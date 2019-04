Olympiakos - Benfica: 40 anos malditos

Na capital grega o Benfica vai encontrar um grande obstáculo, chamado de Olympiakos. As viagens a Atenas do Benfica, nos últimos anos, não têm trazido a melhores recordações, sendo mais expressivos os duelos com o Olympiakos. Na última vez em que Olympiakos e Benfica se defrontaram em Atenas, (ambos treinados por espanhóis, Ernesto Valverde e Quique Flores na temporada 2008-2009), o jogo foi favorável aos gregos, no qual infligiram uma derrota humilhante à equipa da Luz (5-1). Hoje os tempos são outros, treinadores diferentes e plantéis novos, no qual ainda vigoram três jogadores no plantel do Benfica, depois dessa derrota, são eles Ruben Amorim, Maxi Pereira e Oscar Cardozo. Este último foi suplente na partida em questão. A última vez que o Benfica conseguiu bater o Olympiakos em solo helénico remonta a 1973, quarenta anos atrás.

Nas duas equipas só existe uma palavra de ordem: ganhar. Este é o jogo do tudo ou nada para os dois emblemas: quem ganhar este jogo adianta-se na luta pelo segundo lugar do grupo e também no apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões.

O Benfica e Olympiakos são duas equipas muito ofensivas que privilegiam o futebol de ataque, quer joguem em casa quer joguem fora. Mais um tónico para um jogo muito interessante e com resultado incerto até ao término da partida.

Benfica: atitude diferente

No que diz respeito à equipa do Benfica, esta terá de ser um conjunto preparado para tudo, tendo em conta todos os factores que compõe o jogo. Como se sabe o ambiente no estádio Karaiskákis é um dos mais fervorosos ambientes da Europa. Este é primeiro dos obstáculos que o Benfica vai enfrentar antes e durante o jogo, no qual vai ter de estar preparado. O segundo será mesmo a fortíssima equipa do OlympiaKos, que é muito temível em casa, independentemente do adversário, e que joga sempre olhos nos olhos com qualquer oponente. O último obstáculo é o próprio Benfica, que como se sabe desde o ínicio da época apresenta exibições que têm ficado muito aquém e muito longe das exibições da época passada.

O Benfica tem de se apresentar sem medos e sem receios no estádio Karaiskákis. Apresentando a sua táctica habitual e com algumas alterações relativamente ao jogo contra a Académica. Com o regresso de jogadores importantes para este importante duelo, como é o caso de Ola John, Siqueira e Sílvio. Quanto ao onze inicial do Benfica: na baliza não existe mexida com Artur Moraes a titular. Na defesa podemos ter a entrada de André Almeida e Siqueira, enquanto a dupla de centrais se mantém. No meio-campo Enzo e Matic fazem a dupla habitual e nas alas Gaitán permanece mas jogará na direita, enquanto Ola John entra para a esquerda do ataque. Na frente pode haver mexidas com Cardozo a permanecer e Markorvic em apoio.

Olympiakos moralizado

No último jogo a contar para o campeonato o Olympiakos deslocou-se ao terreno do arquirrival Panathinaikos e obteve uma vitória moralizante antes da recepção ao Benfica. Este é o aperitivo ao qual o Olympiakos vai tentar seguimento na Champions, frente ao Benfica, de maneira a garantir o segundo lugar do grupo e ganhar vantagem para o apuramento.

O Olympiakos irá apresentar-se, possivelmente, com o mesmo onze que jogou no estádio da Luz, no qual Paulo Machado poderá entrar como titular, se estiver a cem por cento, o que será uma dúvida até a início da partida. O onze inicial será composto por Roberto na baliza, um quarteto defensivo com Salino na direita, no centro Kostas Manolas e Siovas e na esquerda Holebas. À frente da defesa jogará Andreas Samaris e Maniatis. Um tridente atrás do avançado definido por Weiss, David Fuster e Chori Domínguez. A frente de ataque ficará entregue ao perigosíssimo avançado Mitroglou.

Onze provável do Olympiakos: