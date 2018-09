Sporting x Vitória Setúbal, directo

Isto é tudo da nossa parte, só desejar que tinham desfrutado da restransmissão. Continuem atentos a nossa web para seguir o resto da jornada 7 e da actualidade do futebol português. Boa noite desde VAVEL.com!!

Final. O Sporting foi de menos a mais até chegar ao quatro golos em mais uma goleada obtida pelos homens de Jardim. Para o Vitória de Setúbal continuam os problemas na zona defensiva, agora mesmo leva 17 golo recebidos, um balanço muito pobre para uma equipa com o nível ofensivo que têm mostrado os de Setúbal.

FINAL!!!!! Sporting 4 - 0 V. Setúbal.

90'+2. Vai acabar o jogo na baliza do Sporting com esta serie de cantos para os 'sadinos'.

90'. Mais três minutos de jogo.

89'. Falta um minuto para o fim e o Sporting ataca de forma preguiçosa, entanto o V. Setúbal tenta o golo da honra.

87'. Uma grande segunda metade vai elevar ao 'leões' até a liderança, pelo menos até que o F.C. Porto jogue amanhã contra o Arouca.

83'. Última substituição do jogo e do Sporting: sai Wilson Eduardo e entra Mané.

79'. Estamos numa fase de ida e volta do jogo, o Sporting defende bem e o Vitória de Setúbal já não tem ordem nenhum.

78'. Entra Magrão e sai Adrien Silva que na segunda metade entrou mais no jogo e o Sporting melhorou a qualidade do jogo.

77'. Entra Ney e sai Paulo Tavares na última substituição do Vitória de Setúbal.

74'. Adrien marca o penalti e faz o quarto do Sporting, os 'leões' vão a dormir na liderança.

74'. GOOOOOOOOOOLOOOOOOOOO!!!!

73'. Canto para o Sporting que remata Maurício e a bola dá no braço de Cohene. GRANDE PENALIDADE PARA O SPORTING

71'. O segundo de Fredy Montero!!!! Após duma boa combinação entre Piris e Adrien, o lateral centra para que o avançado marque seu nono golo da época.

71'. GOOOOOOOOOOLOOOOOOOOO!!!!

65'. UUIIIII!!!! Diogo Rosado desde fora da área com um bom remate.

62'. O jogo parado para fazer duas substituições. No Vitória Setúbal entra Diogo Rosado e sai Tiago Terroso e no Sporting sai André Martins e entra Vítor Silva.

60'. Complicada situação para o Vitóra de Setúbal que não consegue criar perigo na baliza do Rui Patrício.

58'. Carrillo acaba uma grande jogada que começa com um passe de William Carvalho e que o extremo deixa passar para que Adrien avance e assista ao Carrillo que bate ao Servín. Calma no Alvalade com o segundo golo do Sporting.

58'. GOOOOOOOOOOLOOOOOOOOO!!!!

54'. Primeira substituição do jogo no Vitória de Setúbal: sai Rafael Martins e entra Bruno Sabino.

51'. Bom centro de André Martins e o remate do Carrillo sai alto, é o jogador mais participativo do Sporting.

48'. Os 'leoninos' voltam a ter a posse da bola, mas o Vitória de Setúbal é quem tem saído com mais vontade de atacar.

45'. Começam os últimos 45 minutos!!!

Intervalo. O golo do Montero é o oitavo do avançado. Lembremos que o Vitória de Setúbal é o equipo que mais golos tem recebido até agora (14 depois deste primeira metade) e se calhar por isso José Mota esteve muito preocupado desde o minuto 20, mais ou menos quando seus homens começaram a jogar mais atrás.

Intervalo. Só foi a partir de que o Vitória de Setúbal dera um passo atrás, quando o Sporting pudo ter a posse de bola. Mas a saída da bola era sempre com passes longos e fáceis para a defesa.

Intervalo. Sem grande jogo, um erro no passe do Rafael Martins deixa ao Montero isolado frente ao guarda-redes e o avançado não desaproveita para abrir o marcador.

43'. O golo vai dar tranquilidade ao Sporting para jogar com os defesas e esperar que o Vitória saia de atrás para ter mais oportunidades.

39'. Grande erro no passe para atrás do Rafael Martins e Freddy Montero aproveita a prenda para fintar ao Servín e fazer o primeiro do jogo.

39'. GOOOOOOOOOOLOOOOOOOOO!!!!

37'. Montero remata muito alto desde o ponto de penalti. O jogo do Sporting baseasse em acções individuais.

33'. Grande remate desde muito longe de Adrien e grande defesa de Servín. O médio do Sporting deve aparecer mais no jogo da sua equipa.

30'. O Vitória de Setúbal volta a sair de atrás e o Rui Patrício já tem atuado por três vezes.

28'. Remate de Cardozo muito fácil para Rui Patricio no que tem sido a melhor combinação do Vitoria de Setúbal.

26'. Está abusando mais do preciso o Sporting dos passes longos e a equipa se divide em dois. Perigoso para os locais.

23'. Embora os 'salinos' estão um pouco mais atrás, conseguem impedir a criação de jogo dos 'leões', que têm o mesmo problema que a passada jornada contra o Braga.

20'. Agora sim que o Sporting começa a dominar, parece que os de Setúbal tentou sair com força do balneario para tentar sorprender e agora precisa recuperar essas forças.

15'. Outra vez Carrillo, de cabeça após dum centro de Wilson Eduardo.

13'. As duas equipas continuam a disputa da bola, mas nenhum consegue ter pronfudidade suficiente e neste começo não tivemos oportunidades de perigro além do disparo do Carrillo.

8'. Não consegue fazer-se com a posse da bola o Sporting, a pressão do Vitória Setúbal está a ser bem boa e com a bola estão a ter bom critéro.

5'. Na jogada a seguir ao canto do Vitória Setúbal, saiu o Sporting para acabar seu ataque com um remate desde fora da grande área de Carrillo que saiu muito perto do poste.

5'. Grande erro de Maurício no corte dum centro e ele próprio consegue corrigir

4'. Não há dominador claro no início da partida, as duas equipas querem ter a bola.

0'. Começa o jogo em Lisboa!!!

21:05. Sem novidades nos onzes. Piris é a escolha de Jardim para o lateral e o 4-3-3 será o esquema utilizado pelos de Setúbal.

Equipas confirmadas!!

Sporting: Rui Patrício; Cédric, Maurício, Rojo, Iván Piris; André Martins, William Carvalho, Adrien Silva; Wilson Eduardo, Montero, Carrillo.

V. Setúbal: Carlos Servín; Pedro Queirós, Rúben Vezo, Cohene, Nélson Pedroso; Paulo Tavares, Dani, Tiago Terroso; Ricardo Horta, Rubén Cardozo, Rafael Martins.

19:45. O arbitro do encontro será Duarte Gomes, que com 40 anos soma sua 10ª época na máxima categoria portuguesa e tem experiência internacional tanto ao nível de clubes como de seleções. Já apitou 222 jogos nestos 10 anos e sua média de cartões amarelos e vermelhos por jogo é de quase 5.

19:40. Além da baliza, não se esperam mais novidades no onze do clube de Setúbal. Martins e Cardozo devem estar prontos para continuar com sua trajectória goleadora esta época e só saber se o treinador 'sadino' vai a usar o 4-1-4-1 ou o 4-3-3, os esquemas mais utilizados pelo José Mota até agora.

19:35. No lado do Vitória de Setúbal, José Mota tem deixado no ar o nome do possível guarda-redes para o jogo de hoje à noite. Depois de usar aos três jogadores dos que dispõe nessa posição, tudo aponta que na sexta jornada será o Carlos Servín quem se entrente ao ataque 'leonino'.

19:30. A única dúvida para Leonardo Jardim é quem vai a ocupar a vaga deixada por Jefferson, lesionado, e que parece que o lugar se decidirá entre Eric Dier ou Iván Piris. O resto da equipa está em condições ótimas pelo que o treinador poderá dispôr o onze que ache preciso para assaltar a liderença da Liga.

19:25. Hoje vamos a ter ao melhor ataque da Liga e à pior defesa, o Sporting tem marcado 15 golos nas primeiras 6 jornadas e o Vitória Setúbal tem recebido 13. Nos 'leões' quase todos os golos levam o nome do Freddy Montero (7), o máximo goleado até o momento do campeonato, entanto nos 'sadinos' os 10 goles marcados nas primeiras jornadas estão mais distribuídos e são Rafael Martins (3), Ramón Cardozo (3) e Paulo Tavares (2) os homens destacados nessa área.

Bem-vindos à retransmissão do jogo desta noite no Estádio José Alvalade de Lisboa entre o Sporting Clube de Portugal e o Vitória Futebol Clube de Setúbal em VAVEL.com.