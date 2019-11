Anderlecht x Benfica, directo

21:56. O Benfica soma 7 pontos, igualando o Olympiakos, que perdeu 2-1 no Parque dos Príncipes, frente ao PSG.

21:47. Num jogo que se tornou escaldante pela sua ponta final, o Benfica acabou por vencer a formação de Bruxelas, completando assim um feito histórico: vencer na capital a equipa do Anderlcht. Num jogo difícil, o Benfica nunca foi dominador nem conseguiu implantar o seu modelo de jogo, sempre confuso e incerto, autêntico colete de forças que foi impedindo os próprios jogadores de se soltarem no terreno. Enzo deslocado, Markovic estático no meio, Lima sozinho: foi o Anderlecht a adormecer este Benfica, marcando primeiro. Matic empatou, e depois foi o Benfica a gesticular, tentando quebrar as amarras tácticas que o travavam: Enzo começou a cair no meio, pegando no jogo e assistindo Gaitán para o lance do 1-2. Num grande lance dos da casa, Bruno empatou, mas Rodrigo fez o 2-3 aos 90 minutos, salvando um Benfica mole, pouco acérrimo e sem aptidão para controlar um adversário que também nunca se mostrou capaz de subjugar o Benfica. Mbemba fez um belo jogo, marcando um golo e subindo bem até ao ataque, enquanto que Mitrovic fez uma exibição discreta.

APITO FINAL

90+5'. O ábitro apita, o Benfica vence este jogo escaldante marcando no fim e continua vivo!!

90+2'. Livre frontal e beneficiar o Anderlecht, Vargas vai correr para a bola...para fora!! Respira de alívio o Benfica.

ANDERLECHT 2-3 BENFICA marca Rodrigo aos 90 minutos

90'. GOOOOOLOOOOO DO BENFICA!!! Rodrigo marca, o jovem entrou em campo e na primeira vez que tem a bola faz o golo dramático, decisivo!!! O golo de Rodrigo coloca o Benfica ainda a sonhar!!! Contra-ataque total do Benfica, assistência de Sulejmani isolando Rodrigo que marca!!!

90'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Ivan Cavaleiro para o lugar de Markovic, totalmente apagado.

89'. Mitrovic vê cartão amarelo por protestar.

89'. Golo anulado!! O árbitro assinala fora-de-jogo.

88'. Mbemba parte os rins a Fejsa, muito bem o defesa a incorporar-se no ataque! Passe para Acheampong, novo cruzamento do extremo...

87'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Rodrigo e sai Enzo.

87'. Vargas cruza, Mitrovic salta mas não consegue enquadrar o remate!!

85'. Belo lance de Mbemba, fura pelo meio e faz o passe para Acheampong, que cruza...tenso e bem medido...Artur saca a bola da cabeça do avançado, tremendo corte do keeper!!

83'. A bola sai para fora, péssimo cabeceamento de Luisão, parece que tentou assistir Garay, mas este não chegou!!

83'. Sulejmani marca o livre, Luisão fura pela área, vai marcar...

82'. Falta sobre Fejsa, livre para o Benfica tentar marcar o terceiro golo.

81'. Enzo vai ao chão e corta pela linha lateral o lance do Anderlecht.

79'. Falta de Praet sobre o médio Enzo, que tem corrido quilómetros! Tem sido ele o jogador mais criativo e combativo do Benfica!

78'. Cartão amarelo mostrado a André Almeida.

ANDERLECHT 2-2 BENFICA empata Massimo Bruno

77'. GOOOOOOLOOOOOO DO ANDERLECHT!!! Passe perfeito para a entrada de Massimo Bruno, que remata cruzado e bate Artur perto do fim!!! Empate para os belgas, que passe a descobrir Bruno!!!

77'. Lance que corre pelo flanco direito do Anderlecht, passe cruzado feito com «olhinhos»...

76'. Garay nas alturas limpa o lance, bem o central benfiquista.

75'. Mitrovic não se cansa de ser apanhado em fora-de-jogo.

74'. Fejsa corta a bola dentro da área, com calma, mete a bola na frente e limpa o perigo.

73'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO ANDERLECHT: Entra Vargas para sair Nuytinck.

73'. Fora-de-jogo de Mitrovic.

72'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Sai Gaitán para entrar Sulejmani.

71'. Bruno remata, Artur estica-se mas a bola não levava a direcção da baliza!!

71'. Enzo e Markovic na jogada, mas o último passe sai inofensivo, corta a defesa do Anderlecht.

69'. Acheampong cruza mas Almeida impõe-se a acaba com o lance!

67'. Falta de Gaitán sobre o central Nuytinck, choque forte que deixou o defesa no chão, queixoso.

66'. Falta de Acheampong sobre Lima.

65'. Luisão cabeceou, incomodado por Kouyaté, a bola saiu para fora, sem perigo.

64'. Lima descobre Gaitán encostado à linha, parte o cruzamento do argentino, canto para o Benfica.

64'. Maxi faz um tremendo corte, excelente movimento defensivo do uruguaio a cortar o passe de N'Sakala!!

62'. Falta de N'Sakala sobre Markovic.

61'. Remate de Lima, de primeira!! A bola passa perto da barra, bom lance de Matic e Lima, bom entendimento!!

61'. Matic leva a bola pelo flanco, contemporiza e espera a desmarcação de Lima, passe rasteiro de Matic para o coração da área...

60'. Contra-ataque encarnado, Gaitán corre pelo flanco mas é desarmado!! Levou o seu esforço demasiado longe!

58'. Maxi fecha bem na área e corta o perigo belga, sofrendo inclusivamente falta.

56'. Remate picado e fraco de N'Sakala, Artur recolhe.

55'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO ANDERLECHT: Entra o rápido Acheampong para sair Deschacht.

54'. O Benfica vence e tranquiliza os seus adeptos. Bom trabalho de Enzo e de Gaitán, a dupla argentina que deu o golo ao Benfica.

ANDERLECHT 1-2 BENFICA marcou Mbemba na própria baliza

52'. GOOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Gaitán recebe e rodopia em «suplesse», rematando de seguida, a bola bate em Mbemba e engana Proto!!! Golo encarnado, reviravolta, azar para Mbemba!!! Belo passe de Enzo a rasgar a defesa belga!!!

52'. Gaitán flecte para dentro, em velocidade, é desarmado mas a bola sobra para Enzo que rapidamente descobre o mesmo Gaitán dentro da área...recebe a bola e rodopia...

50'. Enzo combina com Maxi no flanco direito, mas Deschacht cobre a bola e corta o potencial perigo.

49'. Cartão amarelo para Nuytick, por placagem sobre Markovic.

49'. Markovic fortíssimo na arrancada, tira dois jogadores do caminho e vai contra tudo e contra todos...sobre falta!!

48'. Passe incompreensível de Gaitán, péssimo lance, a bola sai pela linha de fundo.

47'. Falta sobre Enzo, o argentino foi ostensivamente agarrado.

46'. Segue o jogo, sai o Benfica!

20:34. O Benfica não conseguiu produzir uma boa primeira parte, fruto da sua inabilidade em dominar os processos de jogo a meio-campo. Enzo e Matic estiveram perdidos em campo, longe de poderem pegar na batuta do jogo, mérito também da competência do Anderlecht que soube ocupar o terreno e sossegar o ímpeto benfiquista. Lima tem estado sozinho no ataque, desapoiado e sem ligação com os extremos Gaitán e Enzo, este último deslocado para o lado direito sem resultados benéficos para o Benfica. No 4-2-3-1 desenhado pelos encarnados, Markovic ficou na zona interior atrás de Lima, mas nunca conseguiu entrar no jogo a partir dessa posição. Mbemba marcou para os belgas, e Matic empatou, a passe de Enzo numa cobrança de bola parada.

INTERVALO

45+1'. Falta de Fejsa sobre o avançado Mitrovic.

45'. Excelente visão de Matic, a levar a bola até Lima, na direita, sai o passe do avançado, mas Mbemba corta no sítio certo!!

45'. Canto para Enzo marcar: sem perigos.

44. Falta de Vanden Borre sobre Enzo.

43'. Lima tem estado muito sozinho no centro de ataque. Mau passe do brasileiro a matar uma boa jogada encarnada.

42'. Matic perde a bola, Mitrovic encaminha-se para a área mas o árbitro apita fora-de-jogo.

41'. Canto ganho por Mitrovic, Praet marca o livre...mal de novo o Benfica, mas o árbitro apita falta por empurrão na área. Passou o perigo para o Benfica.

40'. Bom corte de Matic no jogo das alturas, o centro foi de Deschacht.

38'. Markovic está agora na zona interior e Enzo fica no lado direito, mas tal esquema não parece beneficiar ambos os jogadores.

37'. Kouyaté...com a baliza aberta, pode marcar...a bola sai ao lado!! Canto bem efectuado, o central volta a ganhar posição na área, ganhando também o lance a Artur, que soca no vazio!! Quase que surgia o 2-1!!

36'. Enzo corta a bola e cede canto.

35'. O Benfica já realizou 151 passes contra 78 do Anderlecht, muito maior iniciativa de construção por parte do Benfica, o que não significa maior eficácia.

ANDERLECHT 1-1 BENFICA empatou Matic aos 34

34'. GOOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Matic, quem mais, a marcar de novo!!! Bom centro de Enzo, com a bola a cair na área de penalty, Matic sobe sozinho e cabeceia para o empate!!!

34'. Enzo olha para a área e prepara-se para lançar a bola para a área belga...parte a bola, a defesa fica estática...

33'. Gaitán faz uma diagonal interior, mas Gillet encosta-se ao argentino e comete falta.

32'. Alívio de Almeida, já dentro da sua área, cedendo canto devido à ameaça de Borre.

31'. O Benfica encontra-se a jogar num 4-2-3-1, com Matic ao lado de Fejsa e Enzo como 10.

30'. Enzo tenta pegar na organização de jogo encarnada, mas não consegue. Falta meio-campo para circular a bola e coordenar o futebol do Benfica.

30'. Cartão amarelo para Massimo Bruno, por mão na bola.

29'. André Almeida recupera a posição e desarma Massimo Bruno, bom corte a travar o ala direito rápido!

27'. Mitrovic coloca a bola dentro da baliza do Benfica, mas estava em fora-de-jogo. Mal o Benfica no seu jogo áereo defensivo.

26'. Enzo corta bem o lance de ataque, a bola vai para canto.

25'. Cruzamento de Gaitán, a bola cruza a área e vai até Markovic, na direita, mas o sérvio é facilmente desarmado! Desatento o jovem sérvio encarnado!

23'. Corrida intensa de N'Sakala pelo flanco esquerdo do Anderlecht.

21'. O Benfica começa a perder na mesma altura em que vê o Paris Saint-Germain marcar também o seu primeiro golo, estando a vencer os gregos.

ANDERLECHT 1-0 BENFICA marcou Mbemba aos 19 minutos

18'. GOOOOOLOOOOOO DO ANDERLECHT!!! Mbemba marca à saída de Artur, a bola beija as redes, Luisão ficou batido pela movimentação do central do Anderlecht!!! O Benfica entra a perder!!!

19'. Canto para os belgas, confusão na área, corte encarnado, a bola sobra para a entrada da área, sai o passe para a desmarcação de Mbemba...

18'. Artur saca um excelente defesa!! Grande parada do brasileiro a remate de Massimo Bruno!!

17'. Saída rápida do Anderlecht, Mitrovic descaí para a direita e passa para a área, onde está Bruno...vai rematar...

16'. Falta de Vanden Borre sobre Gaitán.

15'. À falta de espaços para jogar, o Benfica lança bolas em altura, mas sem sucesso. Proto agarra sem dificuldades.

14'. Artur sai da baliza e recolhe uma bola alta enviada para o lado esquerdo do ataque do Anderlecht.

13'. Passe em profundidade de Mbemba mas a bola morre nas mãos de Artur: mau passe,

12'. Remate de Lima, forte mas ao lado!! Boa jogada pela esquerda entre Gaitán e Almeida, com um passe interior para a entrada da área, Lima rematou ao lado!!

10'. Cruzamento para a entrada da área encarnada, mas um bom corte a surgir, providenciando um possível contra-ataque, mas Markovic é desarmado.

9. Gillet rasteira Lima, falta a beneficiar os encarnados.

8'. Falta de Luisão sobre o avançado Mitrovic, livre para o Anderlecht a meio do meio-campo encarnado.

7'. Markovic faz a diagonal mas o lateral Deschacht fecha no centro e corta a bola, acabando com a correria do sérvio.

6'. Gaitán cruza tenso mas o central Mbemba corta a bola com facilidade.

5'. Grande corte de Enzo, impedindo Gillet de se encaminhar para o meio-campo do Benfica. Boa recuperação do argentino.

5'. Centro de Maxi, alivia a defensiva belga.

4'. Corte de Deschacht, lancamento para os encarnados.

3'. Mau passe de Matic permite um ataque belga, mas o passe sai mal e permite o corte de defensiva do Benfica.

2'. Boa inciativa de Almeida, que ganha espaço no flanco direito e remata! A bola sai para fora mas fica o aviso do luso!

1'. Sai o Anderlecht com a bola!!

0'. André Almeida substituirá o lateral Sílvio, alteração de última hora.

APITO INICIAL

19:42. Sílvio, que seria titular, afinal não entra no onze, algo terá acontecido ao lateral luso.

19:40. Grande surpresa é a inclusão do médio defensivo Fejsa, que brilhou no primeiro jogo contra os belgas. O Benfica joga em 4-3-3, com o regresso de Maxi.

19:29 FORMAÇÃO INICIAL DO BENFICA: Artur, Luisão, Garay, Maxi, Sílvio, Fejsa, Enzo, Matic, Markovic, Gaitán, Lima

19:28. FORMAÇÃO INICIAL DO ANDERLECHT: Proto, Vanden Borre, Mbemba, Nyutik, Deschacht, Kouyaté, Gillet, Praet, Massimo Bruno, Mitrovic, N'Sakala

18:13. Jorge Jesus, que foi sentenciado a ficar 30 dias na reserva, em contexto nacional, vai voltar ao banco para orientar o Benfica, depois de ter cumprido o primeiro jogo de castigo, contra o Braga. O experiente técnico confidenciou que existe «uma sensação de impotência» quando se está na bancada, longe do relvado e impossibilitado de dar indicações para os seus pupilos. Quanto à partida de hoje, Jesus reconheceu que «está muita coisa em jogo», e que o Anderlecht é «uma equipa forte no seu estádio». Já o treinador da casa, John van den Brom, falou de derrota do último fim-de-semana mas separou as águas: «Não se pode comparar a Champions League com o campeonato. A desilusão da derrota tem que ser posta de lado. Foi um duro golpe para nós», confessou Brom.

18:02. O melhor marcador da equipa de Bruxelas é o norte-americano (Foto: Getty Images|Harry Engels) Sacha Kjlestan, com 7 golos em 20 jogos disputados. O médio de 28 anos jogou os quatros jogos desta fase de grupos mas ficou em branco em todos: os seus 7 tentos foram todos apontados no âmbito da liga belga. O Anderlecht segue como o melhor ataque da Jupiler Pro League, com 39 golos.

17:58. No Anderlecht, o período das lesões parece estar agora ultrapassado: Gillet recuperou e voltou à acção no último jogo da liga, enquanto o guardião Proto debelou uma lesão no tornozelo e Ronald Vargas deixou de ser preocupação para o departamento médico, depois de meses de ausência. A única baixa para este jogo é Matías Suárez, lesionado num joelho.

17:54. A hipótese de juntar Lima com DjuricicRodrigo estará certa se o Benfica alinhar no seu habitual 4-2-4; mas se Jesus resolver dar vida ao seu 4-3-3, só um dos avançados jogará, quer seja Lima, quer seja Rodrigo. No meio-campo André Gomes poderá ser a surpresa, entrando no onze para completar o triângulo de meio-campo com Enzo e Matic.

17:45. Amorim, Cardozo e Siqueira são os grandes ausentes deste duelo europeu: o paraguaio está a contas com uma lombalgia e o lateral brasileiro ressentiu-se de uma lesão que o tem vindo a atormentar. O Benfica fica assim privado do seu goleador máximo, peça importante na finalização do jogo ofensivo de Jesus. Cardozo leva 9 golos em 12 aparências, e marcou um desses golos nesta fase de grupos, contra o Olympiakos. Para colmatar a sua ausência Jesus deverá apostar em Lima - resta saber se com o apoio de Djuricic ou de Rodrigo (o jovem não marca há 3 meses).

17:40. O Anderlecht chega ao jogo com o Benfica depois de uma derrota fora, diante do Charleroi, por 2-1, sendo o único golo forasteiro da autoria de Gillet. Os «Paars-wit» estão na quinta posição da liga belga, a seis pontos do topo, ocupado pelo Standard Liège.

17:33. O Benfica vem de uma vitória caseira frente ao SC Braga (Foto: Isabel Cutileiro) , num jogo morno que foi decidido pelo talento individual de Matic. Jorge Jesus deixou o 4-3-3 de lado e fez alinhar Djuricic ao lado de Lima no ataque, com Enzo Pérez e Matic no miolo, mas a qualidade de jogo não foi a melhor. Ainda assim, as «águias» capturaram a vitória e diminuiram para 1 ponto a margem de desvantagem sobre o líder Porto.

17:15. O percurso táctico do Benfica de Jesus também não tem sido menos que sinuoso: longe da estabilidade estrutural, os encarnados derivam entre o 4-2-4 habitual, uma tentativa de 4-2-3-1 com Djuricic desempenhando um falso papel de igualmente falso maestro, e o um 4-3-3 ultimamente utilizado nos jogos de carácter mais decisivo. Se o primeiro e segundo esquemas se têm mostrado ineficazes e desapoiados, o terceiro tem catapultado o Benfica para as suas melhores exibições (Olympiakos e Sporting, só boicotados pela fraca qualidade defensiva nas bolas paradas), pois com ele soltam-se os talentos benfiquistas: Enzo pode atacar mais, Amorim pode espairecer o seu potencial e, nas alas, Gaitán e Markovic podem voar mais alto, coberto que está o perímetro defensivo.

16:45. O percurso das «águias» nesta edição da liga milionária tem sido decepcionante: depois do bom começo, o Benfica foi cilindrado no Parque dos Príncipes, por 3-0, com golos de Ibrahimovic (2) e de Marquinhos. A incompetência defensiva encarnada foi gritante e o seu meio-campo nunca conseguiu dar vida a uma formação apática. Seguiu-se o confronto, na Luz, com o Olympiakos, e nada melhorou: o Benfica entrou a perder (golo de Chori Domínguez) e empatou (1-1) através de Cardozo. Na sequela desse embate, em Atenas, os encarnados foram surpreendidos com um golo de Manolas e uma exibição divina do «keeper» Roberto, que segurou o 1-0. As «águias» têm assim 4 pontos, devido a 3 golos marcados e 5 sofridos.

16:37. Num jogo por Jorge Jesus descrito como sendo «dois em um», o Benfica enfrenta a crucial obrigatoriedade da vitória: só os três pontos podem manter o Benfica na corrida pelo apuramento, caso contrário, o sonho acalentado de estar presente nos oitavos-de-final será uma impossibilidade. Em caso de vitória o Benfica certifica-se, simultaneamente, que terá um lugar na Liga Europa, caso o objectivo primordial venha a falhar. Perto da qualificação está o Paris Saint-Germain, com 10 pontos, 13 golos marcados e apenas 2 sofridos, seguido pelos gregos do Olympiakos, que possuem 7 pontos, com 6 golos marcados e 5 concedidos.

16:26. O Benfica está na terceira posição, com 4 pontos, fruto de uma única vitória, obtida precisamente contra o Anderlecht, na Luz, por 2-0, com golos de Djuricic e de Luisão. Jogado logo na abertura das hostilidades da «Champions», a vitória caseira parecia empurrar o Benfica para uma boa campanha europeia: Djuricic marcou primeiro e Luisão confirmou o triunfo com um belo pontapé indefensável para Proto. A partida encetou o elogio às qualidades do médio ex-Olympiakos, Fejsa, que fez parelha com o compatriota Matic, no centro do terreno encarnado.

16:18. O jogo disputar-se-á no estádio (Foto: Getty Images ) Constant Vanden Stock, casa do clube de Bruxelas, o Anderlecht, campeão belga em título. Apesar de estar na última posição do grupo, o Anderlecht poderá ainda ter uma palavra a dizer no que à classificação diz respeito, pois existem ainda hipóteses, mesmo que ténues, do clube da capital belga se apurar para os oitavos-de-final da Champions League, precisando para isso de uma conjugação de resultados que lhe permitam roubar o segundo lugar a Olympiakos ou a Benfica, os dois maiores candidatos a acompanhar o líder Paris Saint-Germain na qualificação. O Anderlecht, com apenas um ponto na bagagem, já mostrou que pode discutir o jogo com equipas superiores a si, e demonstrou-o precisamente na partida frente ao campeão francês, que terminou 1-1, com golos de De Zeew e de Ibrahimovic.

16:03. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão feita pela VAVEL.com, hoje a acompanhar o jogo da Liga dos Campeões pertencente ao grupo C, Anderlecht x Benfica!! A equipa portuguesa necessita imperativamente de ganhar para poder continuar a preservar o sonho de se apurar para a fase seguinte, mas terá de levar de vencida a equipa belga do Anderlecht, que joga perante o seu público e possui ainda hipóteses de ascender ao segundo lugar, embora isso dependa de vários factores favoravelmente conjugados.