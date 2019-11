Perfil Brasil 2014: Thibaut Courtois

Emprestado pelo Chelsea de José Mourinho ao Atlético de Madrid pela terceira época consecutiva o gigante Belga viveu uma época de sonho ao ajudar os colchoneros a levantar o troféu da liga Espanhola, 18 anos depois, e ao marcar presença na final da Liga dos Campeões em Lisboa, um feito notável para um guarda-redes tão jovem. Com apenas 22 anos Courtois já tem muita experiência e chega ao Brasil como uma das figuras de proa de uma selecção Belga remodelada, cheia de talento em todos os sectores e que promete ter uma palavra a dizer.

Depois de eliminar a sua equipa nas meias finais da Liga Milionária Courtois pode ter convencido José Mourinho de que está na altura de lhe entregar a baliza dos Blues. Surgem rumores de Inglaterra que dão conta da vontade do técnico Português em aproveitar o bom momento de forma de Courtois para fazer a transição na baliza do Chelsea, relegando para segundo plano Petr Cech. Certo é que embora jovem Courtois já demonstra uma maturidade acima da média e tem dito presente todas as vezes que é posto à prova, sendo o pilar defensivo do fantástico Atlético de Madrid.

Courtois foi preponderante na boa época da equipa de Simeone que chegou à final de Lisboa invicta, muito por culpa das defesas incríveis do Belga. Mas desenganem-se os que pensam que Courtois é um "fenómeno de uma época". Depois de ter assumido a baliza do Genk com apenas 18 anos foi importante na conquista do título Belga na época de 2010/2011, chamando a atenção dos tubarões Europeus. Acabou por ser o Chelsea a ganhar o seu concurso, emprestando-o ao Atlético de Madrid para que pudesse jogar mais regularmente e evoluir as suas qualidades inegáveis num grande clube Europeu.

Chegado a Madrid, Courtois pegou de estaca e realizou 109 partidas nos 3 anos que passou no clube, entre os 19 e os 22 anos, assumindo-se como o titular da selecção Belga. Nos rojiblancos Courtois conquistou tudo o que havia para conquistar, sendo fundamental na conquista da Liga Europa e da Supertaça no ano seguinte. Na época passada Courtois ajudou o Atlético na conquista da Taça do Rei culminando em beleza o período de empréstimo em Madrid conquistando o campeonato que há muito escapava.

A equipa Belga reune muita qualidade, com jogadores fantásticos como Kompany, Lukaku, Hazard, Mirallas e Januzaj e estamos perante uma geração muito aclamada do futebol da Bélgica mas é na baliza que mora uma das maiores estrelas da armada Belga. Muito competente e seguro, Courtois será fundamental na coesão defensiva de uma equipa com argumentos para resolver qualquer jogo no ataque. O gigante Courtois espera ter sucesso no Brasil, assumindo-se como um guarda-redes Belga de nível mundial, continuando o legado de Michel Preud'homme.