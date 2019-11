Paços Ferreira x Benfica, directo

18:59. Depois de uma primeira parte adormecida e aborrecida, o Benfica entrou forte na segunda, deixando rapidamente para trás a oposição do Paços, claramente incapaz de amedrontar o lider do campeonato. Garay marcou o primeiro golo, aos 9 minutos do segundo tempo, e relaxou os encarnados, que foram crescendo em termos de confiança, o que permitiu à armada de Jesus controlar com maior discernimento o desenrolar da partida. Apesar das escassas oportunidades de golo, o Benfica tinha o jogo na mão, e Markovic, com um remate forte, fez questão de dissipar quaisquer dúvidas. Aos 67 minutos, o Benfica matava o jogo. Amorim foi o patrão de um meio-campo esforçado mas nem sempre eficaz, principalmente nos primeiros 45 minutos de jogo. O rendimento colectivo da equipa foi subindo, muito por culpa do golo de Garay, servido de bandeja pelo pé de Amorim. Ressalva para a actuação do médio português, que esteve também em destaque no lance do segundo golo, com uma boa intercepção de bola que culminou na jogada de contra-ataque encarnada, resolvida por Markovic.

APITO FINAL

90+4'. Canto a favor do Benfica, André Gomes é designado para o marcar.

90+1'. Remate de Sérgio Oliveira, a bola não leva perigo, Oblak encarrega-se de marcar o pontapé de baliza, tranquilamente.

90'. Quatro minutos de compensação dados pelo juiz da partida.

89'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra André Gomes para sair Amorim, que fez um bom jogo.

89'. Sulejmani carregado em falta pelo médio Sérgio Oliveira.

88'. Livre a beneficiar o Paços, consequência de uma acção faltosa de Djuricic sobre Oliveira, que se vai encarregar de bater a falta...mas a bola embate na barreira!

85'. Falta de Bebé sobre Djuricic, que estava no chão tentando disputar o lance com o extremo. A agressividade de Bebé valeu-lhe o cartão amarelo.

84'. O Paços, depois de ter visto a sua estratégia desmontada, nunca mais conseguiu importunar o Benfica, o que demonstra clara inaptidão para discutir o resultado: não remata há mais de 30 minutos, Oblak tem sido um autêntico espectador!!

83'. SUBSITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Djuricic e sai Lima.

83'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO PAÇOS: Sai Neto que dá lugar a Manuel José.

80'. Bebé arranca com genica, Amorim comete falta sobre o extremo português, e logo se apercebe que a sua acção é merecedora de cartão amarelo. O juiz também assim o entende: cartão amarelo para o médio português.

77'. Cartão amarelo para o lateral Tony.

76'. Falta de Tony sobre Sulejmani. Ambos os jogadores parecem andar pegados. O juiz da partida avisa Tony, aconselhando-lhe calma.

74'. O jogo parece estar completamente controlado por parte do Benfica, o ritmo da partida baixou, os encarnados estão em posição de gerir o esforço e a posse de bola como bem entenderem.

73'. Del Valle apanhado em posição irregular: fora-de-jogo marcado.

70'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO PAÇOS: Entra Sérgio Oliveira e sai Seri.

67'. GOOOOOOOLOOOOOO DO BENFICA!!! Markovic disparou para dentro da baliza de Degra!!! Remate cruzado, o «keeper» pacense parece mal batido, mas o tiro de Markovic aumenta a vantagem e dá tranquilidade ao Benfica!!!

67'. O Benfica recupera a bola e surpreende o Paços, desequilibrado, Amorim em grande destaque! A bola rola para a zona de perigo do Paços, Rodrigo tenta controlar mas o corte coloca a bola nos pés de Markovic...o sérvio coloca a sexta e foge a toda a gente, tem Lima e Rodrigo desmarcados na área...vai passar? vai rematar?...

66'. Minhoca tentou servir Del Valle na linha, mas o passe saiu desviado, sem a direcção certa. Além disso, a pressão de Garay contribuiu para o passe errado do recém-entrado Minhoca.

65'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO PAÇOS: Entra Minhoca e sai Rodrigo Antônio.

63'. Falta de Sulejmani sobre Tony, quando o sérvio tentava pressionar a saída de bola do lateral da casa.

60'. O Paços vai tentar mudar a sua forma de abordar o jogo. Minhoca está a aquecer, deverá ser a opção de Henrique Calisto para alterar o rumo dos acontecimentos.

59'. SUBSTITUIÇÃO NA FORMAÇÃO DO BENFICA: Entra Sulejmani para sair Gaitán.

59'. Gaitán incorre numa sanção: cartão amarelo por carregar de modo duro o jogador pacense. O extremo argentino ficará de fora no próximo jogo, assim como o seu colega Maxi Pereira.

56'. Canto para o Paços, será marcado por Del Valle: sem consequências para a linha recuada encarnada.

55'. O Benfica consegue desbloquear o nulo, o que fará com que o Paços seja obrigado a subir no terreno e a sair da sua zona de conforto, estratégia de expectativa que tinha vindo a usar até agora.

54'. GOOOOOLOOOOO DO BENFICA!!! Garay marca de cabeça, solto de marcação, golpe de cabeça imparável, Degra desamparado! Excelente cruzamento de Amorim, é ele o arquitecto do golo!!!

53'. Sai cruzamento com peso, conta e medida...Garay desmarcado...está solto, vai cabecear...

53'. O Benfica sobe no terreno, Amorim ganha a bola e arranca, derivando para a lateral direita...olha para a área, sobem os centrais nas costas da defesa da casa...

51'. Ataque do Paços, impulsionado por Seri, mas depois de muito atabalhoamento, a bola sobre para Amorim, que colocou fim à jogada encarnada.

50'. Canto marcado, a bola sobre para Luisão...vai rematar com força...a bola sai ao lado, perigo causado pelo central!

49'. Recuperação de Fejsa, a bola rola para Gaitán que descobre Rodrigo com um passe rasteiro, o jovem cruza a linha da área...remata...mas a bola é prensada nos pés do defesa pacense...canto para o Benfica.

48'. Lima recebe e coloca a bola no chão, pode chutar...fá-lo, mas a bola sai por cima, má pontaria do brasileiro...

48'. Livre de Amorim, intercepção tranquila da defesa pacense.

47'. Gaitán impõe o seu virtuosismo, rodopiando com classe, mas Neto comete falta sobre o argentino.

47'. Luisão de novo a abusar das bolas longas, corta com facilidade a defensiva dos «castores».

46'. Roda de novo a bola na Mata Real, sai o Benfica a jogar.

SEGUNDO TEMPO

17:49. Jogo fechado, sem desenvolvimentos, parado, faltoso e truculento. O Paços, completamente fechado na sua área defensiva, tem conseguido parar o ímpeto encarnado, que se tem demonstrado fraco e sem engenho. Sem espaços para gizar jogadas de ataque, o Benfica tem abusado das bolas longas, facto que em nada tem ajudado a equipa a ser mais perigosa. O Paços tem controlado a partida, tentando descobrir nesgas para lançar Bebé ou Del Valle nos corredores. Markovic tem sido uma nulidade ofensiva, Gaitán esforçado mas pouco objectivo, Lima e Rodrigo nem sequer têm tido hipótese para brilhar. Fejsa e Amorim não têm tido artimanhas suficientes para manietar o meio-campo pacense. Jogo aborrecido e sem grandes motivos de interesse: 3 remates do Benfica contra 3 do Paços, nenhum ocasião de golo a registar.

INTERVALO

45+2'. Falta de Garay perto da linha lateral, o central argentino vê ser-lhe exibido o cartão amarelo por protestos.

45'. Mais um minuto para se jogar.

44'. Siqueira vê cartão amarelo por ter pedido cartão amarelo para Boaventura, que carregou em falta sobre um jogador encarnado. A plateia exalta-se.

42'. Bola enviada para o segundo poste, Luisão cabeceia para a pequena área mas a defesa corta a bola na hora certa!

41'. Lima sofre falta, livre para o Benfica. Amorim vai marcar, Luisão pede a bola na área.

40'. Tony limpa um lance perigoso perto da linha, Rodrigo foi desarmado pelo lateral da casa, boa intervenção de Tony.

39'. Markovic recupera bem a posse de bola, corte limpo na base da raça, mas logo a seguir faz um passe errado...

38'. Lima marca o livre, a bola bate na barreira e sobre para Siqueira, que centra para Maxi, no lado oposto...o uruguaio cruza mas Degra segura!

37'. Passe em profundidade de Gaitán, Lima foge e controla a bola, vai entrar na área...sofre falta de Boaventura! O central empurrou Lima, caso contrário este ficaria na cara de Degra! Cartão amarelo.

36'. Bebé recebe a bola, falta de Maxi, entrada dura do uruguaio impedindo o extremo de se virar e progredir no terreno: cartão amarelo mostrado.

34'. Markovic faz falta sobre Seri, impedindo a saída de bola dos da casa.

33'. Luisão volta a reincidir nos passes compridos, até agora sem nenhum nexo. Bolas avulsas que o Paços vai ganhando, agradecendo este modo de atacar do oponente.

32'. Maxi descobre Lima, passa de modo longo, mas Lima recebe deficientemente, sob pressão. Má opção do Benfica, precipitação clara.

30'. Benfica com tremendos embaraços na hora de construir jogo. Fejsa não consegue imprimir dinâmica de circulação. Amorim tem se apresentado abaixo do seu nível, muito por culpa da inexistência de espaços livres para progredir.

29'. Bebé sobe e pressiona de modo impetuoso Maxi. O Paços começa a pressionar o Benfica na sua fase inicial de construção.

28'. Siqueira ganha a bola com astúcia, colocando o adversário fora da jogada, bom movimento do lateral, sem complicar.

26'. Amorim primeiro e Luisão depois, põem fim à ameaça pacense no miolo do terreno: boa pressão dos da casa, obrigando os encarnados a cederem lançamento.

25'. Gaitán ganha a bola em esforço, corre pela esquerda e cruza com habilidade...Rodrigo cabeceia para a baliza mas o juiz assinala fora-de-jogo.

24'. Canto para o Benfica: lance marcado à maneira curta, com Amorim a centrar para o segundo poste. Luisão, com ângulo apertado, cabeceou sem problemas para Degra, que viu a bola sair, calmamente.

22'. Benfica granjea de grande apoio por parte da sua massa adepta, que não pára de entoar cânticos vermelhos.

21'. O Benfica não consegue elaborar jogadas de ataque, não estando a conseguir ligar as suas linhas. O Paços permanece confortável no seu jogo defensivo. Gaitán e Markovic têm estado apagados, Lima e Rodrigo não têm visto a cor da bola, simplesmente.

20'. Remate de Boaventura, a bola sai fraca e desviada. O central ganhou a bola depois de um ressalto de bola.

19'. Contra-ataque rápido do Paços, Bebé corre pelo flanco direito mas não tem ninguém a quer endossar a bola...cruza com pulsão, mas a bola bate em Garay e sai para canto.

17'. Degra está no chão, lesionado, queixando-se do seu joelho esquerdo. O jogo está agora parado.

17'. Corte «in extremis» de Boaventura, que corte precioso, a negar o golo encarnado!

16'. Reclamações da equipa do Paços, pedem castigo devido a um suposto atraso de bola, que Oblak agarrou!

15'. Luisão resolve um lance complicado, ganhando a bola ao extremo pacense e lançando depois a bola contra os pés do oponente: pontapé de baliza para Oblak.

14'. Tremendo desarme de Seri sobre Markovic, corte limpo que devolveu a posse de bola aos «castores».

12'. Dificuldade dos encarnados em penetrarem na defensiva pacense.

10'. Péssimo lançamento de Luisão, demasiado longo, a bola passa a linha de fundo, pontapé de baliza para Degra.

9'. Rodrigo é desarmado sob pressão, a bola sobra para o meio-campo pacense que coloca em Bebé...este remata...mas a bola sai a milhas da baliza!!

8'. O Paços joga todo atrás da linha da bola, esperando um erro do Benfica para tentar capitalizar a rapidez dos seus extremos.

7'. Centro de Siqueira...péssima tentativa, tem de afinar o pontaria, rapidamente.

6'. Hélder Lopes de novo a tentar furar pelo flanco esquerdo, mas Luisão, atento, fechou o espaço e desarmou o lateral do Paços, muito eficaz o central capitão.

5'. Fejsa recupera bem a bola a meio do meio-campo benfiquista...mas enrola-se em indecisões e atrasos na reposição da bola, acabando por perdê-la e permitir o contra-ataque pacense...que mal Fejsa!!

4'. Heldér Lopes ganha a linha e cruza para dentro da área vermelha, mas o ataque do Paços foi nulo: ninguém estava na área para atacar a bola!

3'. Passe longo de Luisão a pedir a desmarcação de Maxi, mas Valente protege o progresso da bola, deixando-o sair pela linha de fundo.

2'. Corte da defesa encarnada, lance sem perigo para o Benfica.

2'. Falta duríssima de Siqueira sobre Neto! Que pontapé na coxa do brasileiro...o árbitro deveria ter exibido o cartão...vermelho! Livre para o Paços.

1'. Siqueira desarma Bebé, lançamento para os da casa.

1'. Sai o Paços a jogar!

APITO INICIAL

16:46. FORMAÇÃO INICIAL DO BENFICA: Oblak, Garay, Luisão, Maxi, Siqueira, Amorim, Fejsa, Gaitán, Markovic, Lima, Rodrigo

16:43. FORMAÇÃO INICIAL DO PAÇOS DE FERREIRA: Degra, ony, Tiago Valente, Boaventura, Hélder Lopes, Seri, Romeu, Rodrigo Antônio, Del Valle, Bebé, Neto

15:12. Funes Mori e Djuricic são as maiores novidades benfiquistas; os dois jogadores foram integrados na lista de convocados para a partida, contra todas as expectativas. O jovem extremo Ivan Cavaleiro não viajou com a comitiva encarnada, pois jogou pela equipa B este fim-de-semana.

15:05. A grande novidade no onze benfiquista será a entrada de Rúben Amorim para o miolo encarnado, para substituir o argentino Enzo, castigado. No Paços, Romeu deverá ocupar o lugar de André Leão, que está lesionado. o lateral Tony também poderá regressar à competição esta tarde. Buval, contratação de Inverno do clube pacense, não será opção, devido a lesão.

15:00. A equipa de Jorge Jesus vem de uma excelente vitória na Luz, diante do rival lisboeta Sporting, na passada terça-feira. O bom resultado aliou-se a uma exibição de gala, dois golos sem resposta: Gaitán primeiro, e Enzo depois, num golaço que trocou os olhos, tanto a Dier como a Rui Patrício. O momento psicológico do Benfica é saudável. Pelo inverso, o Paços tenta fugir ao último lugar, sítio de onde não tem conseguido sair desde o começo da época.

14:56. O Benfica segue numa forma bastante positiva, apesar do empate fatídico no território do Gil Vicente, por 1-1. Cardozo desperdiçou a penalidade que poderia ter dado maior vantagem classificativa aos encarnados. Nos últimos cinco jogos da Liga o Benfica apenas sofreu um golo, o de Vitor Gonçalves, precisamente no jogo em Barcelos. Vitória de Setúbal, FC Porto, Marítimo e Sporting, todos foram batidos pelo resultado de 2-0.

14:40. O melhor marcador da formação pacense é Manuel José, com 5 golos em todas as competições. O extremo Bebé vem logo a seguir na hierarquia dos melhores marcadores, com 4 tentos apontados. No Benfica, o marcador mais destacado é Lima, com 11 golos em todas as competições, seguido pelo parceiro de ataque Rodrigo, que conta com 10 golos assinados. Cardozo, que deve voltar a sentar-se no banco de suplentes, tem 9 golos apontados esta época.

14:28. O Benfica tem um excelente registo passado diante do Paços de Ferreira, onde as vitórias para a Liga Zon Sagres têm sido uma constante desde Maio de 2006, quando os «castores» venceram as «águias» por 3-1 na Mata Real, com golos de Edson e um bis de Júnior, com o golo encarnado a ser da autoria de Manuel Fernandes. O Benfica leva 14 jogos consecutivos a vencer para a Liga: sempre que defronta o Paços no âmbito do campeonato, as «águias» têm conhecido o sabor do triunfo: 3-1 em 2013/2014, 3-0 a 24 de Fevereiro de 2013, 1-2 a 28 de Setembro de 2012, novo 1-2 a 11 de Março de 2012, 4-1 a dia 1 de Outubro de 2011, goleada de 1-5 a 21 de Março de 2011, 2-0, no dia 29 de Outubro de 2010, 3-1 em 7 de Março de 2010, 1-3 no dia 5 de Outubro de 2009, 3-2 a 15 de Fevereiro de 2009, emocionante 3-4 a 22 de Setembro de 2008, nova goleada de 4-1 a 30 de Março de 2008, 1-2 a 3 de Novembro de 2007, e finalmente 3-1 a 26 de Fevereiro de 2006.

14:19. Na última ocasião que ambos os clubes se defrontaram, decorria a quarta jornada da presente época: na Luz, o Benfica venceu por 3-1, com golos de Enzo e Garay, com o cobiçado central argentino a fazer um bis. O golo dos visitantes foi marcado por Rúben Ribeiro. Costinha era, à data, o treinador pacense, entretanto substituído por Henrique Calisto.

14:11. Este será um jogo de completas assimetrias, pelo menos em termos classificativos: o Benfica lidera a liga, com mais 30 pontos que o Paços de Ferreira, que partilha o lugar da lanterna vermelha com o Olhanense, que ontem foi derrotado pelo Sporting, em Alvalade, pela margem mínima. Os encarnados estão no topo, com 43 pontos acumulados contra os parcos 13 pontos angariados pelos pacenses. O Benfica consta como o terceiro melhor ataque da prova (34 golos), tendo sofrido apenas mais um golo (12) que FC Porto e Sporting, as defesas menos batidas do campeonato. Os «castores» marcaram 16 tentos, sendo titulares da pior defesa da Liga: 34 golos sofridos.

14:03. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão VAVEL.com, esta tarde acompanharemos todas as incidências do jogo Paços de Ferreira x Benfica, a contar para a 19ª jornada da Liga Zon Sagres. O líder do campeonato desloca-se à Mata Real para medir forças com o último classificado, que vem realizando uma época para esquecer. Todas as atenções estarão centradas na performance dos encarnados e a sua capacidade para manterem a distância para os mais directos rivais.