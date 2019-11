Atlético Madrid x Porto, directo

O Porto foi eliminado da Liga dos Campeões depois de uma derrota por duas bolas a zero no Vicent Calderón. Os Azuis e Brancos não conseguiram aproveitar a vitória do Aústria frente ao Zenit e os dois golos feitos na primeira parte ditaram o resultado final da partida. Apesar de a equipa de Paulo Fonseca ter entrado melhor na segunda-parte, no primeiro periodo muitas foram as bolas falhadas. Três bolas ao poste, um penálti que não se concretizou em golo e muita desconcentração. Faltou inspiração, faltou concentração e finalização. Ao longo de todo o segundo tempo, o Porto acusou a pressão. Não conseguiu chegar à grabndre área do Atlético e os cruzamentos pareceram descoordenados. Em declarações no final do jogo Jackson diz que "somos os únicos responsáveis por este resultado". Lucho Gonzalez foi outro dos jogadores que considerou que o Porto "não merece estar nos oitavos de final, fizemos muitos erros". Em declarações no final do jogo, Paulo Fonseca concorda com os seus jogadores "o Porto não merecia passar, contudo se calhar até criamos dificuldades ao Atlético que ele ainda não tinha sofrido", no que ao primeiro golo diz respeito o treinafor fala em "pura imcopetência" por parte da equipa do norte do país.

FINAL DO JOGO: O PORTO ESTÁ ELIMINADO DA LIGA DOS CAMPEÕES! Os Dragões não conseguiram aproveitar a vitória do Aústria frente ao Zenit e ficam pelo caminho com apenas 5 pontos

91' O porto continua a insistir. Danilo marca um canto e no cruzamento para a grande área, Jackson não consegue agarrar a bola. Ghilas ainda recupera e depois de remate de longe, a bola sai por cima da baliza

89' Mais dois minutos para jogar no Vicent Calderón.

88' Canto para o Porto, Danilo a marcar, sem perigo para a baliza de Aranzubia

87' Varela, de costas para a baliza recebe a bola de Herrera e tenta fazer o remate. o português acaba por encontrar Gabi pelo caminho que lança a bola para fora

86' O Porto continua com a bola nos pés, a equipa de Paulo Fonseca ainda não desistiu de acreditar

84' Alex Sandro cruza para a grande área e a bola sobra do lado oposto para Danilo. Ao fazer o cruzamento, o jogador do FC Porto desconcentra-se e a bola acaba por passar por toda a gente

83' O Atlético começa a pressionar a defesa azul e branca. O porto consegue recuperar e fazer a bola chegar à grande área, mas Gabi corta todos os lances

SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO ENTRA BAPTISTÃO PARA O LUGAR DE ADRIÁN

80' Jackson sofre uma cotovelada na grande área espanhola, mas o árbitro nada marca

79' GRANDE DESMARCAÇÃO DE JACKSON, mas o colombiano deixa que a defesa lhe roube o lance

SUBSTITUIÇÃO NO PORTO ENTRA HERRERA SAI DEFOUR

77' CARTÃO AMARELO PARA MANGALA POR FALTA SOBRE MIRANDA

76' O porto continua a querer chegar à grande área do Atlético, Varela faz o cruzamento, mas a bola é parada pela defesa.

73' Alex Sandro cruza a bola para a grande área, mas Jackson não chega a tempo. Pontapé de baliza para o Atlético. Villa passa pela defesa portista e oferece a bola a Raúl Garcia, que é travado por uma grande defesa de Helton

72' O Atlético recuperou o ritmo de jogo, Manquillo consegue chegar à grandeárea, mas é travado por Mangala. Na recuperação o Porto perde a bola perto da grande àrea

71' Canto para o Atlético, a bola sai por cima da baliza de Helton. O guarda-redes portista é ainda travado em falta pelo desejo de Raúl Garcia fazer o golo

69' O porto conta com 61% de posse de bola, contudo, sem resultados práticos

68' GRANDE PERIGO PARA A BALIZA DO ATLÉTICO! Fernando consegue colocar a bola na grande área, mas Licá atira ao poste direito

67' Danilo faz um remate à baliza de Aranzubia, mas a força foi muita e a bola acaba por sair para fora

64' Falta de Alex Sandro sobre Garcia, Livre para o Atlético. a bola sobra para o Porto, Danilo é travado em falta! CARTÃO AMARELO PARA INSÚA

SUBSTITUIÇÃO NO PORTO, SAI LUCHO ENTRA GHILAS

62' O Porto continua na posse da bola, mas Licá deixa que Turan lhe troque as voltas, na chegada à baliza de Helton é Maicon que recupera

SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO SAI OLIVER TORRES, ENTRA TURAN

60' Defour cruza para a grande área a bola sobra para a defesa. Canto para o Porto. Danilo a marcar, sem perigo e recupera a bola para a cabeça de Varela, que lança por cima

59' Danilo bate o canto, sem perigo, recupera o Porto que tenta chegar à baliza. Lucho apanhar Jackson sem sucesso

58' Falta sobre Jackson, livre lateral para Danilo. Raúl Garcia chega à bola, canto para o Porto

57' O porto está com mais dificuldades em chegar à grande área do Atlético

56' Varela tenta rematar para a grande área, corte de Koke.

Austria faz o 3-1 frente ao Zenit

54' Livre lateral para Danilo, sem perigo para a baliza

50' Defour, tenta um remate à baliza, sem sucesso, recupera o Atlético. Manquillo faz falta sobre Licá. Livre para o Porto. Sem perigo

Más noticias para o Porto, Austria faz o 2-1. A equipa de Paulo Fonseca terá de marcar 3 golos para poder ter oportunidade para passar aos oitavos da Champions

48' Contra-ataque do Atlético sem perigo para Helton

47' Licá tenta rematar para a grande área, mas é travado pelos defesas, canto para o Porto. A bola sai da linha final, novo canto, marca Danilo, a bola segue para Alex Sandro que tenta meter na grande àrea, mas depois de muita confusão é Aranzubia que agaara na bola

46' Na recuperação Garcia tenta um remate de muito longe, mas as bolas chega ás mãos de Helton.

45' o Porto entra ao ataque Lucho e Alex Sandro tentam chegar à grande área, sem sucesso

SUBSTITUIÇÃO NO PORTO ENTRA LICÁ SAI JOSUÉ

SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO MADRID SAI DIEGO COSTA ENTRA DAVID VILLA

45' INICIO DA SEGUNDA PARTE! SAI O PORTO COM A BOLA

Ao intervalo o FC Porto perde por duas bolas a zero. Depois de três bolas ao ferro e uma grande penalidade falhada por Josué, os azuis e brancos têm agora as contas mais complicadas. Apesar de Aústria e Zenit estarem empatados, os Dragões precisam mesmo de garantir uma vitória para a passagem aos oitavos de final da competição.

FINAL DA PRIMEIRA PARTE

45'+1 Na marcação de um livre, a bola quase que chega à baliza de Helton, sai um canto para o Atlético. Diego Costa ainda remata à baliza, mas sai ao lado

O árbitro dá um 1 minuto de compensação

Boas notícias para o Porto, o Aústria de Viena acaba de empatar a partida

44' Na sequência de uma falta é livre para o Porto, marca Josué. Maicon quase quase que chega à bola, mas estava fora de jogo

42' Na recuperação da bola, Koke faz falta sobre Danilo, recupera o Porto. Jackson está na grande área e depois de a bola ter tocado num defesa, o colombiano deixa sair. Canto marcadopor Josué, sem perigo para a baliza do Atlético

41' CARTÃO AMARELO PARA JACKSON, por falta sobre Manquillo

40' Canto de Josué, bola directa para as mãos de Aranzubia

39' O Futebol Clube do Porto, começa agora a mostrar alguma pressão. Os Dragões não estão a lidar bem com o resultado

37' GOLO DE DIEGO COSTA, depois de uma recuperação de bola do Atlético, o avançado passa por Danilo, Maicon e Mangala, encontrando Helton e fintando o guarda-redes





37' Alex Sandro combina com Varela que chegando à grande área passa para Jackson que remata ao Poste

Para piorar a situação dos Dragões, o Zenit marca o 1-0

35' O jogo está mais rápido, o Porto tenta chegar à grande área do Atlético, mas Diego Costa recupera

34' Koke na marcação, sem perigo, recupera o Porto, Varela tenta passar o meio campo, mas a bola sai pela linha lateral

33' Numa grande confusão, Maicon acaba por atirar novamente para canto

32' Na sequência da marcação a bola passa a linha final, pontapé de baliza para Helton. Recupera Diego Costa, mas Mangala atira para canto

30' AMARELO PARA LUCHO! o capitão do FC Porto comete uma falta sobre Raúl Garcia no meio-campo espanhol.

29' Na recuperação Diego chega sem problemas à grande área azul e branca para uma grande defesa de Helton

28' GRANDE DEFESA DE ARANZUBIA. JOSUÉ FALHOU PELA PRIMEIRA VEZ UM PENALTI. Na sequência do canto, não há perigo para a baliza.

27' PENALTI A FAVOR DO PORTO! ARANZUBIA TENTA AGARRAR A BOLA, MAS ACABA POR TOCAR EM JACKSON. JOSUÉ A MARCAR.

24' Livre para o Atlético, corte de Varela, sem periggo para a baliza de Helton, a Bola sai pela lateral, lançamento para o Porto

23' depois de tentar passar pelo meio campo espanhol, Alex Sandro remata à baliza a bola sai ao lado.

21' MAIS UMA BOLA NO FERRO!! DEPOIS DA BOLA TER PASSADO PELOS PÉS DE DEFOUR E LUCHO, VARELA TENTA CABECEAR, MAS A BOLA BATE NO FERRO

19' O atlético recupera a bola, mas a defesa do Porto estava atenta e não deixa a bola passar do meio campo

18' Depois do golo de Garcia, o Porto não deixa de atacar, Defour remata para a grande área, mas Josué não chega a tempo. Bola para Aranzubia

16' Lance de perigo para a baliza de Helton, Garcia consegue chegar à grande àrea, mas fez falta sobre Maicon. Na recuperação o Porto consegue chegar à baliza do Atlético, é Lucho quem remata, mas sem força, bola nas mãos de Aranzubia

14' GOLO DO ATLÉTICO! RAÚL GARCIA! Depois de um lançamento de Insúa, GARCIA FAZ O GOLO de um ângulo quase impossível!





13' Na recuperação Diego Costa consegue chegar com facilidade à baliza. No contra-ataqe Varela remata à baliza. Canto para o Porto. Josué a marcar, sem perigo a bola chega às mãos de Aranzubia

11' Josué remata a baliza, mas a bola sai ao lado, sem perigo.

9' O porto volta a recuperar a bola e Varela na corrida não consegue apanhar a bola. Pontapé de baliza para Aranzubia

8' O Porto continua a pressionar no meio campo espanhol, Danilo cruza para Jackson, GRANDE OPORTUNIDADE PARA O PORTO! JACKSON esteve perto, mas atira à barra

5' Falta ofensiva a favor do Porto, marca Lucho. No contra ataque Josué vê o cartão amarelo por falta sobre Manquillo

4' O Porto tenta pressionar o Atlético, a bola chega à grande área pelos pés de Alex Sandro, á procura de Jackson, mas o guarda-redes apanha, sem perigo

2' Falta ofensiva a favor do Atlético! Diego Costa consegue cegar à grande área, canto para o Atlético, sem perigo, a bola vai ter ao outro lado do campo

19.45 RODA A BOLA NO VICENTE CALDERÓN! SAI O ATLÉTICO

19.43 Os jogadores já estão em campo enquanto se ouve o hino da Liga dos Campeões!

19:30 De recordar ainda que para a equipa de Paulo Fonseca não basta vencer. Os "Dragões" têm ainda de esperar um empate do outro jogo do grupo: Austria Viena x Zenit

19:22 Ao que parece Lucho Gonzalez recuperou a tempo e foi mesmo uma opção para Paulo Fonseca. Também Maicon foi uma escolha para ocupar o lugar de Otamendi. Do lado do Atlético, a única surpresa é mesmo a falta de David Villa no onze inicial

19:12 ONZE OFICIAL DO ATLÉTICO MADRID: ARANZUBIA, MANQUILLO, MIRANDA, ALDERWEIRELD, INSÚA, GABI, KOKE, OLIVER TORREZ, RAÚL GARCIA, ADRIÁN LÓPEZ E DIEGO COSTA.

19:10 ONZE OFICIAL DO FC PORTO HELTON, DANILO, MAICON, MANGALA, ALEX SANDRO, FERNANDO, DEFOUR, LUCHO, JOSUÉ, VARELA E JACKSON.

18:35 Do lado do Atlético Madrid foram convocados: David Gil, Lucas Hernandéz, Dani Aranzubia; Javi Manquillo, João Miranda, Toby Alderweireld, José Maria Giménez, Insua, Godin; Raúl Garcia, Gabi Fernandez, Koke, Oliver Torres e Arda Turan; Diego Costa, Adrián López, David Villa e Leo Baptistão;

18:30 Os convocados de Paulo Fonseca, no FC Porto, são: Helton, Fabiano; Danilo, Maicon, Mangala, Otamendi, Alex Sandro; Lucho, Josué, Reyes, Herrera, Defour; Jackson, Quintero, Ghilas, Varela, Licá, e Ricardo.

18:15. Lucho será uma das maiores dúvidas para este jogo. O argentino tem demonstrado vários problemas a nível físico, e depois da lesão no jogo com o Braga o capitão azul e branco realizou diversos treinos condicionados. Fernando é a opção mais provável para jogar na frente da defesa, e caso Lucho não recupre a tempo, Carlos Eduardo deverá ser a opção de Paulo Fonseca.

18:00. Diego Simeone, treinador do Atlético, na conferência de imprensa da antevisão do encontro, elogiou a boa capacidade táctica do melhor marcador da equipa portista, dizendo que o colombiano Jackson «é um bom jogador e que tem evoluido de temporada para temporada». Já Paulo Fonseca começou por confessar esperar um jogo complicado, mas foi resoluto no momento de afirmar «acredito cegamente na vitória».

17:46. No que à história diz respeito, FC Porto e Atlético Madrid encontraram-se por 7 vezes. 3 empates e 2 vitórias para cada lado fazem com que neste jogo tudo esteja em aberto. O encontro de hoje decidirá não só a continuidade da equipa de Paulo Fonseca na Liga dos Campeões, mas também o emblema mais eficaz na história de encontros entre ambos. De salientar ainda que em toda a história da Liga dos Campeões, não houve nenhum clube que se tenha qualificado para a passagem à próxima fase da competição na actual situação em que os «dragões» se encontram nesta fase de grupos, isto é, com um empate em casa e duas derrotas.

17:40. O FC Porto vem de uma vitória frente ao SC Braga para o campeonato, por 2-0, com um bis do colombiano Jackson, melhor marcador da equipa. A vitória acalmou a contestação dos adeptos e teve o condão de igualar Porto e Benfica na segunda posição da tabela, facto que ajuda à motivação portista. O Atlético de Madrid também vem de uma vitória, por 0-4, obtida frente ao modesto Sant Andreu, num jogo da Taça do Rei. Arda Turan marcou por duas vezes, Villa e Raúl Garcia fizeram o resto.

17:29. Olhando para as estatísticas podemos ver que o FC Porto sofre, na Liga dos Campeões, de uma ineficácia gritante: com apenas 4 golos marcados, os portistas já remataram por 45 vezes na competição. Os nortenhos são a oitava equipa que mais remata na Champions, facto que não tem contribuído, porém, para aumentar a contagem de golos, uma das mais baixas. Já o «Atleti» conta nas suas fileiras com um avançado que está perto do topo da tabela da eficácia: Diego Costa, que em 150 minutos disputados conta com 3 tentos marcados.

17:13. No FC Porto, Lucho tem sido um autêntico comandante, imprescindível no que toca aos jogos europeus: o argentino marcou o golo da vitória na Áustria (0-1), voltou a marcar contra o Zenit (1-1) e tem sido uma bússola dentro de campo, empurrando, como pode, a equipa para a frente. Jackson também tem sido peça importante: o colombiano leva 2 golos na Champions, o último marcado no Dragão, no empate contra o Áustria Viena.

16:58. No último embate entre as duas equipas, o FC Porto esteve na liderança do marcador, tendo até realizado uma excelente primeira parte, repleta de pressão estendida a todo o campo e bons lances ofensivos. Jackson Martínez marcou o golo portista mas o Atlético deu a volta ao texto e roubou a vitória em pleno Dragão. Godín, de cabeça, empatou a partida, e Arda Turan, no desenvolvimento de um livre estudado, fez o 1-2. As desatenções defensivas da equipa de Paulo Fonseca foram alvo de críticas e, a partir daí, não mais a defesa do Porto teve descanso: os erros vêm-se sucedendo e jogadores como Hélton, Mangala, Otamendi ou Danilo têm estado sob a lupa dos analistas devido às falhas que teimam em demonstrar em campo, quer nas competições internacionais quer nas internas.

16:44. O Atlético apresenta-se para este jogo com a tranquilidade de quem já se encontra apurado. Em contraste com os madrilenos estarão os portistas, que necessitam de vencer para continuarem a almejar o apuramento. Para que isso aconteça, o Porto precisa que os russos orientados por Luciano Spalletti escorreguem na Áustria e percam pontos.

16:26. O grupo é liderado precisamente pelo Atlético de Madrid, que possui 13 pontos contra 6 do segundo classificado, o Zenit. O Porto vem na terceira posição com apenas 5 pontos, enquanto a equipa mais fraca do grupo, o Áustria Viena, segue com uns escassos 2 pontos, um deles arrancado ao Porto na última jornada, no Estádio do Dragão. Os espanhóis detêm o melhor ataque, com 13 golos inflingidos, grande diferença para os 4 golos de Zenit e Porto; os austríacos apenas marcaram por uma única vez, precisamente o golo de Kienast, no Dragão. A defesa menos batida é também a do Atlético de Diego Simeone, com apenas 3 tentos concedidos.

16:10. Sejam bem-vindos ao decisivo jogo entre Atlético de Madrid x FC Porto, embate final que irá contribuir para fixar a classificação final do Grupo G: VAVEL.com acompanhará, consigo, todos os minutos, todos os lances, todos os golos deste espectáculo que terá lugar no Estádio Vicente Caldéron! Os nervos estarão à flor da pele para o lado azul e branco pois os «dragões» precisam de vencer os madrilenos obrigatoriamente, caso queiram alimentar as hipóteses de seguir para a próxima fase da Liga dos Campeões.