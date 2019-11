David Villa assina pelo New York City

Aos 32 anos de idade, David Villa abraça um novo projecto, fora das andanças europeias. O avançado espanhol, campeão pelo Atlético de Madrid, assinou um vínculo contratual com o estadunidense New York City para as próximas três épocas. Villa aventura-se, pela primeira vez na sua carreira, no estrangeiro, depois de 16 temporadas a militar na liga espanhola.

Cada vez mais um destino típico de jogadores que entram na recta final de suas carreiras, os Estados Unidos da América (assim como os países do Médio Oriente) configuram-se como a reforma dourada de futebolistas de nomeada, como é o caso do antigo avançado do Valência e do Barcelona. O ponto final na ligação com a liga do seu país significa uma nova aposta num campeonato (Major League Soccer) de parca visibilidade mas salários atractivos.

«Em toda a minha carreira tentei sempre atingir novos objectivos e isto representa mais um momento importante para mim», declarou Villa durante a cerimónia de apresentação, onde também esteve presente o director do clube, Ferran Soriano. De lembrar que o clube norte-americano nasceu de uma parceira entre o Manchester City e os New York Yankees, celebrada em 2013.

Uma carreira recheada de troféus

David Villa deixa o futebol de alto nível com uma carreira brilhante onde abundam os títulos e os troféus. O goleador sagrou-se campeão nacional de Espanha por 3 ocasiões (duas pelo Barça e uma pelo Atleti), ergueu por 3 vezes a Taça do Rei (pelo Zaragoza, Valência e Barcelona), comemorou uma Liga dos Campeões em 2010/2011 ao serviço dos catalães, festejando também o respectivo Campeonato do Mundo de Clubes, em 2011. A este palmarés juntam-se mais três Supertaças espanholas.

O currículo do avançado ainda ganha mais relevo com as conquistas ao serviço da selecção espanhola: campeão europeu em 2008 e campeão do Mundo em 2010, dois feitos que abrilhantam uma carreira feita de golos, assistências e muitos aplausos. Depois de Gijón, Zaragoza, Valência, Barça e Atlético, Villa irá passear a sua classe goleadora pelos relvados da MLS. Rumores indicam que Frank Lampard poderá juntar-se a Villa na aventura do recém-formado New York City FC.