Sorteio play-off Brasil2014, directo

14:40. Isto é tudo da nossa parte, continuem atentos à informação do fútebol na nossa web VAVEL.com e voltamos a estar aqui com a Seleção das Quinas o próximo 15 de Novembro. Tenham um bom dia.

14:35. O outro jogo é entre Grécia e Roménia, toda uma ganhadora de Europa contra uma seleção que viveu bons momentos na década dos noventa.

14:30. Croácia tem, a priori, eliminatória mais fácil contra a Islândia. Embora os Rakitic, Modric e companhia não devem baixar a guarda contra uma equipa que fiz o méritos suficientes para chegar até aqui.

14:24. O Ucrânia - França serão outro grande play-off, com duas seleções que não estão no seu melhor momento e qeu de certeza querem demostrar que podem ser competitivas.

14:21. Portugal - Suécia. Os jogos serão o dia 15 e 19 de Novembro, assim que em 20 días saberemos se estamos no Mundial.

14:20. Difícil rival o que vai ter afrente a nossa Portugal. França era a quem não queríamos, mas também a Suécia, uma equipa que sempre mostra um bom nível nos seus jogos.

14:16. Croácia também sabe seu rival: a surprendente Islândia

14:15. Grécia terá qeu enfrentar-se a Roménia

14:14. PAra o segundo enfrentamento fica Ucrânia - França

14:13. Era uns dos dois rivais a evitar para os lusos. Cristiano Ronaldo contra Zlatan Ibrahimovic, o grande titular deste play-off

14:12. E Portugal já sabe qual será seu rival, no primeiro jogo em definir-se. Portugal - Suécia

14:10 ¡Começa o sorteio!

14:00 . Tudo definido no "Home of FIFA " em Zurique.

13:58 . No segundo pote, para além do referido 21 º lugar na França, a Suécia é o 25 , o 29 Roménia e Islândia 46 .

13:54 . Portugal, é destas oito seleções a que está em uma posição mais elevada, ocupando o 14. A Grécia é um baixo, no lugar 15, o 18 º Croácia e da Ucrânia na 20 .

13:48 . O elenco das selecções nacionais em ambos os tambores veio após a publicação do ranking da FIFA mundo. França está no segundo pote de estar no 21 º lugar do ranking.

13:42 . O exfutbolista Swiss aposentou na última temporada em Basel, e é o maior artilheiro da história da equipe suíça com 42 gols em 84 jogos.

13:40 . Um dos protagonistas do sorteio será o suíço Alexander Frei .

13:32 . A primeira etapa dos playoffs será disputada no próximo 15 de novembro, enquanto a traseira é de quatro dias depois, no dia 19.

13:30 . Já existem 21 equipes qualificadas , e alguns bilhetes ainda estão em disputa .

13:29 . Essas seleções serão enfrentadas com aquelas localizados na primeira campanha publicitária: Portugal, Grécia, Croácia e Ucrânia.

13:28 . A Islândia está localizada no segundo pote ao lado de Romênia , Suécia e França .

13:26 . Apesar do exótico e surprendente que pode ser ter à Islândia com opções para entrar em uma Copa do Mundo, não se esqueça que tem grandes jogadores como Sigthorsson , avançado do Ajax , e Sigurdsson , Tottenham meio-campista .

13:25 . A Islândia é , definitivamente, a grande surpresa. Ele se classificou em segundo lugar , atrás da Suíça , e dois pontos à frente do terceiro classificado Eslovénia.

13:22 . As oito melhores equipas que terminaram no segundo lugar irão competir num play-off. Os vencedores de cada eliminatória serão premiados com um bilhete para o Brasil para participar da Copa do Mundo no próximo verão.

13:20 . Sejam vem-vidos ao Vavel , onde vamos a seguir on-line o que acontece no sorteio das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.