.

34'. Falta de Matic sobre o sueco Ibrahimovic. Muitas faltas a meio-campo, jogo a ritmo mais lento agora.

33'. Falta de Matuidi sobre Gaitán.

32'. Cartão amarelo a Gaitán por protestos.

31'. PARIS SAINT-GERMAIN 3-0 SL BENFICA

31'. GOOOOOLOOOOOO DO PARIS SAINT-GERMAIN!!! Terceiro da noite, desgraça para a defensiva benfiquista e grande eficácia para o ataque parisiense!!! Novo golo de Ibrahimovic, de cabeça, a corresponder perfeitamente ao cruzamento de Motta!!!

30'. Segundo canto consecutivo para os franceses. Para marcar, Thiago Motta.

29'. SUBSTITUIÇÃO NO SL BENFICA: Entra André Gomes para a saída do lesionado Fejsa.

26'. PARIS SAINT-GERMAIN 2-0 SL BENFICA

25'. GOOOOLOOOOO DO PARIS SAINT-GERMAIN!!! Excelente jogada da equipa da casa, Marquinhos conclui, à boca da baliza indefesa, uma tremenda combinação pena de habilidade entre Ibrahimovic e Verratti, que cruza para Matuidi rematar à queima, Artur defende e na recarga Marquinhos marca!!!

23'. Canto para o PSG depois de uma jogada individual de Ibrahimovic. A defesa do Benfica cortou com dificuldades.

21'. Boa jogada do Benfica, passe rasteiro para o coração da área, corte imperial de Marquinhos a aliviar! A bola sobra para Cardozo, que tenta furar pela área, Alex corta e Djuricic quase chega ao lance perdido. A bola morre nas maõs de Sirigu.

20'. Falta de Matic sobre o pequeno Verratti.

18'. Remate de Siqueira, por cima!! Gaitán levou a bola pela esquerda, fez o passe interior para o surgimento de Siqueira, que rematou de primeira!

16'. Benfica ataca com poucos jogadores, povoa pouco o meio-campo ofensivo e tem dificuldades em exercer pressão sobre os jogadores adversários. O PSG controla a posse de bola.

15'. Falta de Siqueira sobre o gigante Ibrahimovic.

14'. Remate de Matuidi, defesa segura de Artur!! Perda de bola de Gaitán, boa recuperação do italiano Verratti, que assistiu Matuidi para o remate!

11'. O Benfica tenta arranjar espaços perto da área do PSG mas os franceses estão a controlar a zona central do terreno com a pujança de Matuidi, a dureza de Motta e a boa posse de bola de Verratti. Os encarnados trocam a bola mas são forçados a voltar atrás por falta de espaços.

11'. Falta de Matuidi sobre Matic.

10'. Grande corte de Gaitán, que parou um ataque de Van der Wiel pelo lado direito dos franceses.

7'. Falta de Verratti sobre Enzo. Livre marcado, que sobra para Matic, este cruza para uma zona de indecisão. Luisão cabeceia mas a bola termina nas mãos de Sirigu, sem perigo.

5'. Matic e Gaitán ficaram a ver jogar, falhando a pressão e dando espaço para a jogada simples e concisa do PSG. Mal defensivamente o Benfica.

5'. PARIS SAINT-GERMAIN 1-0 SL BENFICA

5'. GOOOOLOOOO DO PARIS SAINT-GERMAIN!!! Jogada eficaz pelo lado direito do ataque francês, cruzamento de Van der Wiel sem oposição, a bola rasga a pequena área e chega a Ibrahimovic, que só tem de encostar!!!

4'. Boa pressão benfiquista à saída da primeira fase de construção dos franceses.

3'. Jogada na esquerda entre Gaitán e Siqueira, mas o brasileiro deixa a bola escapar pela linha final.

2'. Passe cruzado em profundidade para Cavani, a bola sai pela linha final.

2'. Nova falta de André Almeida, agora sobre o brasileiro Maxwell.

1'. Falta de André Almeida sobre Lavezzi.

0'. APITO INICIAL: Roda a bola no Parque dos Príncipes, ambiente vívido, 49.000 espectadores, cerca de 20 a 25 mil adeptos benfiquistas! Sai a jogar o Benfica.

19:44. As equipas estão alinhadas, ouvindo o hino da Liga dos Campeões.

19:02. Na formação parisiense, Matuidi entra no onze apesar de ter estado em dúvida, enquanto que Alex também poderá dar o seu contributo à equipa, fazendo parelha com o compatriota Marquinhos. Pelo lado encarnado, André Almeida recupera a titularidade no lado direito da defesa e Siqueira volta também a comandar a faixa esquerda da retaguarda. Gaitán ocupa o lugar do queixoso Markovic (lesão no tornozelo esquerdo) e Djuricic volta a ser o pivot de ataque, atrás de Cardozo.

18:46. FORMAÇÃO INICIAL DO SL BENFICA: Artur, Garay, Luisão, André Almeida, Siqueira, Matic, Fejsa, Djuricic, Enzo Pérez, Gaitán, Cardozo

18:45. FORMAÇÃO INICIAL DO PARIS SAINT-GERMAIN: Sirigu, Van der Wiel, Marquinhos, Alex, Maxwell, Matuidi, Verratti, Thiago Motta, Cavani, Lavezzi, Ibrahimovic

18:40. A estatística não estará do lado do Benfica, pelo menos nas análises prévias ao encontro, tendo em conta os resultados passados e o historial recente de ambos os clubes, quer nos jogos em casa (csao do PSG) quer nos jogos fora (caso do Benfica hoje): o Paris Saint-German não perde em casa há 24 partidas a contar para as competições europeias. Já o Benfica, no saldo dos últimos cinco anos, conta apenas, para a Champions, com vitórias fora frente ao Basileia e Otelul Galati.

17:53. O treinador francês adiantou, em conferência de imprensa, que conhece bem o estilo de jogo do adversário: «É uma equipa que gosta de ter bola, de dominar o jogo em Portugal. Só não sei se vão tentar fazer o mesmo em Paris.Não sei se vão entrar com precaução, se vão arriscar mais», relegando para segundo plano a importância da má campanha nacional que o Benfica tem feito: «A classificação nacional não importa. O Benfica estará nos primeiro lugares no campeonato português, tem sido sempre assim. É uma equipa com muita experiência europeia, vem tentar fazer o seu jogo», aferiu Laurent Blanc.

16:34. Jorge Jesus fez questão de realçar a qualidade elevada da equipa francesa, mas ao mesmo tempo deixou claro que o Benfica não se irá amedrontar: «O Benfica nunca muda a sua maneira de jogar em função do adversário e amanhã (hoje) não será diferente», destacando a qualidade dos avançados à disposição de Laurent Blanc e denotando que, em termos de experiência colectiva, o Benfica « é mais experiente na Europa (...) pelo seu passado, pelo seu historial e, falando destes últimos anos, tanto da `Champions´, como da Liga Europa, o Benfica tem estado nas meias-finais, nas finais, nos quartos de final, enquanto o Paris Saint-Germain não».

16:21. Deslocação complicada para a turma da Luz, que vem de um empate caseiro frente ao penúltimo classificado da Liga Zon Sagres e não tem apresentado um futebol seguro e produtivo. Já o Paris Saint-Germain vem de uma vitória frente ao Toulouse e ocupa o primeiro lugar da tabela com os mesmos pontos que o Mónaco. No lado encarnado, Salvio e Sílvio são as únicas grandes baixas na convocatória, enquanto que o técnico dos parisienses enfrenta dúvidas no eixo da defesa: Thiago Silva está de fora por lesão e Alex está com um pé fora da partida, também a contas com uma lesão. No meio campo a incerteza prende-se com a utilização de Matuidi, que está lesionado mas foi convocado à condição. Já o médio criativo Pastore é uma carta fora do baralho para este jogo.