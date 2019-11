Porto x Paços de Ferreira directo

Menos de cinco minutos bastaram para que o Porto deixasse de estar a vencer pela margem mínima e marcasse mais dois golos na baliza de Degra. Apesar de ter entrado melhor na segunda parte, a equipa do Futebol Clube do Porto deixou que o Paços criasse algumas situações de perigo. Desde a entrada de Licá, que substituiu Quaresma, a equipa de Paulo Fonseca acordou e acabou por criar mais ritmo de jogo. Um resultado seguro de si, frente a um Paços que se mostrou bem mais díficil do que parecia. Com este resultado a equipa de Paulo Fonseca fez o seu trabalho na jornada 18 e espera agora o resultado entre Benfica e Sporting que jogam na terça, a partida que estava marcada para hoje.

FINAL DA PARTIDA PORTO 3-0 PAÇOS DE FERREIRA

93' Danilo tenta o cruzamento, valeu o corte de Flávio a evitar que a bola chegasse a Jackson...

4 MINUTOS DE COMPENSAÇÃO

91' GOLOOOOOO DO PORTO! Degra deixou fugir a bola e Ricardo aproveitou a oportunidade de fazer o golo... de calcanhar!

90' SAI VARELA ENTRA RICARDO NO FUTEBOL CLUBE DO PORTO.

89' O Paços ainda tinha algumas esperanças neste jogo, mas Jackson acabou com todas elas depois de ter feito o dois zero.

87' GOLOOOOOO DO PORTO! Jackson desmarcou-se e a bola acabou mesmo no fundo da baliza de Degra.

86' Apesar dos 64% de posse de bola, a equipa do Porto não vai além da margem mínima.

84' A seis minutos do fim, o Porto vai tentando fazer o contra-ataque, vale a defesa pacense que se mostra concentrada.

82' CARTÃO AMARELO PARA FERNANDO por protestos.

82' CARTÃO AMARELO PARA SERI por falta sobre Fernando.

79' Neto tentou desmarcar-se, mas mais uma vez, o avançado estava em posição irregular...

78' ENTRA LICÁ SAI QUARESMA NA EQUIPA DO PORTO

76' Se ao ínicio da segunda parte se podia prever que a vantagem do Porto iria aumentar, o mesmo já não se pode dizer a quinze minutos do fim. A equipa do Paços tem conseguido dominar a bola e a criar boas situações de perigo.

76' Perigo para a baliza de Helton! Bebé rematou fora da área, mas a bola acabou por sair ao lado...

75' GRANDE OPORTUNIDADE PARA NETO! Mas a bola fugiu para o lado esquerdo e o jogador do Paços não teve tempo para lá chegar...

73' Varela tenta o contra-ataque mas Tiago Valente evitou o perigo ao cortar a bola pela linha de fundo...

73' Bebé tenta o remate à baliza por duas vezes, valeu o corte de Abdoulaye...

72' Danilo tenta entrar na área pacense, mas vê-se encurralado com o corte de Flávio Boaventura.

70' Defesa fácil para Degra a evitar o golo do Porto!

69' Livre para o Porto, pode ser perigoso para a baliza de Degra...

69' Varela tenta o cruzamento para a grande área, valeu o corte de Boaventura.

67' SAI JOSUÉ ENTRA QUINTERO NA EQUIPA DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO

66' Del Valle tenta o contra-ataque, mas estava em posição irregular o avançado do Paços de Ferreira.

65' ENTRA ROMEU SAIU ANDRÉ LEÃO NA FORMAÇÃO DO PAÇOS DE FERREIRA.

64' Livre para o Paços marcado por Sérgio Oliveira, a bola saiu ao lado da baliza de Helton.

63' André Leão sai agora de maca do relvado, parece estar em problemas o jogador do Paços..

62' CARTÃO AMARELO PARA ALEX SANDRO por falta sobre Neto.

60' SAI RODRIGO ANTÓNIO ENTRA SÉRGIO OLIVEIRA NA FORNAÇÃO PACENSE

60' O Paços está agora mais atrevido e mais controlador do jogo.

59' Bebé tentou o remate para a grande área, mas a redondinha deu de frente com Danilo...

58' Herrera tenta desmarcar Alex Sandro, mas a bola fugiu ao jogador do Porto...

56' Bebé a criar o perigo! O extremo trocou as voltas a Abdoulaye valeu o corte de Alex Sandro!

54' SAI MINHOCA ENTRA FERNANDO NETO NA FORMAÇÃO DO PAÇOS

53' Alex Sandro tenta o cruzamento para a grande área, mas a bola seguiu direitinha para as mãos de Degra.

53' O Porto mostra-se agora bem mais agressivo que na primeira metade da partida...

50' ERA O GOLO DO PORTO! Josué joga para Varela e o extremo cruzou para a grande área para Jackson, mas Degra apareceu para contrariar a ideia do jogador do Porto.

50' O Paços tenta agora o contra-ataque mas Mangala cortou a investida da equipa da capital do móvel.

48' Herrera cruzou para a grande área e Jackson ainda agarrou, mas deixou que a bola fugisse para o corte de Tiago Valente...

47' Bebé tenta o contra-ataque cortou Alex Sandro a evitar que o extremo ganhasse velocidade!

47' Varela cruzou para a grande área, valeu o desvio de Tiago Valente!

45' Recomeça a partida no Dragão!

Ao intervalo o Porto vence a antiga equipa de Paulo Fonseca por uma bola a zero. Uma mão de Seri na sequência da marcação de um canto ditou o castigo máximo que Ricardo Quaresma não despediçou. Guarda-redes para um lado, a bola para o outro. Um resultado justo ao intervalo mas que deixa a equipa de Henique Calisto fraglizada. A pressão exercida sobre a equipa do Porto estava a começar a dar frutos quando apareceu o golo. A equipa estava bem organizada e conseguiu até criar alguns lances de perigo, apesar dos esforços, de nada valeu. A equipa de Paulo Fonseca está agora na frente do marcador e para se manter assim terá de ter cidado com as investidas de Seri.

INTERVALO PORTO 1-0 PAÇOS DE FERREIRA

45 + 1 O Porto tenta o contra-taque, corta a defesa do Paços.

45' Um minuto de compensação.

43' GOLOOOO DO PORTO! Ricardo Quaresma atirou a bola directamente para o fundo da baliza! ESTÁ FEITO O PRIMEIRO DA PARTIDA!

42' PENALTI PARA O PORTO! Seri bateu com a bola na mão.

41' Danilo tentou o remate e a bola saiu por cima... contudo Héder Lopes foi o último a bater na bola. Canto para o Porto.

40' Quaresma cruzou para a grande área e Jackson saltou mais alto que Flávio, mas Cosme Machado considerou o lance faltoso..

39' Josué seguiu com a bola até Varela, mas o extremo esquerdo do Futebol do Porto estava em posição de fora de jogo...

36' O Paços tenta o contra-ataque, valeu a intervenção rápida de Abdoulaye.

34' ERA O GOLO DO PORTO! Jackson agarrou bem a bola, mas a redondinha bateu na trave da baliza do Paços!

33' CARTÃO AMARELO PARA HÉLDER LOPES por falta sobre Quaresma

30’ Na sequência de uma marcação de canto, Mangala tentou cabecear, mas a bola saiu novamente ao lado da baliza de Degra.

29' Trivela de Quaresma, mas a bola saiu por cima da baliza pacense...

28' Quaresma cruzou para a grande área à procura de Varela, bola fácil para Drega.

27' Danilo cruzou para a grande área, mas mais uma vez Jackson chegou atrasado...

24' ERA O GOLO DO PAÇOS! Seri fugiu à defesa do Porto valeu a rápida intervenção de Helton. Na marcação do canto, os jogadores do Paços de Ferreira ficaram a pedir mão de Abdoulaye...

23' Josué tentou o livre directo à baliza de Degra... mas a bola foi travada pela defesa do Paços de Ferreira.

20' Oportunidade desperdiçada por Bebé... na marcação de um livre a bola saiu directa pela linha de fundo e muito ao lado da baliza de Helton...

19' Nova tentativa de Varela e nova bola a sair pela linha de fundo, faltou velocidade ao extremo do Porto....

17' QUE BOMBA DE SERI! Um remate forte e bem colocado obrigou Helton a esticar-se para defender as redes.

15' GRANDE CONTRA-ATAQUE DO PORTO! Varela agarrou a bola a meio-campo e seguiu com a rendondinha até à grande área pacense, onde, ao tentar cruzar para a bola para Jackson, deixou que esta fugisse por cima da baliza de Degra.

13' CARTÃO AMARELO PARA JAÍLSON por falta sobre Ricardo Quaresma.

12' O Porto entrou bem no jogo e já foram várias as oportunidades dos actuais campeões nacionais, mas a equipa de Henrique Calisto está a lidar bem com a pressão.

11' Grande Pontapé de Quaresma, mas a bola saiu ao lado da baliza...

10' Herrera tentou o passe para Quaresma que se desmarcou, mas Degra agarrou primeiro! Está fora de perigo a grande área pacense.

8' Varela faz o cuzamento oara a grande área à procura de Jackson. O Colombiano ainda tentou o pontapé, mas a bola sobrou para Quaresma, que fez falta sobre Boaventura da equipa da capital do móvel. Sem cartão para o jogador do Porto.

7' O Paços tenta agora o contra-ataque, mas Minhoca estava em posição irregular...

6' Pontapé livre, marcado por Quaresm, mas a bola bateu na defesa do Paços! Os jogadores do Porto ficam a pedir mão de Rodrigo António...

4' Bebé tenta o cruzamento pela direita da área defendida por Helton, mas a bola saiu directamente pela linha de fundo. Pontapé de baliza para o Porto.

3' GRANDE DEFESA DE DEGRA! Fernando cruzou pela esquerda e a bola bateu na cabeça de Josué... Defesa bonita para o guarda-redes pacense.

2' O Paços tenta agora o contra-ataque, bola fácil para Helton.

1' O Porto tenta o contra-ataque, mas a bola saiu pela linha lateral..

0' ROLA A BOLA NO ESTÁDIO DO DRAGÃO!

18.33 As equipas recolheram agora aos balneários.

18.28 Chove intensamente na cidade do Porto, contudo, o relvado parece estar em condições para a prática do desporto Rei.

18.25 Os jogadores já aquecem no Estádio do Dragão!

18.16 Suplentes da formação pacense: António Filipe, Romeu, Nuno Santos, Ricardo, Sérgio Oliveira, Fernando Neto e Manuel José.

18.13 Suplentes da formação portista: Fabiano, Maicon, Quintero, Ghilas, Licá, Ricardo e Defour.

18.07 ONZE INICIAL DO PAÇOS DE FERREIRA: Degra, Jaílson, Flávio, Tiago Valente, Hélder Lopes, André Leão, Rodrigo António, Seri, Bebé, Minhoca e Del Valle.

18.06 JÁ TEMOS ONZES! ONZE INICIAL DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO: Helton, Danilo, Abdoulaye, Mangala, Alex Sandro, Herrera, Fernando, Josué, Quaresma, Jackson e Varela.

18.00 Já no Paços de Ferreira, espera-se que esteja António Filipe na baliza, apoiado por Tiago Valente, Nuno Santos, Jaílson e Hélder Lopes na defesa, a meio campo espera-se que sejam André Leão, Sérgio Oliveira e Rodrigo Oliveira a dar apoio na frente a Manuel José e Bebé, com Carlão na frente.

17.45 Quantos aos onzes prováveis, do lado do Futebol Clube do Porto espera-se que seja Helton a regressar às redes azuis e brancas, na defesa estarão Danilo, Maicon, Mangala e Alex Sandro, a meio campo espera-se que sejam Herrera, Josué e Licá a dar o apoio a Quaresma e Varela, na frente estará Jackson a fechar o onze.

17.05 Do lado do Paços de Ferreira, a principal ausência é a de Ricardo. O central saiu da lista de convocados por opção técnica e tal como ele, também Filipe Anunciação, Rui Miguel estão de fora. Já Rafael, também está de fora dos convocados, mas por lesão. Eis a lista dos escolhidos por Henrique Calisto: Matías Degra e António Filipe, Tony, Tiago Valente, Flávio Boaventura, Nuno Santos, Jaílson e Hélder Lopes, André Leão, Romeu, Seri, Sérgio Oliveira, Minhoca e Rodrigo António, Fernando Neto, Manuel José, Bebé, Del Valle, Buval e Carlão.

16.55 Quanto aos convocados, a grande novidade no Futebol Clube do Porto, está no regresso de Fernando, que renovou contrato com os Dragões, e na chamada de Abdoulaye. Eis a lista dos convocados: Helton e Fabiano, Danilo, Maicon, Mangala, Alex Sandro e Abdoulaye, Herrera, Josué, Quintero, Ricardo, Licá, Defour e Fernando, Quaresma, Jackson, Ghilas e Varela.

16.20 Já o treinador da antiga equipa de Paulo Fonseca, Henrique Calisto, espera um Porto forte e seguro de si a jogar em casa. «É verdade que o FC Porto não tem estado bem, mas penso que as grandes equipas conseguem, nestes momentos, fazer das fraquezas força. Outro factor, o FC Porto pode ter uma grande oportunidade, que é o Benfica jogar com o Sporting, e pelo menos um vai perder pontos. Estamos à espera de um Futebol do Porto ambicioso e forte. A nossa estratégia passa pelo não sofrer golos. Não vamos jogar cá atrás, porque, se jogarmos muito cá atrás, 'um dia o cântaro vai à fonte e parte. Jogar 'face to face' obviamente que não, mas vamos jogar com as armas que temos, sabendo que, quanto mais tempo aguentarmos o 0-0, mais hipóteses temos de sair em contra-ataque». E se o resultado não for o esperado? O treinador diz que «a nossa fé é inquebrável». (Foto: ZeroZero)

16.15 Na conferência de imprensa que antecedeu à partida, o treinador do Futebol Clube do Porto, Paulo Fonseca, diz que não espera um jogo fácil na recepção ao Paços. «Antevejo um jogo que poderá ser difícil, mas que queremos ganhar. O Paços vem de uma série de jogos e resultados positivos. Um empate em Braga e duas vitórias seuidas mostram que o Paços está a crescer.» No que toca aos jogo entre os rivais lisboetas, o treinador do Porto disse ainda que «todas as jornadas são importantes, mas esta não será determinante. Falta muito para o termo do campeonato. Para nós, e pela desvantagem que temos, será uma das muito importantes, como serão todas até ao final. A margem de errodo FC Porto está reduzida, em função da desvantagem pontual, mas daremos sempre o nosso melhor, como sempre demos.» (Foto: Lusa)

16.00 A equipa pacense vem de uma vitória frente ao Olhanense por 3-1, já o FC Porto vem de uma derrota frente à equipa do Marítimo por 1-0. Os actuais campeões nacionais ocupam actualmente o terceiro posto da tabela classificativa com menos quatro pontos que o primeiro classificado, o Sport Lisboa e Benfica, e menos dois que o segundo classificado, Sporting. Leões e Águias também jogam hoje e um empate entre os rivais pode vir a beneficiar a equipa de Paulo Fonseca. Já a equipa de Henrique Calisto está em maus lençóis, o clube da Capital do Movel ocupa o 15º posto da tabela classificativa com mais um ponto que o Olhanense. Caso não consiga garantir uma vitória, a equipa do Paços de Ferreira está em maus lençois se o Olhanense, que tambem joga hoje, empatar com o Marítimo. No último encontro entre as duas equipas, o Futebol Clube do Porto venceu pela margem mínima com um golo de Jackson Martinez. O colombiano marcou aos 77 minutos e garantiu os três pontos para os actuais campeões nacionais.

15.45 Muito boa tarde e sejam bem-vindos à transmissão VAVEL.COM do encontro FC Porto x Paços de Ferreira! Um jogo a contar para a jornada 18 da Liga Zon Sagres e onde é esperado bom futebol e muitas emoções. (Foto: Zerozero)