Cotação de Slimani dispara no Brasil

Considerado o «man of the match» no Coreia do Sul - Algéria (2-4), Islam Slimani está a dar que falar no Campeonato do Mundo. O internacional argelino foi autor de um golo e uma assistência na vitória magrebina sobre os sul-coreanos, depois de saltar para a titularidade na segunda jornada da fase de grupos.

A jogar como referência ofensiva da selecção do norte de África, Slimani foi um verdadeiro quebra-cabeças para os adversários, valendo-se da sua capacidade de choque e jogo aéreo para desbloquear a organização defensiva dos coreanos e arranjar espaços para as progressões de Feghouli e companhia.

Atentos à portentosa exibição do avançado de 26 anos estiveram não só os responsáveis do Sporting como os próprios adeptos do clube leonino, felizes com a prestação de um jogador que é hoje um verdadeiro ídolo nas bancadas de Alvalade.

Si...Si...Slimani!

O trajecto de Islam Slimani no futebol fez-se a pulso. Contratado no verão passado ao Cr Beluizdad, por cerca de 400 mil euros, o avançado era um perfeito desconhecido para a generalidade dos adeptos portugueses. A sua chegada a Alvalade levantou inclusive muitas dúvidas, exactamente pelo desconhecimento que a sua aquisição encerrava.

Das dúvidas às certezas, golos atrás de golos saídos a partir do banco até chegar à titularidade na equipa do Sporting, relegando a revelação Fredy Montero para o banco de suplentes. De entre os 10 golos marcados na temporada de estreia, grande parte dela passada na condição de suplente, contam-se tentos de grande importância marcados a Benfica e FC Porto.

Terá sido essa veia goleadora, mas também a garra e dedicação emprestadas à equipa, que terá apaixonado a plateia de Alvalade, também ela com uma quota de responsabilidade na ascensão do argelino em Portugal. A pressão vinda das bancadas foi passo importante para levar Slimani à titularidade, e com isso garantir o passaporte para o Mundial do Brasil.

O cântico "Si...Si...Slimani", das claques leoninas, é agora entoado desde Portugal até aos grandes palcos brasileiros, onde se espera que a Argélia carimbe já esta quinta-feira a passagem aos oitavos-de-final.

Cláusula de rescisão de 30 milhões de euros

O Sporting é detentor de 80% dos direitos económicos de Slimani, com o jogador a estar ligado ao clube leonino até 2017. Desde o final da temporada que é noticiado o interesse de diversos clubes de França e Turquia no avançado verde e branco, com o West Ham de Inglaterra a ser apontado insistentemente por alguma imprensa como possível destino para a próxima temporada.

Slimani tem uma cláusula de 30 milhões de euros, que apesar de não ser sequer das mais altas do plantel leonino coloca alguma "água na fervura" ao desejo de alguns clubes em poderem contar com o jogador. Ainda assim, as movimentações da estrutura do Sporting no mercado, aparentemente a negociar mais que um ponta-de-lança para o plantel de Marco Silva, podem indiciar que a saída do argelino do Sporting é de facto uma possibilidade real.