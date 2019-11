Olympiakos x Benfica, directo

O Benfica foi derrotado pelo Olympiakos, na 4º jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipa de Jorge Jesus entrou bem na partida, mas os gregos chegaram cedo e com eficácia à baliza de Artur, aos 13 minutos. Ainda assim, os portugueses continuaram no ataque até ao apito final, construindo consecutivas jogadas, mas falhando na finalização. Dia de inspiração para o guarda-redes Roberto, que correspondeu com eficácia a todos os remates da sua ex-equipa. No lado do Benfica, destaque para a prestação de Rúben Amorim, aposta feliz do treinador no onze inicial. Em jeito de balanço, resultado injusto, na melhor prestação encarnada da época e perante um Olympiakos que não voltou a criar real perigo após o feliz golo. O Benfica ocupa agora o 3º lugar do Grupo C com os mesmos 4 pontos, atrás do Olympiakos, que totaliza 7 pontos, e do PSG, líder com 10 pontos. No outro jogo do grupo, os franceses goraram as expectativas e não foram além do empate em casa (1-1), frente aos belgas do Anderlecht.

Resultado do jogo de hoje: Olympiakos 1 - Benfica 0

APITO FINAL

90+2'. Última oportunidade do Benfica. Livre para Enzo Pérez, mas Ndinga afasta a bola.

90+1' Salino sai isolado para o ataque, mas é travado antes do remate.

90+1'. Cartão amarelo mostrado a Dominguez.

89'. O Benfica procura as últimas oportunidades para chegar ao merecido golo, continuando a pressionar no meio-campo helénico.

89'. Cartão amarelo para NDinga.

87'. E nova oportunidade do Benfica, para nova defesa de Roberto! Jogada de Gaitán, que não consegue finalizar com eficácia.

86'. Remate de Holebas, sem perigo para a baliza encarnada.

85'. Nova defesa do guarda-redes espanhol, após remate de Lima.

84'. Amarelo para Roberto, que atrasa a reposição da bola em jogo.

81'. Insiste o Benfica, que não se cansa de procurar o golo.

79'. Boa prestação de Rúben Amorim, a justificar a aposta de Jorge Jesus.

79'. Nova susbtiuição no Benfica. Sai Rúben Amorim. Entra Ivan Cavaleiro.

77'. Grande defesa de Roberto. Mais uma oportunidade negada à sua ex-equipa. Desta feita, o remate foi de Djuricic, acabado de entrar.

75'. Continua a pressionar, a equipa de Jorge Jesus, quando se entra no último quarto de hora da partida.

74'. Subsituição no Benfica. Sai Markovic. Entra Djuricic.

72´. Gaitán centra, após arranque pela esquerda. Recebe Lima, mas acaba por ser derrubado. O árbitro esloveno decide não existir falta. O Olympiakos segue em contra-ataque, mas é assinalado fora de jogo a Mitroglou.

70'. Substituição confirmada. Sai Cardozo. Entra Lima.

68'. Cardozo bastante queixoso no chão. Deverá sair, o paraguaio.

66'. Canto para o Benfica. Garay toca na bola, mas deixa sair pela linha de fundo.

65'. Benfica novamente no ataque.

63'. Jogada de ataque do Olympiakos, a terminar com remate de Domiguez. Não consegue o golo, mas ganha o canto. Após a marcação do mesmo, volta a rematar Dominguez, mas sem criar perigo a Artur.

61'. Gaitán tenta arrancar o canto, pelo lado esquerdo, mas sem sucesso. Pontapé de baliza para Roberto.

58'. Grande lance de Markovic, que assiste Gaitán, sem sucesso. Enzo Pérez ainda tenta o remate, mas apenas permite mais uma intervenção de Roberto. Muito bem, o guarda-redes da equipa grega.

55'. Substituição no Olympiakos. Entra Ndinga. Sai Yatabaré.

53'. Defende novamente Roberto! Remate de Sílvio, para fazer brilhar o guarda-redes, depois de mais um ataque bem construído por parte da formação encarnada.

51'. Maxi Pereira cabeceia por cima da baliza adversária, após cruzamento de Sílvio. Mais uma oportunidade desperdiçada. Continua a pressionar, o Benfica.

49'. Gaitán faz falta sobre Salino.

46´. Markovic desperdiça grande oportunidade do Benfica, que reentra bem no jogo. Mais uma defesa de Roberto.

45'. Já se joga a 2ª parte. Sai Saviola da formação grega. Entra Dominguez.

INTERVALO

45'. Benfica continua a pressionar o adversário, nos minutos finais da 1ª parte. Contudo, continua sem chegar à eficácia, embora disponha de mais oportunidades.

43'. Holebas cria perigo para a baliza de Artur, em jogada individual, pela esquerda. Bom arranque do lateral.

42'. Cartão Amarelo para Rúben Amorim.

40'. Canto para o Benfica, na sequência de mais uma boa jogada da equipa. Gaitán com espaço para o remate, não consegue facturar.

37'. Cartão Amarelo para Matic, por falta sobre Saviola.

36'. Rúben Amorim recebe a bola na área adversária e passa, com eficácia, para oferecer o golo a Markovic. Contudo, o sérvio perde o ângulo e falha o remate. Boa jogada do português.

32'. Cartão Amarelo a Maxi Pereira. O jogador sai ao ataque pela direita, mas acaba por cair, em suposta falta de Samaris. O árbitro considera que há simulação e mostra o cartão.

29'. Yatabaré decide tentar a sorte. Remata de longe, mas a bola sai por cima.

26'. Canto do Benfica, marcado por Gaitán. Luisão consegue cabecear, mas ao lado das redes gregas.

23'. Mitroglou aparece com espaço para o remate à baliza de Artur, mas é assinalado, correctamente, fora de jogo.

22'. Sílvio tenta o ataque pela direita, mas acaba por fazer falta sobre Salino. Bom início para o jogador do Benfica.

20'. Benfica pressiona na área do Olympiakos. Corte de Salino, com a mão, dá livre a favor dos encarnados. Cardozo não consegue chegar à bola.

16'. Lançamento de Sílvio junto a linha de canto, a favor do Benfica. Apanha Rúben Amorim, mas a equipa não consegue construir o ataque.

13'. GOOOOOOOOLOOOOOOOO do Olympiakos. Cabeçamento de Manolas, na sequência da marcação de um canto, que Holevas havia conseguido arrancar a Maxi Pereira. Falha na defensiva encarnada, que deixou o defesa grego sem marcação.

9'. Resposta do Olympiakos: Mitroglou remata à baliza encarnada. Defende Artur.

8'. Roberto volta a negar o festejo encarnado. Markovic arranca para a baliza helénica, mas não consegue derrubar o guardião, atento.

6'. Olympiakos constroi a sua primeira jogada de ataque, pelos pés de Saviola, mas não consegue criar perigo para a baliza de Artur.

5'. Gaitan assiste Cardozo, para o 1º grande momento do jogo. Remate do paraguaio para boa defesa de Roberto.

3'. Remate de Cardozo contra a defesa grega. Maxi Pereira recupera e tenta ganhar o canto, sem sucesso.

1'. O Benfica entra bem no jogo. Remate de Gaitán para as mãos de Roberto.

0'. A bola ja roda no Estádio Georgios Karaiskakis.

APITO INICIAL

19:13. Do lado do Olympiakos, Saviola rouba o lugar a Alejandro Dominguez, nas costas de Mitroglou.

19:11. Surpresa no onze encarnado, com a entrada de Sílvio para o lugar de Siquera. Rúben Amorim e Maxi Pereira também ganham a titularidade, enviando Ola John e André Almeida para o banco.

19:08. FORMAÇÃO INICIAL DO BENFICA: ARTUR, MAXI PEREIRA, LUISÃO, GARAY, SÍLVIO, MATIC, ENZO PÉREZ, RÚBEN AMORIM, MARKOVIC, GAITÁN, CARDOZO

19:06. FORMAÇÃO INICIAL DO OLYMPIAKOS: ROBERTO, MANIATIS, HOLEBAS, DIMITRIS SIOVAS, MANOLAS, LEANDRO SALINO, ANDREAS SAMARIS, DAVID FUSTER, YATABARÉ, SAVIOLA, MITROGLOU

18:12. O técnico do Olympiakos, o espanhol Michel, acredita que a formação helénica poderá conseguir os 3 pontos, se tiver o mesmo nível de concentração mostrado na Luz. Mas, em jeito de elogio ao adversário, alerta que «convém não esquecer que vamos defrontar um grande e histórico clube". Roberto será, naturalmente, o guardião da equipa grega.

17:55. Jogo de risco para Enzo Pérez e Gaitán. Se lhes for mostrado um amarelo esta noite, os argentinos ficarão de fora no próximo jogo, na Bélgica. Do lado do Olympiakos, Maniatis também joga na mesma situação.

17:37. O Olympiakos vem motivado para o embate contra o vice-campeão português: no fim-de-semana bateu o rival Panathinaikos (no Estádio Apostolos Nikolaidis) por 0-1, com um tento tardio de Mitroglou, aos 90 minutos. Os vermelhos de Atenas lideram o campeonato com 28 pontos em dez jogos; já o Benfica leva 20 pontos em nove partidas.

17:22. Este jogo será o septuagésimo quinto encontro europeu no palmarés de Jorge Jesus, que esta noite, ao leme dos encarnados, poderá infligir a centésima derrota internacional do Olympiakos. A última vez que a comitiva benfiquista se deslocou a Atenas, mais precisamente ao Estádio Gerogios Karaiskakis, a noite foi de tragédia grega para os portugueses: 5-1 a favor do Olympiakos, com um bis de Diogo, avançado brasileiro. Dessa época (2008-2009) restam no balneário encarnado jogadores como Rubén Amorim, Luisão, Maxi Pereira e Cardozo e Carlos Martins.

17:06. O sérvio Markovic poderá recuperar a titularidade no onze do Benfica, esta noite. Em alternativa, Jorge Jesus poderá, ainda, apostar na dupla Lima e Cardozo na frente de ataque, como fez em Coimbra, na passada sexta-feira. Face a estas opções, a aposta recente do técnico, Ivan Cavaleiro, deverá começar a partida no banco. Certa é a exclusão de Rodrigo, que não entrou na convocatória, por um problema no ligamento do joelho.

16:56. Também no Parque dos Príncipes, em Paris, se joga, esta noite, o Grupo C da Liga dos Campeões. PSG X Anderlecht disputam a partida, cuja vitória pende para o lado dos franceses, face o percurso até então. O PSG ganhou todas as jornadas da prova, angariando os 9 pontos que o colocam na liderança, em frente ao Benfica e Olympiakos. O Anderlecht ainda não pontuou na prova.

16:45. Benfica e Olympiakos partem para o encontro desta noite com a mesma pontuação. Ambos conseguiram angariar 4 pontos, nos três jogos anteriores do Grupo C. Aliás, o percurso das duas formações é susceptível a comparações, já que ambas caíram frente ao PSG e conseguiram as suas melhores exibições frente ao Anderlecht. No frente a frente, não foram além do empate, a provar o equilíbrio entre as equipas. Por isso, Jesus adianta, que «vai ser um jogo muito disputado», negando que o futuro do Benfica na prova tenha de ser decidido esta noite. «Não é uma final, ainda faltam dois jogos, mas é um jogo da Champions e aqui todos são importantes», acrescentou o técnico encarnado.

16:30. Após o empate (1-1) de há duas semanas na Luz, o Benfica volta a enfrentar os gregos do Olympiakos, no jogo da 4ª jornada da Liga dos Campeões. Desta vez, a comitiva encarnada terá de superar um desafio adicional, já que se desloca à Grécia, para enfrentar um terreno tradicionalmente complicado. Na habitual conferência de imprensa, Jorge Jesus desdramatizou o “factor casa” a favor do Olympiakos, considerando que «o ambiente é o normal». Também Lima, avanço que o Estádio Georgios Karaiskakis «não vai ser um problema, é até motivador». O início da partida está marcado para as 19:45.