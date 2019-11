Vitória Guimarães x Bétis, directo

22:19. Obrigado por terem estado desse lado, da equipa VAVEL.com é tudo; esperemos continuar a ser a vossa preferência, obrigado!

22:11. Com este resultado, aliado ao empate do Lyon na Croácia contra o Rijeka, é o Bétis quem sobe ao primeiro lugar do grupo, com 8 pontos, seguido dos franceses com 6. O Vitória fica-se pela terceira posição do Grupo I, com 4 pontos, e terá de ir ganhar ao campo do Rijeka, onde nem Bétis nem Lyon foram capazes de triunfar. Se conseguir vencer, o Vitória poderá tentar a sua sorte no jogo final, em casa, contra o Lyon, o favorito crónico deste grupo europeu.

22:03. Final completamente dramático no D. Afonso Henriques, com um golo de Chuli nos últimos segundos do jogo. A pressão final do Bétis resultou em cheio, penalizando a boa actuação da dupla de centrais do Vitória de Guimarães, Paulo Oliveira e Abdoulaye. Grande passe de Joan Verdú a descobrir a diagonal de Chuli, num jogo onde a existir um vencedor, esse vencedor seria, de facto, o Bétis, por ter sido a equipa mais esclarecida e mais atacante. Durante 90 minutos a equipa de Rui Vitória não foi capaz de criar chances óbvias de golo e assim sendo, as hipóteses de sucesso seriam sempre diminutas: faltou risco à equipa da casa.

VITÓRIA DE GUIMARÃES 0-1 BÉTIS marcou Chuli aos 90+4.

APITO FINAL

90+4'. GOOOOOOLOOOOOOO DO BÉTIS!!! Chuli remata cruzado ante a saída de Douglas, a bola ultrapassa calmamente a linha de golo!!! Grande passe de Verdú, Chuli desmarca-se bem e remata para um golo dramático nos últimos segundos da partida!!!

90+4'. Verdu pega na bola num momento de pressão forte do Bétis sobre o Vitória, olha para a frente e passa de rasgão, para a entrada de Chuli na área...

90+2'. Olímpio reincide e faz mais uma falta. Mais uma vez, escapa a sanção disciplinar...

90'. Olímpio faz falta sobre Molina,que tentava fugir para o ataque. Olímpio escapa mais uma vez ao cartão...

89'. Passe picado para a entrada isolada de Jorge Molina, boa visão de jogo de Verdú mas Douglas sai primeiro e agarra a bola!

87'. Tomané faz falta sobre Xavi Torres.

86'. Péssimo passe de Chuli, a bola morre nas mãos de Douglas.

85'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BÉTIS: Entra Cédrick para a posição de Vadillo.

84'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO VITÓRIA DE GUIMARÃES: Entra Tomané para sair o protagonista do jogo, Barrientos.

84'. Cartão amarelo a Maazou, por protestos.

84'. Tiago Rodrigues descobre Maazou na faixa, mas Caro não vai na conversa e corta o intento de Maazou. Excelente atenção mostrada por Caro.

82'. Brilhante triangulação do Bétis, com Jorge Molina em destaque, mas ao entrar na área, o jogador do Bétis é confrontado com o corte impecável de Paulo Oliveira!!

81'. Falta de Olímpio sobre Xavi Torres.

79'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BÉTIS: Entra Chuli para o abandono de Juan Carlos, que esteve bem na partida.

76'. Canto para ser marcado pelo 10, Verdú. Sem perigo.

74'. Maazou não chega à bola!! Que oportunidade de golo, faltaram dois ou três centímetros a Maazou para tocar na bola e fazer golo!!

74'. Barrientos descai para a faixa direita, saca um cruzamento visando Maazou...pode esticar o pé e marcar...

73'. Lance de golo desenvolvido por Verdú mas na altura do passe, Addy fecha ao centro o intercepta o lance! Grande movimento de compensação de Addy, precioso!!

72'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO VITÓRIA DE GUIMARÃES: Entra Ricardo Gomes para o lugar de Nii Plange, que fez uma péssima exibição.

71'. Leonel Olímpio faz cair Vadillo, que tentava desenvencilhar-se do seu marcador. Falta marcada.

68'. Caro na área, solto de marcação!! Dá com a cabeça na bola mas ela passa a rasar o poste, que lance de perigo!! Cheira a golo na baliza de Douglas!!

67'. Boa defesa de Douglas, a impedir o golo de Molina!! Canto para o Bétis.

67'. Molina foge, com Douglas apenas pela frente...

67'. Falta de André André sobre Juanfran.

64'. Maazou solta-se e entra na área...mas é apanhado de novo em fora-de-jogo. O atacante vimaranense tem de se concentrar mais para nao cair sempre na armadilha do Bétis.

63'. André André farta-se de fazer faltas mas desta vez não escapa: cartão amarelo depois de falta sobre Vadillo, muito castigado pelos jogadores vimaranenses.

61'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BÉTIS: Entra Jorge Molina e sai Braian Rodríguez.

61'. Maazou corta bem a bola e lança o contra-ataque, mas a combinação entre Tiago Rodrigues e Plange é uma lástima!! Que péssimas opções de ambos! O Bétis apodera-se facilmente da bola.

60'. Corte de Pedro Correia, a bola sai para linha final, canto para o Bétis.

59'. Barrientos leva a bola pelo lado esquerdo do ataque, puxa para dentro e arma o remate, mas a bola sai ao lado!

58'. Entrada perigosa de Verdú sobre Olímpio, pisando o pé do brasileiro. Cartão amarelo bem mostrado!

57'. Remate de André André, passou o perigo.

56'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO VITÓRIA DE GUIMARÃES: Entra o médio centro Tiago Rodrigues para sair André Santos.

56'. Falta ofensiva de Braian sobre Abdoulaye, que tapou bem o caminho do avançado do Bétis.

55'. Troca de passes do Bétis em frente à defesa vimaranense, remate de Vadillo mas a bola sai à figura de Douglas.

53'. Que grande corte de Paulo Oliveira!! Na zona central da entrada da área, o central deslizou para cortar um passe interior feito de calcanhar, que poderia ser mortal!!

51'. André André carrega sobre Verdú, é falta.

51'. Abdoulaye ganha o duelo a Juan Carlos, imperial a acção do defesa, alivia depois a bola para fora da área.

49'. Boa jogada de Nacho, fintando Pedro Correia e entrando na área mas ao soltar o passe...Paulo Oliveira cortou o lance sem mácula!!

47'. Falta de Pedro Correira, entrada algo ríspida sobre Vadillo.

46'. Passe em profundidade de André André, recebe na passada André Santos, que tira um bom centro para área: corte com o peito de Nacho, segura Andersen.

46'. Roda de novo o esférico, sai o Bétis.

21:03. Empate no D. Afonso Henriques com um persistente 0-0 que não serve a nenhuma das equipas já que o líder de circunstância, o Lyon, vai vencendo na Croácia o Rijeka, colocando-se assim como comandante destacado do grupo, com uns virtuais 8 pontos contra 6 do Bétis e 5 do Vitória de Guimarães. O jogo, como previsto, está a ser equilibrado, sem ocasiões de golo flagrantes, apenas muita luta e combate sem tréguas a meio campo. Vadillo tem sido o paladino da irreverência pelo lado do Betís, enquanto que pela formação da casa é Barrientos que se destacou pela chama que acendeu na partida. Douglas já teve de se aprumar para deter um forte remate de Juan Carlos: essa foi a única oportunidade de golo iminente do jogo.

VITÓRIA GUIMARÃES 0-0 BÉTIS

INTERVALO

45+1'. O juiz apita para o fim do primeiro tempo no D. Afonso Henriques.

44'. Recuperação de bola de Olímpio: o brasileiro tem sido influente na manobra defensiva, contando já com várias recuperações de bola em zona recuada.

43'. Canto ganho por Barrientos, para ser marcado pelo mesmo: sem perigo pois ninguém chega à bola.

42'. Barrientos está a ser uma das pedras desequilibradoras deste Vitória. Muita velocidade e capacidade de drible do médio vitoriano, que tem muitas vezes descaído para a esquerda do ataque dos da casa.

41'. Maazou enredado de novo no fora-de-jogo.

40'. Jogada ameaçadora do Bétis, passe a desmarcar Juan Carlos em profundidade...mas o árbitro assinala posição ilegal.

39'. Lance cobrado por Juan Carlos, mas a bola sobrevoo a área sem que ninguém a apanhasse.

38'. Falta de André André sobre Verdú: o médio puxou Verdú pela camisola.

37'. Falta de Barrientos sobre Juanfran.

36'. Boa jogada de André Santos, endossa a bola para Barrientos na esquerda que por sua vez toca para Addy que cruza tenso...grande corte dos espanhóis perto da pequena área!!

34'. Vadillo tentava fugir pelo corredor de Addy mas a dobra de Abdoulaye foi fundamental para parar o ataque sevilhano.

32'. Falta de Leonel Olímpio.

31'. Mazzou falha a baliza, que grande oportunidade para o golo!! Corrida central de Maazou a aproveitar o espaço dado pelo meio campo defensivo do Bétis! O avançado vê o espaço livre e remata com potência mas sem direcção, tinha Plange a desmarcar-se mas preferiu rematar!! Má decisão!

29'. Fora-de-jogo assinalado a Maazou, que disputou o lance no ar com um defesa espanhol.

26'. Canto para Verdú marcar.

25'. Responde o Bétis, por Juan Carlos!! Grande tiro do espanhol, ainda fora da área, Douglas estica o braço e cede canto! Bela defesa do brasileiro a negar o primeiro golo do jogo!!

24'. Falta de Leonol Olímpio sobre Nono.

24'. Barrientos ocupa-se da marcação do canto: bola bombeada para a área, cabeceamento torto par saída a soco de Andersen!

23'. Remata ambicioso de André Santos, forte...a bola sai perto da barra!! Quem diria que um livre a 35 metros causaria perigo!

23'. Falta sobre André André, livre para o Vitória, ainda longe da baliza de Andersen.

21'. Tentativa de saída rápida do Guimarães, Plange combina com Maazou mas a bola fica retida nos pés do adversário, bom corte!

20'. Canto marcado por Juan Carlos, que não se traduz em perigo algum.

20'. Vadillo de novo em acção! Fura pelo corredor esquerdo, finta Addy e entra na área mas surge um corte na hora certa! Canto para os espanhóis.

19'. Cruzamento vindo do lado esquerdo do Bétis, Vadillo mata no peito e atira mas Addy dá o corpo ao manifesto e corta bem!

17'. Cartão amarelo para Barrientos, por atraso premeditado na reposição da bola.

17'. Falta de Leonol Olímpio sobre Vadillo. O brasileiro carregou insistentemente o adversário pelas costas.

15'. Fora-de-jogo de Braian Rodríguez.

14'. Excelente investida de Barrientos, que ganhou em velocidade aos oponentes do meio-campo, abrindo depois para o cruzamento que partiu da direita. Corte do lateral do Bétis.

12'. André André tenta o remate, a bola sai ao lado!

11'. Fatal atacante de Braian sobre Abdoulaye.

10'. Canto do lado direito do ataque sevilhano, Juan Carlos para bater o livre, lance calmo para as mãos de Douglas.

9'. Que grande finta de Vadillo! Recebe a bola com um toque em habilidade e foge em simultâneo a Addy, que coloca o corpo para o placar! Falta assinalada.

7'. Vadillo tenta furar para ganhar a linha mas Addy mete o corpo e toma conta da bola, boa acção do lateral.

6'. Trabalho pela direita, corte do lateral do Bétis, dando canto para o Vitória. Barrientos para marcar.

5'. Falta sobre o jogador vitoriano, livre a beneficar a equipa da casa...passe rasteiro para uma jogada estudada...

4'. Fora-de-jogo assinalado ao posicionamento de Maazou.

3'. A bola saltita entre cortes desbaratados de uma e outra equipa: ambas ainda se vão estudando.

2'. Falta de Leonel Olímpio ainda a meio-campo.

0'. Sai a equipa da casa a jogar, rola a bola na Liga Europa!

APITO INICIAL

19:59. A procura de bilhetes foi um sucesso e os dirigentes vitorianos esperam uma excelente casa esta noite: cerca de 25 mil pessoas são esperadas no Estádio D. Afonso Herinques.

19:55. Maazou irá mesmo alinhar na partida, enquanto que o central Abdoulaye regressa também ao onze vitoriano para dar consistência ao eixo da defesa. Barrientos será um dos maestros do ataque, enquanto que os portugueses André André (que volta a ganhar a titularidade) e André Santos compõem, naturalmente, o miolo do terreno organizado por Rui Vitória, que conta ainda com o apoio de Olímpio.

19:50. FORMAÇÃO INICIAL DO BÉTIS: Andersen; Juanfran, Caro, Jordi e Nacho; Xavi, Nono e Verdú; Vadillo, Juan Carlos e Braian Rodríguez.

19:49. FORMAÇÃO INICIAL DO VITÓRIA DE GUIMARÃES: Douglas; Pedro Correia, Paulo Oliveira, Abdoulaye e Addy; Leonel Olímpio, André André e André Santos; Nii Plange, Barrientos e Maazou.

19:41. O ponta-de-lança Maazou, que esteve afastado da titularidade devido a uma lesão, tem sido apontado como o avançado de serviço que poderá fazer estragos frente ao Bétis. Apesar da fé no jogador possante, muitas dúvidas resistem, pois Maazou foi utilizado a meio do jogo contra o Gil Vicente e deu sinais de estar, ainda, a passar por um mau momento físico. De relembrar que o avançado já marcou nesta Liga Europa, tendo o Lyon sido uma das presas: a outra foi a equipa croata do Rijeka.

19:32. O Vitória de Guimarães vem de uma derrota para a Liga Zon Sagres, contra o Gil Vicente, por 1-0, mas apesar desse desaire, a equipa vitoriana ocupa um tranquilo sétimo lugar na tabela, com 4 vitórias, 1 empate e igualmente 4 derrotas, marcando para esse efeito 9 golos e sofrendo outros tantos. Por seu turno, o Bétis de Sevilha ocupa um preocupante décimo oitavo lugar na Liga BBVA, com apenas 9 pontos, os mesmo que o último classificado, o Rayo. No último encontro a contar para o campeonato espanhol, o Bétis sofreu uma derrota plena de desilusão, ao sofrer um golo aos 90+3 minutos. Pelo Betis marcaram Joan Verdú e Jordi Figueiras.

19:18. No último embate que opôs Vitória de Guimarães e Bétis, e apesar de repartido o domínio do jogo, foram os sevilhanos a reclamar para si os três pontos, com um golo solitário de Álvaro Vadillo, ao início segunda parte. Agora a jogar perante o público afecto ao seu emblema, o Vitória treinado por Rui Vitória irá tentar superiorizar-se por fim ao Bétis, na esperança de arrebatar os 3 pontos e dar um passo afirmativo rumo ao objectivo do apuramento.

19:02. Bem-vindos ao jogo referente ao grupo I da Liga Europa: Vitória de Guimarães x Bétis, em VAVEL.com! Jogo de extrema importância para ambas as equipas, já que tanto portugueses como espanhóis perseguem o objectivo de passar à próxima fase da competição: os vimaranenses seguem com 4 pontos, no terceiro lugar do grupo, enquanto que os de Sevilha têm 5 pontos, ocupando portanto o segundo lugar. No topo do grupo estão os franceses do Lyon, com 5 pontos também. Num grupo muito equilibrado a luta pelos dezasseis-avos-de-final será tremendamente acesa e não existem favoritos para tal feito, apenas concorrentes com potenciais equiparados.