Suárez só voltará a jogar em Outubro

Em causa está a mordida a Chiellini no jogo do Uruguai contra a Itália. Suárez foi suspenso com 9 jogos de suspensão pela seleção uruguaia. O avançado fica também impedido de praticar futebol durante quatro meses, ou seja, até Outubro próximo. Terá de pagar uma multar do valor de 89 mil euros e não poderá participar na Copa América 2015.

Pena pesada mas justa. O avançado já tinha cometido várias vezes o mesmo erro e agora leva uma pena mais pesada (já foi alvo de várias). O Uruguai perde assim a sua maior estrela para este Mundial e fica com menos chances de eliminar a Colômbia nos oitavos-de-final. Suárez dá mais confiança à equipa, algo que se notou no 1º e 2º jogo no qual ele so jogou num. O Liverpool, pela 2ª vez consecutiva não vão poder começar a época com o uruguaio.

Os «Reds» vão querer lutar pelo título e sem o avançado podem condicionar as suas aspirações. Contudo, algo positivo para o clube inglês. O avançado estava a ser alvo de vários clubes, entre eles o Real Madrid, que prometiam fazer uma oferta milionária. Com este castigo, esses clubes poderão recuar na aposta do jogador já que poderão não querer pagar milhões num jogador que está impedido de jogar até Outubro.