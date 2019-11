Colômbia x Uruguai, Copa do Mundo

Agora os colombianos vão ter pela frente o Brasil, numa partida que será jogada em Fortaleza no próximo dia 4 de Julho. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão . Continuem acompanhar todo o Mundial 2014, bem como o resto da actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Até uma próxima oportunidade.

Na segunda parte o segundo golo da Colômbia é tudo aquilo que representa o colectivo de uma equipa, numa jogada que começou e acabou nos pés de James Rodriguez, com Cuadrado a fazer a sua quarta assistência no campeonato do mundo, num toque de cabeça primoroso.

O Uruguai esse obrigou Ospina a duas ou três boas intervenções durante todo o encontro, sentindo e de que maneira a ausência de Luis Suarez. Cavani foi sempre o mais inconformado, mas foi pouco perante uma selecção que tinha deixado na fase de grupos, Inglaterra e Itália.

Figura do encontro, James Rodriguez, o actual jogador do Monaco jogou, fez jogar e marcou dois golos. O primeiro perto da meia hora num lance para mais tarde recordar, desde o domínio com o peito ao remate sem deixar cair no chão foi tudo perfeito. É o actual líder dos goleadores deste mundial, com 5 golos.

Pela primeira vez a selecção colômbiana chega aos quartos-de-final de um campeonato do mundo. Os comandados do argentino José Pékerman foram melhores que o Uruguai durante todo o jogo e merecem por inteiro o apuramento.

FINAL DA PARTIDA!!! A COLÔMBIA VENCE O URUGUAI POR 2-0 E ESTÁ NOS QUARTOS-DE-FINAL DO MUNDIAL!

90' Mais três minutos de compensação!

85' Última alteração na Colômbia, sai para os aplausos James Rodriguez e entra Adrian Ramos.

84' Excelente remate de Cavani, melhor a defesa de Ospina a ir defender para canto junto ao poste direito.

80' Alteração na Colômbia, sai Juan Cuadrado e entra Fredy Guarin.

79' Maxi Pereira fica na cara de Ospina, mas o guardião fecha bem o ângulo e defende com o corpo o remate do jogador do Benfica.

77' Armero vê o cartão amarelo por retardar a marcação de uma falta a favor do Uruguai, sendo depois pontapeado por Gaston Ramirez, que não vê qualquer cartão.

77' Diego Lugano mesmo no banco de suplentes vê cartão amarelo por protestos para com o árbitro Bjorn Kuipers.

74' Centro remate de Gaston Ramirez e Ospina a não facilitar dando uma palmada para canto. Na sequência do mesmo José Gimenez atira de cabeça ao lado.

69' Canto de Cristian Rodriguez e ao primeiro poste Cavani salta de cabeça, mas atira por cima.

67' Alteração na Colômbia, sai Teófilo Gutierrez e entra Alexander Mejia.

66' Esgota as substituições o Uruguai, sai Álvaro Gonzalez e entra Abel Hernandez.

64' Grande remate de Cristian Rodriguez e Ospina a estirar-se e com as pontas dos dedos a evitar o golo, que reduzia a desvantagem do Uruguai.

60' Com uma hora de jogo a Colômbia vai vencendo e convencendo perante um Uruguai que se mostra inoperante no ataque apesar das alterações efectuadas. Cada vez mais se avizinha um duelo entre colombianos e brasileiros.

58' Remate rasteiro de Álvaro Gonzalez a fazer Muslera ir ao relvado para agarrar com segurança.

54' Cartão amarelo para José Gimenez por falta cometida sobre Teófilo Gutierrez.

52' Dupla substituição no Uruguai, saem Diego Forlán e Álvaro Pereira e entram Cristian Stuani e Gaston Ramirez.

49' GOOOOOOLLLLLLLOOOOO DA COLÔMBIA!!!!! E É DELE OUTRA VEZ, JAMES RODRIGUEZ!!! Que jogada dos colombianos, Armero cruza da esquerda, Cuadrado aparece a voar ao segundo poste e de cabeça assiste para o meio, onde aparece o ex-jogador do Porto a finalizar bisando na partida e tornando-se no melhor marcador do Mundial com 5 golos.

RECOMEÇA O ENCONTRO, AGORA SAIU A COLÔMBIA!!!

O Uruguai lembrou-se então que tinha de atacar, mas só por uma vez obrigou Ospina a aplicar-se já perto do intervalo num bom remate de Álvaro Gonzalez. Aguarda-se uma segunda parte com mais emoção e um maior pendor ofensivo da equipa de Oscar Tabarez.

Só que perto da meia hora James Rodriguez deu um pontapé e que pontapé na monotonia que se arrastava no relvado e fez um dos melhores, senão o melhor golo até ao momento do Mundial. De fora da área recebeu no peito e depois rematou forte e nem a trave foi capaz de parar a bola que se encaminhou para o fundo das redes.

Numa primeira parte jogada quase sempre em ritmo lento, as únicas excepções foram as investidas de Cuadrado e Zuniga, com o Uruguai a dar por completo a iniciativa de jogo aos colombianos, esperando pelo erro para sair em contra-ataque.

45+1' FINAL DA PRIMEIRA PARTE!!! A Colômbia vai vencendo o Uruguai por 1-0, com um golo fantástico de James Rodriguez.

38' Brilha Ospina!!! Cruzamento na esquerda de Álvaro Pereira, a bola chega a Álvaro Gonzalez que enche o pé e faz o guardião da Colômbia voar para uma grande defesa.

32' Livre frontal a favor do Uruguai com Cavani atirar e a bola a passar ligeiramente acima da trave de Muslera. Primeira situação de perigo criada pelos uruguaios.

28' GOOOOOOLLLLLLLLOOOOO DA COLÔMBIA!!!! QUE GOLAÇO DE JAMES RODRIGUEZ!!!! O camisola 10 recebe no peito e sem deixar cair a bola, dispara na zona da meia lua e faz o esférico embater na barra e entrar nas redes de Muslera, que bem se esticou mas não conseguiu evitar o golo.

21' Na sequência de um pontapé de canto batido por James Rodriguez, a bola sobra na área para Zapata, que atira ao lado.

13' Resposta do Uruguai por intermédio de Forlán, mas o pontapé sai muito torto e sem perigo para Ospina.

11' Bom remate de meia distância de Zuniga a obrigar Muslera a uma defesa a dois tempos.

10' Primeiros dez minutos do encontro com a Colômbia entrar melhor e Cuadrado a ser o elemento mais destabilizador, no entanto o Uruguai começa a colocar o seu ritmo de jogo e a controlar as operações.

7' Livre em zona frontal à baliza do Uruguai, com Cuadrado a rematar de longe e Yepes a desviar a trajectória do esférico de cabeça, mas este sai por cima da baliza.

4' Falta de Álvaro Pereira sobre Cuadrado, na marcação do livre James Rodriguez atira directo para uma defesa com os punhos de Muslera.

COMEÇA A PARTIDA, SAI O URUGUAI!!!

20.56 E agora o hino nacional do Uruguai!

20.55 Toca o hino nacional da Colômbia!

20.52 As equipas entram no palco do encontro.

20.40 Ambas as selecções já se encontram no relvado do Estádio Maracanã, onde efectuam os habituais exercícios de aquecimento antes do começo do encontro.

20.30 O Uruguai alinha com Muslera na baliza, na defesa Álvaro Pereira, Diego Godín, José Gimenez e Martin Cáceres, o meio-campo formado por Arévalo Rios, Cristian Rodriguez, Maxi Pereira e Álvaro Gonzalez, no ataque Diego Forlán e Edinson Cavani.

20.25 A Colômbia joga com, Ospina na baliza, defesa formada por Zuniga, Zapata, Yepes e Armero, meio-campo com Carlos Sanchez, Abel Aguilar, Juan Cuadrado e James Rodriguez, dupla de ataque composta por Teófilo Gutierrez e Jackson Martinez.

20.20 Já temos onzes oficiais das duas selecções!

20.10 O vencedor deste jogo já sabe que terá pela frente na próxima sexta-feira o anfitrião Brasil, que esta tarde derrotou o Chile por 3-2 na lotaria das grandes penalidades, depois da igualdade a um golo registada no final dos 120 minutos. É também já um dado adquirido que uma equipa sul-americana irá marcar presença nas meias-finais do Mundial.

20.00 Em jogos a contar para a Copa América, a equipa de Oscar Tabarez, venceu por seis vezes contra três dos colombianos. No que diz respeito a qualificações para campeonatos do mundo, as contas ficam mais equilibradas, com seis vitórias da azul celeste e cinco da Colômbia. Finalmente em jogos particulares o Uruguai leva de novo a melhor com cinco triunfos, contra três da Colômbia. No total são 38 jogos, 18 vitórias do Uruguai, 11 dos colombianos e nove empates pelo meio.

19.50 Esta vai ser a segunda vez que as duas selecções se defrontam num campeonato do mundo. A primeira aconteceu no mundial do Chile em 1962, com triunfo do Uruguai por 2-1. No entanto o facto de ambas pertencerem ao continente sul-americano, faz com que já tenham medido forças em várias ocasiões, quer em fases de qualificação para mundiais, quer na Copa América, ou mesmo em jogos amigáveis. Em todas as vertentes, a vantagem é sempre do Uruguai.

19.40 No outro lado está uma Colômbia, que venceu os três jogos do grupo C, tendo marcado nove golos e sofrido apenas dois. James Rodriguez foi a maior figura a destacar-se no meio de tantas outras, com três golos e uma assistência. Destaque ainda para o avançado do Porto, Jackson Martinez que bisou no último jogo frente ao Japão, na goleada por 4-1.

19.30 O jogo desta noite fica marcado pela ausência de Luis Suarez, que como se sabe foi excluído pela FIFA após ter mordido no ombro o defesa Chiellini da Itália, no último jogo do grupo D, e que valeu a qualificação aos uruguaios com um triunfo por 1-0 sobre os italianos, acabando no segundo lugar atrás da Costa Rica.

19.20 O árbitro da partida será o holandês Bjorn Kuipers, que neste Mundial já dirigiu o Itália-Inglaterra e o Suiça-França. Para além disso apitou a final da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Atlético Madrid. (Foto: tubalantia.nl).

19.10 Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Mundial 2014, no Vavel.com.pt esta noite vamos acompanhar a segunda partida dos oitavos-de-final entre a Colômbia e o Uruguai. O encontro está marcado para as 21 horas e o palco será o mítico Estádio do Maracanã. (Foto:pt.wikipedia.org)