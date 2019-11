FC Porto x Penafiel directo

Se ao intervalo o resultado pecava por ser pequeno, no final do jogo a história é outra. O Porto venceu Penafiel por 4-0 e cola-se agora ao Sporting na liderança do Grupo B da Taça da Liga. Quaresma fez o primeiro, Jackson bisou e Varela terminou. Um jogo que fica marcado pela interrupção feita ao minuto 52 pelo àrbitro Duarte Gomes que devido ao mau tempo optou pela interrupção. Apesar de ter perdido este jogo, a equipa do Penafiel mostrou que foi ao Estádio do Dragão para fazer muito mais do que aparentava, criando até algumas oportunidades de golo.

92' FINAL DA PARTIDA

91' Depois de um lançamento lateral a bola sobrou para Jackson que ao fazer o remate atira a bola ao lado

2 minutos de compensação

90' OPORTUNIDADE PARA O PORTO! Josué tenta chegar à bola, mas Coelho chegou primeiro

89' A um minuto do final da partida, o Penafiel começa agora a pressionar muito mais

87' Ghilas tenta rematar à baliza, mas a defesa foi fácil para Coelho

85' Livre para o Penafiel, corta Varela

83' Canto cobrado, corta Fernando sobra para M' Bala que remata por cima da baliza

82' Livre para o Penafiel... e depois uma grande confusão a bola sai para canto

80' Guedes tenta o remate de pé esquerdo.... Fácil para Fabiano

79' OPORTUNIDADE PARA O PORTO! Josué tenta um pontapé de bicicleta, corta a defesa do Penafiel

77' GOLO PARA O PORTO! Varela depois de um livre cobrado por Josué e depois uma grande confusão na grande área faz o 4º golo da partida! Fica a ideia que o jogador do Porto estava adientado

74' GOLOOOOOO DO PORTO! Jackson faz o terceiro para o Fc Porto, depois de um canto marcado por Josué Jackson Martinez salta mais alto e faz o terceiro da partida. Empatando em número de golos com o Sporting

SAI DEFOUR ENTRA CARLOS EDUARDO

71' Varela de frente para a baliza atirou por cima. No contra-ataque Vítor Bruno tenta o remate com força e a bola chegou a passar muito perto do poste esquerdo de Fabiano

70' FALTA DE MANGALA NA GRANDE ÁREA DO PORTO! Vitor Bruno caiu na grande área e pediu o penálti a favor do Penafiel. Duarte Gomes deixa seguir

68' Com o relvado tão molhado começam a aparecer mais faltas

67' Na sequência de um livre de Josué Varela recupera a bola e tenta rematar à baliza, mas a bola sai por cima

66' Ghilas salta na área do Penafiel, mas Coelho estava atento e defendeu sem problemas

65' Canto para o Penafiel sem perigo para Fabiano

64' O Porto tenta agora contra-ataques rápidos, mas com o relvado ensopado é complicado...

63' CARTAO AMARELO PARA RICARDO por falta sobre M' Bala

62' Oportunidade de perigo para o Penafiel, mas a defesa azul e branca estava atenta e não deixa passar a bola

SAI RAFAEL LOPES ENTRA M' BALA

60' GOLOOOOOOOOOO DO PORTO!!!!!!!!!!!!! Jackson deixou para Ghilas que voltou a devolver ao Colombiano num bonito cruzamento que, com calma consegue rematar e fazer o segundo para o Porto

59' GRANDE DEFESA DE COELHO! Ghilas tenta rematar à baliza, mas traído pelo relvado passa para Jackson que remata com força para uma grande defesa do guarda-redes do Penafiel

58' O Estado do relavado obriga agora a passes longos

57' OPORTUNIDADE DE GOLO PARA O PORTO! Corta a defesa do Penafiel

SAI RICARDO QUARESMA ENTRA JACKSON

SAI KELVIN ENTRA VARELA

57' CONTRA ATAQUE DO PENAFIEL! A bola sai com muita força e sai pela linha final... era de João Pedro para Rafa

55' Apesar de ter sido retomado a bola não consegue rolar como deve de ser dentro de campo

ENTROU GUEDES SAIU ALDAÍR

O JOGO VAI SER RETOMADO

Ainda não há novidades do jogo do FC Porto x Penafiel

Aguarda-se agora pela decisão de Duarte Gomes e de todos os delegados da Liga.

Duarte Gomes foi ao centro do relvado com uma bola e verifica que apesar de a chuva ter abrandado o relvado não continua em condições

Duarte Gomes entendeu que o mau tempo põe em causa a integridade física dos jogadores, aguardar-se-ão 15 minutos se o mau tempo permancer, a partida será adiada.

OS JOGADORES REGRESSAM AGORA AOS BALNEÁRIOS, DEVIDO AO MAU TEMPO. A PARTIDA ESTÁ PARADA

51' A chuva intensa obriga os jogadores a dirigirem-se aos bancos de suplentes

50' OPORTUNIDADE PARA O PENAFIEL! Aldaír vê a baliza livre e segue com a bola. Valeu Fabiano a negar o golo do empate

49' CARTÃO AMARELO PARA QUARESMA por protestos por ter sido marcado um fora-de-jogo.

48' Livre para o Penafiel.... Remate de primeira de Rafael, mas Fabiano agarra sem problemas

47' Devido á chuva, o jogo está cada vez mais complicado

46' CONTRA ATAQUE DO PORTO! Ghilas tenta entrar pela direita mas é travado pela defesa do Penafiel

45' RECOMEÇA O JOGO NO ESTÁDIO DO DRAGÃO! Sai o Porto com a bola

Ao intervalo o Futebol Clube do Porto ganha por 1-0. Golo do recém regressado Ricardo Quaresma. Um golo de cabeça, pouco comum no Avançado. Apesar de estar a perder pela margem mínima, o Penafiel está agora mais atrevido. Um jogo bastante apagado para Ghilas que já deu a Kelvin e Defour duas opoetunidades de golo desperdiçadas pelos jogadores. Um resultado justo que apenas peca por ser pequenino.

45' INTERVALO NO DRAGÃO

44' Na marcação Quaresma atira à baliza, mas a bola saiu por cima da baliza de Coelho

44' ATAQUE DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO! Quaresma é travado em falta por Rafa

42' Continua a chover intensamente no Estádio do Dragão

41' A quatro minutos de terminarem os primeiros 45 o resultado só peca por ser pequeno para o Futebol Clube do Porto

38' QUE PERIGO PARA A BALIZA DE COELHO! Ghilas volta a aparecer pela esquerda e passa para Defour... o remate saiu com pouca força e de frente para a baliza acabou por atirar ao lado

37' Alex Sandro passa para Ghilas que com o corredor livre ainda consegue chegar à bola. Na tentativa de passe para Kelvin, a defesa do Penafiel acaba por chegar primeiro

37' O Penafiel começa agora a pressionar mais

36' CONTRA ATAQUE DO PENAFIEL! João Pedro tenta o cruzamento, mas a bola sai sem direcção e segue por cima da baliza

34' Mangala combina com Quaresma e tentam que a bola chega a Defour.... Adianta-se Coelho

33' O Porto continua a dominar a partida!

32' Josué tenta que a bola chegue a Kelvin... mas foi com muita força e a bola saiu pela linha final

31' REMATE DE KELVIN! A bola sai por cima, mas a defesa cortou o lance

30' A quinze minutos do final do primeiro tempo NOVA OPORTUNIDADE PARA O PORTO! Ricardo tenta chegar à bola vinda de Josué, mas a bola sai para linha de fundo...

28' CARTÃO AMARELO PARA JOSUÉ. Aldaír tenta aproveitar uma oportunidade de contra-ataque mas é travado por Josué

26' Kelvin passa por dois defesas e tenta desmarcar Ghilas. Ghilas não conseguiu chegar à bola a tempo, estava lá Coelho

25' CARTÃO AMARELO para André Fontes por simulação....

25' O Penafiel não foi até ao Dragão apenas para defender....

24' Rafa tenta ficar isolado depois de um grande passe de João Pedro, mas estava lá Maicon. Na recuperação, Aldaír ainda tentou chegar até à bola, mas Fabiano cortou a tempo

22' Cruzamento de Kelvin... Era para Ghilas, mas a defesa do Penafiel voltou a cortar

21' O Penafiel tenta agora ganhar espaço..... Cruzamento de Aldaír, para as mãos de Fabiano

21' Novo contra-ataque do Penafiel, estava lá Maicon

20' CONTRA ATAQUE DO PENAFIEL! Vítor Bruno tenta chegar à bola, mas estava em posição de fora de jogo

18' Kelvin tenta o cruzamento pela esquerda para Alex Sandro, mas é travado pela defesa do Penafiel

17' O Porto continua a dominar a partida e não deixa o Penafiel respirar

16' GRANDE REMATE DE JOSUÉ! Josué puxa do pé esquerdo, mas apesar de ter passado perto do poste, o pontapé saiu ao lado

15' CONTRA ATAQUE DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO! Josué fez a bola chegar a Quaresma. O regressado ao Futebol Clube do Porto tentou a trivela, mas atirou por cima...

14' CONTRA ATAQUE DO PENAFIEL! A combinação entre André Fontes e Rafael podia mesmo ter dado o golo do empate.... mas André atirou ao lado!

13' Cartão amarelo para Pedro Ribeiro por falta sobre Josué

12' GOLOOOOOOOOOO DO PORTO! Ricardo Quaresma voltou a marcar no Estádio do Dragão. Depois de um cruzamento de Mangala, QUARESMA cabeceou e fez o primeiro golo para o Porto

11' O Porto controla agora o jogo

10' Contra-ataque do Porto! A bola quase que chega a Ghilas, corta Pedro Ribeiro

8' Novo canto para o Porto! QUASE GOLO, mas corta a defesa do Penafiel

7' Falta a favor do Porto para a marcação de Josué. Kelvin tenta seguir pela esquerda, mas estava lá Dani que cortou para canto. Quaresma marca o canto para a primeira defesa de Coelho no jogo

6' OPORTUNIDADE PARA O PENAFIEL! João Pedro agarra na bola e ainda remata forte para Rafael Lopes. Fabiano adianta-se e chega primeiro

5' O Penafiel está a conseguir interromper os contra-ataques rápidos do Futebol Clube do Porto...

3' Canto para o Quaresma. Situação resolvida pela defesa do Penadiel.... Quaresma ainda recupera, mas remata para o lado esquerdo da baliza de Coelho

2' ATAQUE DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO! Corta João Pedro para canto

1' Primeira oportunidade de perigo para o Penafiel, mas estava lá Maicon que cortou a bola a tempo

0' JÁ ROLA A BOLA NO DRAGÃO! Sai o Penafiel

18.17 Onze do Penafiel: Coelho, Dani, Fábio Eruões, Pedro Ribeiro e João Pedro, Ferreira, Gabi, André Fontes, Aldaír, Vítor Bruno e Rafael Lopes

18.16 JÁ TEMOS ONZES! Onze do Futebol Clube do Porto: Fabiano, Ricardo, Maicon, Mangala, Alex Sandro, Fernando, Defour, Josué, Quaresma, Kelvin e Ghilas.

17:41. Os penafidelenses, por seu turno, começaram a Taça da Liga da mesma forma que os adversários de hoje, ou seja, com um empate. A igualdade verificada nos Barreiros, frente ao Marítimo, coloca o Penafiel com os mesmos pontos que o Porto, e hoje o resultado poderá definir quem irá prosseguir para a próxima ronda. O Penafiel vem de uma excelente vitória forasteira, coincidentemente também nos Barreiros, onde eliminou o favorito Marítimo da Taça de Portugal.A última vez que ambas as equipas mediram forças foi na época 2005/2006, altura em que o Penafiel disputava a Liga principal - o resultado foi 3-1 a favor do FC Porto. Lucho fez o gosto ao pé nessa partida.

17:38. Apesar das críticas que têm alvejado o Porto, o treinador Paulo Fonseca revelou ter «confiança cega» na sua equipa e na capacidade dos seus pupilos em conquistar a Liga. O jogo de hoje, frente a uma equipa teoricamente inferior, é o confronto ideal para recarregar baterias emocionais e dar aos «dragões» energia mental para encarar a Liga com nova motivação. O claro favoritismo do Porto permitiu ao técnico poupar jogadores como Lucho, Otamendi e Licá, que ficaram fora da convocatória. Quaresma, que se estreou frente ao Benfica, foi de novo convocado. Reyes, o central mexicano, també integra o lote dos escolhidos.

17:32. Para a Liga Zon Sagres, e frente ao rival Benfica, o Porto baqueou na Luz e perdeu por 2-0 contra as «águias», que dominaram os azuis e impediram qualquer reacção à desvantagem. No grande embate do último Domingo, o Benfica marcou logo aos 13 minutos, dando azar ao Porto para o resto da partida: sem ligação coerente entre sectores, com uma ineficiência global (defesa permissiva e ataque quase nulo) e pressionado pelo ambiente atroz da Luz, a equipa de Paulo Fonseca foi incapaz de gizar o contraditório. Garay fez o 2-0 aos 53 minutos e Danilo ainda foi a tempo de ser expulso.

17:19. Depois do empate a zeros frente ao Sporting, o Porto conseguiu mascarar o seu mau momento com uma goleada a contar para a Taça de Portugal, marcando seis golos e deixando o modesto Atlético sem fôlego. Varela marcou dois golos, Otamendi, Defour e Kelvin entraram também para a lista de marcadores do encontro.

17:11. O FC Porto possui apenas um ponto na competição, fruto do empate a zeros obtido frente ao rival Sporting, competidor que também integra o grupo e é, a par dos portistas, a equipa favorita a seguir para as meias-finais da prova. No Estádio Alvalade XXI, jogou-se o jogo de maior cartaz desta fase da competição, com Sporting e Porto a anularem-se numa partida em que os «leões» foram superiores, esbarrando somente na parede chamada Fabiano. O guardião portista defendeu tudo, beneficiando da falta de eficácia leonina. O Porto fez uma exibição fraca e apagada, deixando maus apontamentos em campo.

17:04. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma transmissão VAVEL.com, esta tarde acompanhamos o FC Porto x Penafiel, segunda partida da fase de grupos da Taça da Liga! O jogo, referente ao grupo B, ocorrerá no Estádio do campeão nacional FC Porto, que defrontará o Penafiel, equipa de escalão inferior mas que tem dado nas vistas na outra competição, a Taça de Portugal. O jogo está agendado para as 18:30 horas.