Rio Ave x Sporting, directo

Num relvado em mau estado, o Sporting começou a partida mais activo no ataque, mas sem criar qualquer ocasião de golo. O Rio Ave mostrou-se sólido a defender e com grande disponibilidade física no meio-campo. À passagem do quarto-de-hora os homens de Nuno Espírito Santo tomaram conta da partida, dominando por completo a zona intermediária e ganhando a maioria dos duelos individuais. À meia-hora o domínio dos vila-condenses quase que se materializava em golo; cruzamento de Braga com Diego e Hassan a não conseguirem finalizar. Até final do primeiro tempo a toada manteve-se, e o Sporting parecia não ter argumentos.

Ao intervalo, Leonardo Jardim deixou o inexistente André Martins no balneário, e fez entrar Carlos Mané; o jovem extremo trouxe outra vivacidade ao jogo leonino, contudo foi o Rio Ave que acabou por chegar à vantagem. Perda de bola de Jefferson em zona proibida e o cruzamento de Diego a esbarrar em Maurício e a enganar Rui Patrício. A resposta leonina não se fez esperar; Jardim fez entrar Slimani e o jogo dos leões mudou completamente.

A úlitma meia hora trouxe um Sporting a jogar de forma mais directa, procurando explorar os espaços deixados por um Rio Ave já muito desgastado. Aos 70 minutos os leões acabaram por empatar através de Slimani, o argelino correspondeu da melhor maneira a um bom cruzamento de Jefferson. Galvanizado pelo empate e perante um adversário encostado às cordas, a equipa de Alvalade partiu em busca da vitória; Slimani ameaçou aos 76 com um bom cabeceamento,apenas travado por uma bela defesa de Ederson. Foi o aviso para o que aconteceria minutos depois; cruzamento da direita de Carrillo, primeiro desvio de Slmani e Carlos Mané a rematar cruzado de primeira, fazendo assim o golo da vitória.

À semelhança do que aconteceu em Arouca, o Sporting volta a dar a volta a um resultado desfavorável, e novamente com Slimani em plano de destaque. A entrada do argelino foi determinante para a reviravolta leonina, e para a obtenção dos correspondentes 3 pontos.

Termina a partida em Vila do Conde. Resultado Final: Rio Ave 1 x 2 Sporting

4 Minutos de compensação

89´CARTÃO AMARELO PARA SLIMANI

88´CARTÃO AMARELO PARA TARANTINI.

87´Substituição no Rio Ave, entra Roderick, sai Diego Lopes

85´GOLO DO SPORTING!! CRUZAMENTO DA DIREITA, PRIMEIRO TOQUE DE SLIMANI, A BOLA SOBRA PARA MANÉ QUE REMATOU CRUZADO. OS LEÕES DÃO A VOLTA!!

82´Substituição no Rio Ave, entra Renato Santos, sai Pedro Santos

81´Remate de Pedro Santos para defesa segura de Patrício

79´Substituição no Sporting, entra Carrillo, sai Heldon

77´Substituição no Rio Ave, entra Joeano, sai Hassan.

76´CARTÃO AMARELO PARA JEFFERSON

76´ESTEVE À VISTA O GOLO DO SPORTING! BOA JOGADA DE ENVOLVIMENTO, CRUZAMENTO DA DIREITA PARA SLIMANI. O ARGELINO A CABECEAR PARA GRANDE DEFESA DE EDERSON!

70´GOLO DO SPORTING!!! BOA JOGADA DE JEFFERSON PELA ESQUERDA, CRUZAMENTO DO LATERAL E AO SEGUNDO POSTE SURGE SLIMANI A CABEÇEAR E A EMPATAR A PARTIDA!!

Primeiros minutos da segunda parte marcados pelo golo do Rio Ave. O Sporting procura reagir à desvantagem.

62´CARTÃO AMARELO PARA ADRIEN. O MÉDIO TAMBÉM FALHA O PRÓXIMO JOGO DO SPORTING

61´Remate de Montero, sem problemas para Ederson

59´Remate forte de Heldon a sair ao lado

56´Remate de Diego para defesa atenta de Patrício

55´Substituição no Sporting. Sai Wilson Eduardo, entra Slimani

Leonardo Jardim chama Slimani

51´GOLO DO RIO AVE! PERDA DE BOLA DE JEFFERSON, CRUZAMENTO DE DIEGO BATEU EM MAURÍCIO E TRAIU RUI PATRÍCIO. INAUGURADO O MARCADOR!

49´Remate de Nuno Lopes, por cima

Começa a segunda parte!

Substituição ao intervalo no Sporting. Sai André Martins, entra Mané

Primeira parte que começou com iniciativa do Sporting. A bola passou os minutos iniciais no meio-campo do Rio Ave, onde o Sporting coleccionava cantos, mas sem nunca ameaçar. Pouco a pouco o Rio Ave foi se soltando, fazendo-se valer da sua boa organização defensiva e meio-campo pressionante. Foi exactamente na zona intermediária que o Rio Ave foi ganhando os duelos individuais, tomando conta do jogo. À passagem da meia-hora a equipa de Vila do Conde esteve à beira do golo por duas ocasiões consecutivas, mas Diego e Hassan não foram capazes de bater Patrício na cara do guardião leonino. A haver equipa merecedora de vantagem esta seria o Rio Ave.

Intervalo em Vila do Conde. 0-0 ao intervalo

43´Remate de Diego em posição frontal. O brasileiro a rematar em jeito, mas a bola a passar ao lado da baliza de Patrício

Vítor e Slimani aquecem no Sporting

36´Bom lance de Montero a servir Wilson Eduardo que remata muito torto

Sete remates do Rio Ave, contra dois do Sporting

Meia-hora de jogo e o Rio Ave a equilibrar a contenda. Bem fechada na defesa e organizada no meio-campo, os vila-condenses vão ganhando os duelos na zona intermediária. É dos homens de Nuno Espirito Santo a única ocasião de golo até agora.

31´ESTEVE À VISTA O GOLO DO RIO AVE! RECUPERAÇÃO DE BOLA DO RIO AVE, CRUZAMENTO PARA O INTERIOR DA ÁREA, DIEGO PRIMEIRO, E HASSAN DEPOIS NÃO CONSEGUIRAM MARCAR!

30´Remate de Diego, a bola a desviar num adversário e a subir

24´CARTÃO AMARELO PARA MARCELO, POR FALTA SOBRE HELDON

22´CARTÃO AMARELO PARA MONTERO POR SIMULAÇÃO. O AVANÇADO COLOMBIANO FALHA O PRÓXIMO JOGO

21´Novo remate do Rio Ave. Braga a rematar de pé esquerdo mas a bola a subir em demasia

20´Remate de Edimar do lado esquerdo da grande área. A bola passa por cima, sem problemas para Patrício

Primeiro quarto-de-hora sem ocasiões de golo e com maior iniciativa do Sporting. O Rio Ave, bem organizado, joga na expectativa, procurando lançar ataques rápidos. De referir também o mau estado do relvado.

11´Remate forte de Tarantini à entrada da área. A bola a sair ao lado

3´Primeiro remate do jogo. Adrien a rematar muito por cima

0´Começa a partida, sai o Rio Ave

19:52. SPORTING: Rui Patrício, Cédric, Maurício, Dier, Jefferson, William, Adrien, André Martins, Wilson Eduardo, Heldon e Montero

19:51. RIO AVE: Ederson, Nuno Lopes, Rodriguez e Edimar, Tarantini, Felipe Augusto e Pedro Santos, Diego Lopes, Braga e Hassan

19:45. Equipas já aquecem!

19:48. JÁ TEMOS ONZES INICIAIS!

18:40. Já no Rio Ave, Nuno Espírito Santo chamou 20 jogadores. Destaques para o regresso do médio Renato Santos, e para as ausências de Lionn e Ukra por motivos físicos e disciplinares, respectivamente.

18:30. Na lista de convocados do Sporting, as principais novidades são as chamadas de Welder e Rúben Semedo. Em relação à convocatória da última partida, realçe ainda para as saídas de Gerson Magrão, Piris e Marcos Rojo, este último devido a castigo.

18:10. Já Nuno Espírito Santo (foto: rioave.net) nunca perdeu com os leões enquanto treinador do Rio Ave. O treinador dos nortenhos não atribui essa faceta a nenhum tipo de segredo, realçando as diferenças do Sporting actual em relação ao do ano passado. «Não há segredo nenhum. O Sporting do ano passado não é igual a este. Inclusivamente encontrámos sempre treinadores diferentes. A nossa única referência é o jogo da primeira volta onde já se constatou que o Sporting tinha uma boa equipa». Em relaçaõ ao momento actual dos leões, o técnico português desconfia. «É sempre complicado. As fases de equipas como estas nunca são referências dada a qualidade dos seus jogadores e a forma como se lançam na procura da vitória.».

18:05. No lançamento da partida, Leonardo Jardim fez questão de sublinhar a qualidade do Rio Ave, sublinhando as dificuldades que o modelo de jogo dos vila-condenses coloca. «O Rio Ave é, depois dos três da frente, a equipa com maior qualidade técnica da Liga. Pratica um futebol apoiado, muito circulado, tem um jogo entre linhas que cria muitas dificuldades às equipas grandes, que talvez por isso não conseguem pressionar da melhor forma. Queremos contrariar essa boa performance do Rio Ave nos últimos anos com um jogo positivo, procurando anular a circulação do Rio Ave e apresentando o nosso ADN para conquistarmos os três pontos».

17:50. Apesar de estar a fazer um campeonato tranquilo, o Rio Ave é uma das equipas com pior registo caseiro. No Estádio dos Arcos, os vila-condenses contam com duas vitórias (Vitória de Setúbal e Belenenses), dois empates e seis derrotas. Por oposição o Sporting apresenta um dos melhores trajectos do campeonato enquanto visitante. A equipa de Leonardo Jardim soma seis triunfos, um empate e duas derrotas.

17:40. Se olharmos para o histórico recente do confronto directo entre estas equipas, podemos verificar que nos últimos dez encontros entre Rio Ave e Sporting, jogados em Vila do Conde, os leões levam vantagem. A equipa de Alvalade conta com 4 triunfos, contra apenas dois dos vila-condenses; curiosamente estas duas vitórias dos homens de Nuno Espírito Santo foram alcançadas na temporada passada em partidas a contar para o campeonato e Taça da Liga, neste último o Sporting saiu vergado a uma derrota por 3-0.

17:30. Este é o segundo vez que Rio Ave e Sporting se encontram esta temporada. O primeiro jogo deu-se a 21 de Setembro de 2013, numa partida a contar para a 5ª jornada do presente campeonato. Em Alvalade, os vilacondenses conseguiram arrancar um empate a 1 golo, travando, de certo modo, o ímpeto inicial dos leões no campeonato.

17:20. As equipas sobem ao relvado separadas por 19 pontos. O Sporting ocupa actualmente o 3º lugar, com 41 pontos, enquanto que o Rio Ave está na 10ª posição com 22.

17:15. O Sporting vem a Vila do Conde em busca de um triunfo que lhe permita, no pior dos cenários, manter a diferença pontual em relação a FC Porto e Benfica. Todavia, a tarefa dos leões não se adivinha fácil, já que do outro lado está um dos finalistas da Taça da Liga, e uma equipa que está a realizar um campeonato tranquilo. Uma equipa em boa forma e que coloca sempre muitas dificuldades quando joga em casa.

17:00. Sejam bem-vindos à transmissão VAVEL.com do Rio Ave x Sporting, partida relativa à 20ª jornada da Liga Zon Sagres. O apito inicial está marcado para as 20:15, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde (foto: zerozero.pt)