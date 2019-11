Elderson troca Braga pelos milionários do Mónaco

A equipa do Mónaco chegou, na Quinta-feira passada, a acordo com os responsáveis do Sporting de Braga para a contratação do defesa nigeriano Elderson. O jogador estava em final de contrato e a direcção bracarense entendeu vender o atleta por forma a conseguir receber dividendos da transferência. O valor deste negócio ainda não esta confirmado mas deverá rondar 1 milhão de euros. O jogador regressa ao futebol francês depois de ter passado pelo Rennes e beneficia da experiência ganha no futebol português para ajudar o Mónaco a ganhar o título francês.

Com a saída de Elderson do SC Braga, Jesualdo Ferreira terá de reorganizar mais uma vez o sector mais recuado da equipa mas conta com o lateral português Joãozinho para cumprir as obrigações tácticas da equipa. O defesa que se transferiu do Sporting para o Braga tem as mesmas características de Elderson e promete ser importante na manobra atacante da equipa e regular a defender. Apesar de tudo, Elderson estava bem integrado na equipa e Joãzinho terá de se impor para ganhar destaque no conjunto arsenalista.

Um lateral experiente que evoluiu com o futebol português

O jogador Uwa Elderson Echiéjilé nasceu a 20 de Janeiro de 1988 em Benin City na Nigéria e começou a carreira de futebolista na época de 2003/2004 ao serviço da equipa do seu pais o Bendel Insurance, onde permaneceu até ao ano de 2007. Na época de 2007/2008 o lateral esquerdo transferiu-se para a 1ª divisão francesa para representar a equipa do Rennes, naquela que foi a sua primeira experiência no continente europeu. Ao serviço deste emblema, Elderson cumpriu 21 partidas e despoletou o interesse dos responsáveis bracarenses, acabando por trocar o Rennes pelo Braga na época de 2010/2011. Com a camisola da selecção nigeriana, o defesa cumpriu até agora 35 internacionalizações e marcou 3 golos.

É importante relembrar que Elderson chegou ao SC Braga depois da saída de jogadores como Evaldo ou Sílvio e não era fácil fazer esquecer estes laterais. O nigeriano apresentava no início da época 2010/2011 algumas deficiências defensivas e foi claramente melhorando esse aspecto, uma vez que era um jogador principalmente de ataque. Com a passagem de Domingos Paciência, Leonardo Jardim, José Peseiro e mais recentemente Jesualdo Ferreira, o jogador melhorou claramente o seu desempenho a defender e acentuou ainda mais o seu contributo no apoio ao ataque bracarense. As principais características deste atleta são a força e a velocidade e será sem dúvida um jogador que irá deixar saudade aos adeptos arsenalistas. Enquanto profissional pelo Braga, o defesa disputou 74 encontros tendo marcado 5 golos. Ao nível colectivo alcançou um terceiro lugar no campeonato mas teve o seu auge na época passada depois de ter conquistado a taça da liga frente ao FC Porto. O lateral esquerdo chega à equipa do Mónaco aos 25 anos e dá assim o salto na carreira, depois de ter representado SC Braga durante três anos e meio.

O interesse do Benfica e a vitória do Mónaco

Em Novembro de 2013, os responsáveis do Benfica demonstraram interesse na contratação de Elderson, uma vez que Jorge Jesus não estava totalmente satisfeito com os recém-chegados Bruno Cortês e Siqueira. Perante esta perspectiva de transferência, Elderson não se mostrou disponível para ingressar nos encarnados e acabou mesmo por preferir o clube monegasco. O internacional nigeriano chega aos milionários do Mónaco nesta reabertura do mercado e junta-se assim a João Moutinho, James Rodriguez, Radamel Falcão e Ricardo Carvalho, que já passaram pelo futebol português. É de salientar que esta equipa francesa tem recorrido ao futebol português para reforçar a sua equipa e fala-se ainda do interesse deste emblema no titular da selecção portuguesa, Rui Patrício. O lateral ofensivo chega ao Mónaco com a confiança redobrada e diz: “Estou muito feliz e orgulhoso por regressar a França e para um clube como o Mónaco, que é um dos melhores na Europa e muito admirado em África, desde que aqui se revelou George Weah. Grandes jogadores nigerianos vestiram a camisola deste clube, como Victor Ikpeba ou Lukman Haruna, e darei o meu melhor para ser um digno sucessor deles.”

Golo de Elderson na vitória contra o Guimarães, no dérbi minhoto.