Sporting arruma a casa para 2014/2015

Welder, Ivan Píris e Gerson Magrão não são hipótese para a temporada que vem. Em comunicado a ler abaixo, o Sporting anunciou não exercer a opção de compra existente sobre os dois primeiros, bem como a cláusula que prolongaria por mais um ano o contrato de Magrão. "A Sporting, SAD informa que decidiu não accionar a opção de compra dos jogadores Welder e Iván Piris, bem como não accionar a opção de prolongamento de contrato de Gerson Magrão. A Sporting, SAD deseja aos atletas referidos as maiores felicidades nas suas carreiras."

Trio Sul Americano não convenceu

Dos três jogadores em causa, as melhores referências vinham de Ivan Píris, que já tinha até experiência europeia, após curta passagem pelo Roma de Itália. O Paraguaio, lateral direito, mas que desempenhava sem problemas o mesmo papel na lateral esquerda, começou tapado tanto por Cédric como por Jefferson. No entanto, com o decorrer da época, tanto castigos como lesões de ambos os titulares leoninos abriram vaga para que Píris tentasse segurar um lugar. Apesar das primeiras exibições terem sido positivas, as que se seguiram desviaram-se um pouco dessa linha, pesando, acredita-se, na decisão de não segurar o lateral.

Quanto a Gerson Magrão, camisola 10 que o Sporting trouxe para ocupar o meio-campo da turma de Alvalade, pode-se dizer que nunca foi uma aposta ganha. O baixo rendimento do brasileiro logo no primeiro jogo do campeonato atirou-o para o banco ainda no decorrer da primeira parte, por troca com André Martins. As oportunidades de entrar no rotinado e bem oleado meio-campo leonino foram escassas ao longo da época, e à semelhança do que aconteceu com Píris, as suas entradas colmataram, na esmagadora maioria das vezes, as ausências de Adrien ou André Martins.Já no que toca a Welder, o lateral direito contratado ao Palmeiras não chegou a fazer nenhum jogo pela equipa principal, com excepção feita à pré-época. Relegado para a equipa B, até mesmo aí perdeu espaço, revelando não ser uma aposta nem para o presente nem para o futuro do clube.

Imagens:

1-abola.pt

2-ojogo.pt

3-esportejundiai.com