Penafiel x Benfica, directo

22:19. O Benfica está nas meias-finais da Taça de Portugal onde vai receber o vencedor da partida entre o FC Porto x Estoril. Um resultado justo devido ás inúmeras oportunidades por parte dos encarnados. Apesar de ter perdido a oportunidade de continuar na prova, a equipa do Penafiel mostrou-se muito concentrada e preparada para receber a equipa de Jorge Jesus. Um destaque ainda para Aldaír que de tudo fez para colocar o Penafiel à frente do marcador. Do lado do Benfica o destaque vai mesmo para Sulejmani que foi o autor do golo que deu a vitória à equipa da Luz.

FINAL DA PARTIDA

92’ Livre para o Penafiel pode ser o último lance da partida…. A bola seguiu direitinha para as mãos de Artur…

92’ A um minuto do apito final a equipa do Penafiel não desiste e continua a tentar o contra-ataque!

3 MINUTOS DE COMPENSAÇÃO

89’ Vítor Bruno fez a bola chegar até à grande área, mas nas alturas a defesa do Benfica levou a melhor

88’ GRANDE REMATE DE LIMA para uma grande defesa de Coelho! Depois de um livre marcado por Amorim, o brasileiro tentou o remate bem colocado.

87' CARTÃO AMARELO PARA ARTUR

87’ O Penafiel não desiste do contra-ataque e continua a sonhar com o empate da partida

SAI ANDRÉ FONTES ENTRA PAULO ROBERTO

85’ A cinco minutos do fim o Penafiel vê as suas esperanças a caírem por terra, mas não desistem os jogadores da formação nortenha.

84’ GOLOOOOOO DO BENFICA! Está feito primeiro! Sulejmani recebeu a bola de Rodrigo e o sérvio teve tempo para pensar e rematar fortíssimo, para o fundo da baliza!

83’ Canto para o Penafiel valeu o corte da defesa do Benfica…

80’ Aldaír fez falta sobre Sulejmani, o jogador do Benfica fica muito queixoso da cara, mas o árbitro João Capela manteve o cartão no bolso.

80’ A dez minutos do final da partida o prolongamento é cada vez mais uma certeza.

ENTRA LIMA SAI CARDOZO NA FORMAÇÃO ENCARNADA

79’ Livre para Sulejmani e a ola chegou à cabeça de Cardozo, mas houve falta na grande área, pontapé de baliza para o Penafiel…

78’ Possibilidade de golo para o Benfica, mas Oscar Cardozo estava em fora de jogo….

76’ Grande remate de Ferreira para uma defesa bonita de Artur.

76’ Grande contra-ataque do Penafiel! Valeu o corte de Luisão a evitar o perigo para a baliza de Artur!

74’ Sulejmani tentou o cabeceamento, mas a bola saiu por cima da baliza de Coelho.

SAI DJURICIC ENTRA MARKOVIC NA FORMAÇÃO DO BENFICA

72’ Apesar das inúmeras oportunidades, o jogo continua a nulo e tudo indica que poderá seguir para prolongamento….

69’ Grande contra-ataque do Penafiel, Vitor Bruno fez o passe para Aldaír, mas o avançado estava em posição irregular…

68’ CARTÃO AMARELO para JOÃO PEDRO por falta sobre Djuricic

68’ Rodrigo já está a criar perigo! O Avançado do Benfica entrou pela esquerda e a bola ia chegando à baliza, valeu a defesa de Coelho.

67’ A bola sobrou para André Gomes num contra-ataque do Benfica, contudo o jogador encarnado falhou o remate e a bola saiu ao lado da baliza.

66’ GRANDE PONTAPÉ DE ALDAÍR! Mas a bola acabou por sair por cima da baliza de Artur!

SAI IVAN CAVALEIRO ENTRA RODRIGO NA EQUIPA DO BENFICA

65’ GRANDE REMATE DE MAXI! Contudo a bola bateu em Pedro Ribeiro…

63’ O Benfica tenta o contra-ataque, mas a defesa do Penafiel voltou a cortar…

58’ Grande contra-ataque do Penafiel! Guedes segue com a bola e é travado por Sulejmani. Livre para o Penafiel…

57’ O Benfica está agora mais atrevido e tem conseguido chegar à grande área de Coelho… Falta apenas a finalização.

55’ GRANDE DEFESA DE COELHO! Depois de um cruzamento de Sulejmani, a bola chegaria a Cardozo que só tinha de encostar… Valeu a intervenção do guarda-redes a evitar o perigo.

54’ A bola chegou aos pés de Cardozo e o paraguaio tentou o remate, mas a bola saiu ao lado…

53’ Mão na bola de Dani depois de um cruzamento de Sulejmani.. pode ser o golo do Benfica!

52’ O Benfica continua a tentar o contra-ataque, mas os jogadores do Penafiel estão concentrados e têm evitado os furos na defesa.

51’ Ervões tentou o contra-ataque, mas a bola acabou por sair em velocidade pela linha lateral.

49’ Na sequência de um canto Rúben Amorim ainda agarrou a bola e era para Cardozo, mas o guarda-redes do Penafiel adiantou-se e acabou por chegar primeiro à bola, evitando o perigo.

48’ Contra-ataque do Penafiel! Valeu André Gomes a recuperar a bola para os encarnados.

46’ Grande contra-ataque do Benfica, Djuricic tenta o remate, mas a bola fugiu-lhe…

ENTRA GUEDES SAI CABALLERO NO PENAFIEL

45’ Recomeça o jogo no 25 de Abril

20:03. 0-0 um resultado justo ao intervalo, com destaque para o quarteto defensivo do Penafiel. A equipa do norte tem-se mostrado consistente e concentrada e tem conseguido cortar com as investidas encarnadas. Em destaque tem estado André Gomes, o jogador do Benfica teve no pé as duas oportunidades de golo que poderiam já ter dado o golo aos encarnados.

FINAL DA PRIMEIRA PARTE

1 minuto de compensação

45’ Tentativa de contra-ataque do Penafiel, estava em fora de jogo Aldaír

44’ Apesar dos 67% de posse de bola, os encarnados ainda não conseguiram finalizar…

43’ Corte fácil para a defesa do Penafiel…

42’ Grande contra-ataque do Benfica! A bola foi travada por Gabi. Livre para o Benfica bate Sulejmani

40’ A cinco minutos do final do primeiro tempo, a equipa do Penafiel tem-se mostrado consistente na defesa.

39’ GRANDE PONTAPÉ DE ALDAÍR…. Apesar do remate forte a bola saiu por cima da baliza de Artur

36’ Apesar de estar a superior, o Benfica demonstra algumas dificuldades em chegar à área do Penafiel…

31’ CARTÃO AMARELO para ANDRÉ FONTES por falta sobre Sulejmani

29’ Silvio caiu no meio campo da equipa do Penafiel… Está muito queixoso o jogador do Benfica…

28’ O Benfica está a ter algumas dificuldades em chegar à baliza do Penafiel…

27’ Rodrigo passa por 3 defesas, a bola era para Cardoso, mas João Pedro chegou primeiro

26’ Grande contra-ataque do Benfica, mas a bola foi travado por Aldaír!

25’ Livre Marcado por André Fontes, o perigo esteve perto da baliza de Artur….

24’ Pedimos desculpa pelo atraso! O marcador continua a nulo, com algumas oportunidades de golo para o Benfica por parte de André Gomes22'. Cardozo, novamente apanhado em fora-de-jogo.

20'. Jogada bem afinada pelos médios do Benfica, mas aquando do cruzamento, Sulejmani exagera na força e lança a bola para fora do campo, matando uma bela jogada de entendimento encarnado.

18'. Fora-de-jogo assinalado a Cardozo.

15'. Remate de André Gomes...mas o médio luso falha o alvo! Remate pleno de intenção, em arco, mas a bola foge da baliza.

14'. Sulejmani agita a partida! Passe comprido de André Gomes, o extremo recebe com rigor e remata cruzado para boa parada de Coelho, bom lance encarnado!!

11'. Que perdida tremenda de Jardel!! De cabeça, o brasileiro respondeu afirmativamente a um centro de Sulejmani, mas a bola sai ao lado!!

10'. Perigo protagonizado pelo Benfica, remate de Cardozo bate em Ervões e sai pela linha de fundo!! Grande corte do defesa penafidelense, o tiro poderia ter levado o caminho da baliza!!

8'. Aldair apanhado nas malhas do fora-de-jogo.

6'. Falta de Gabi sobre o sérvio Sulejmani.

4'. Caballero carrega sobre Sílvio, em falta.

2'. Combinação dos extremos do Benfica mas a jogada morre sem ter tido finalização.

0'. Sai o Penafiel com a bola, começa o jogo no 25 de Abril!

APITO INICIAL

18:38. A chuva tem caído copiosamente durante os últimos dias, mas, aparentemente, o relvado do Municipal 25 de Abril está em condições de servir de tapete para o jogo entre as duas equipas, embora se adivinhe que em poucos minutos se comece a deteriorar.

18:30. FORMAÇÃO INICIAL DO BENFICA: Artur, Maxi, Jardel, Garay, Silvio, Amorim, André Gomes, Sulejmani, Cavaleiro, Djuricic, Cardozo

18:29. FORMAÇÃO INICIAL DO PENAFIEL: Coelho, Dani, Ervões, Pedro Ribeiro, João Pedro, Ferreira, Gabi, André Fontes, Aldair, Vitor Bruno, Caballero

18:20. Ambas as equipas encontraram-se na Taça de Portugal edição 2008/2009, nessa altura, a decisão apenas foi consumada através da marca do castigo máximo: o Benfica venceu por 5-3, depois de se ter verificado a persistência do 0-0 durante 120 minutos.

18:10. Aldair e Guedes serão setas apontadas à defensiva encarnada: Sílvio deverá fazer companhia a João Cancelo (foto:slbenficab.com) , estreante, nas laterais benfiquistas, e ambos deverão ter muita atenção com os dois extremos móveis do Penafiel.

18:08. Siqueira e Oblak ficaram fora dos eleitos para a partida: o primeiro cumpre um jogo de castigo depois do duplo amarelo visto em Barcelos, enquanto que o guardião esloveno ficou de fora por opção técnica, dando lugar ao brasileiro Artur. Cardozo deverá ser a grande novidade no onze de Jesus: o paraguaio será titular e fará a preparação para o «derby» de Domingo.

18:03. O Benfica chega a esta ronda da prova depois de ter eliminado o Gil Vicente com uma expressiva goleada: 5-0 na Luz, com um bis de Lima e outro de Rodrigo. Markovic também entrou na lista dos marcadores.

18:00. O Penafiel tem dado boa imagem de si nas competições a eliminar, tendo arredado o Marítimo na última ronda da Taça de Portugal, vencendo por 2-3. Para a Taça da Liga, e apesar da eliminação, o Penafiel demontrou estofo e atrevimento, principalmente contra o Sporting, apesar de ter sido derrotado por 1-3: Aldair marcou o único golo dos penafidelenses.

17:51. O Benfica vem de um empate a 1-1 com o Gil Vicente, para a Liga nacional, tendo desperdiçado um golo no minuto 90+5 através do pé esquerdo de Cardozo. O Penafiel vem de uma vitória para o campeonato da segunda Liga, por 0-1 contra o Beira-Mar. Ambas as equipas seguem no topo das suas respectivas ligas, o Benfica lidera destacado enquanto o Penafiel compartilha a liderança com o Moreirense.