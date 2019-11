Nico Rosberg na linha da frente do GP do Canadá

Mercedes continua num outro patamar

A primeira sessão de qualificação em Montreal correu de feição aos Mercedes de Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Como é hábito desde o início da temporada, os Mercedes arrancaram a todo o gás logo após o início da sessão. Prova disso foi o tempo de Hamilton - 1:15.750 - único piloto a rodar no segundo 15’. A surpresa na Q1 foi Kevin Magnussen que com 1:16.446 conseguiu o segundo melhor tempo. Esta sessão ficou ainda marcada pelo despiste do Caterham de Marcus Ericsson que a 16 segundos do final fez levantar a bandeira vermelha e regressar os pilotos prematuramente às boxes.

De fora para a Q2 ficaram os Caterham de Marcus Ericsson e Kamui Kobayashi, os Marussia de Jules Bianchi e Max Chilton, e ainda o Lotus de Pastor Maldonado e o Sauber de Esteban Gutierrez que não saiu mesmo das boxes devido ao problema nos chassis durante os 3ºs treinos livres.

Na segunda sessão foram vários os pilotos a melhorar os seus registos com destaque para os Williams de Felipe Massa e Valtteri Bottas a tentar chegar aos tempos dos Mercedes. Daniel Ricciardo continuou mais rápido que o seu companheiro de equipa e foi outro dos pilotos a conseguir alcançar o segundo 15’. De fora para a terceira e decisiva sessão ficaram Adrian Sutil, Daniil Kvyat, Romain Grosjean, Kevin Magnussen e ainda os Force India de Sergio Perez e Nico Hulkenberg.

As surpresas continuaram à medida que o fim se aproximava da terceira e derradeira sessão de qualificação no Canadá. Ao contrário das sessões anteriores, Nico Rosberg conseguiu superar o tempo de Hamilton e conquistou a segunda pole position consecutiva da temporada. A Mercedes foi a única escuderia com ambos os pilotos a rondar no segundo 14’ na última qualificação.

Sebastian Vettel fez o terceiro melhor tempo e só nesta sessão consegui bater o tempo de Ricciardo que partirá da sexta posição. Valtteri Bottas e Felipe Massa conseguiram manter o ritmo da Q2 e partirão de quarta e quinta posição, respectivamente. Fernando Alonso e Kimi Räikkönen não foram além da sétima e décima posição e terão que lutar por lugares cimeiros na corrida de domingo.

Grelha de Partida

1- Nico Rosberg (Mercedes) - 1:14.874

2- Lewis Hamilton (Mercedes) - 1:14.953

3- Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) - 1:15.548

4- Valtteri Bottas (Williams) - 1:15.550

5- Felipe Massa (Williams) - 1:15.578

6- Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) - 1:15.589

7- Fernando Alonso (Ferrari) - 1:15.814

8- Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) - 1:16.162

9- Jenson Button (McLaren-Mercedes) - 1:16.182

10- Kimi Räikkönen (Ferrari) - 1:16.214

O circuito Gilles Villeneuve

Depois do Mosport Park em Bowmanville, no Ontario e do Circuito Mont-Tremblant, no Quebec, o Circuito Gilles Villeneuve é o terceiro traçado diferente a albergar o GP do Canadá. Localizado na Ilha de Notre Dame, na cidade de Montreal, o circuito foi baptizado em homenagem ao antigo piloto canadiano Gilles Villeneuve, após a sua morte em 1982.

Pelas suas características, o circuito canadiano apresenta-se com um perfil de alta velocidade. Os 305.270 km entre a partida e a meta farão os pilotos lutar em cada uma das 70 voltas do circuito. As curvas, essas são apenas 13, com especial destaque para a curva 2, a Virage Senna e para a curva 10, a Épingle, dois ganchos lentos que serão uma dor de cabeça para os pilotos. Ainda assim, o trajecto conta com várias rectas parciais e com duas zonas de activação do DRS que permitirão aos pilotos tirar o máximo partido dos seus monolugares e, claro está, dar ainda mais emoção aos espectadores!

Schumacher, o imperador

Sem grandes surpresas Michael Schumacher continua a ser o piloto mais vitorioso do GP do Canadá. O alemão somou 7 triunfos em Montreal (1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004), seis deles pela Ferrari. Nelson Piquet e Lewis Hamilton somam 3 vitórias cada um, sendo Hamilton o mais vitorioso dos pilotos ainda em competição. A volta mais rápida em corrida data de 2004, quando o brasileiro Rubens Barrichello estabeleceu o tempo de 1:13.622, ao volante do Ferrari V10.

Quem será o próximo piloto a conquistar o GP do Canadá? Acompanha a corrida minuto a minuto no domingo, pelas 19h, aqui na Vavel.