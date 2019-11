Argentina x Bélgica, Copa do Mundo

90+5' Final da partida, que jogo terrível da Bélgica, parece incrivel. Desde o primeiro jogo apenas a espaços houve Bélgica no jogo, com momentos puramente individuais, falta muito trabalho de Wilmots nesta equipa em termos de solidez defensiva, construção de jogo e sobretudo intensidade.

90+5' Ultimo lance da partida ao que tudo indica com Lukaku isolado a meter para o meio e após corte da defensiva Argentina Witsel dispara por cima.

90' + 3 Mais um capitulo do duelo Messi Courtois, grande oportunidade para Messi mas muito bem feita a mancha pelo gigante Belga, Unico bom momento de um jogador Belga.

85' Kevin de Bruyne muito perto do golo com um remate que é desviado e quase trai Romero. Canto para a Bélgica.

81' Sai Gonzalo Higuaín e entra Gago para o seu lugar, esgota as substituições Sabella.

80' Tanta desinspiração Belga, incrivel como uma equipa está a perder e não consegue meter velocidade e intensidade no jogo.

75' Sai Eden Hazard para entrar Chadli, muito apagado o jogador do Chelsea. Esgota as substituições Wilmots

73' Novamente por cima a Argentina, a tentativa de resposta da Bélgica parece ter "morrido" à nascença, falta alguém que ligue o jogo Belga, pouca intensidade e velocidade no meio campo.

70' Sai Lavezzi entra Palacio na equipa Argentina. Sabella refresca a frente de ataque

65' Novamente perigo a rondar a baliza Argentina, Kevin De Bruyne aparece bem na direita e cruza tenso, Garay corta para dentro da baliza mas Romero consegue agarrar a tempo, está a crescer no jogo a Bélgica.

61' Que perigo!! Vertonghem volta a cruzar bem e Fellaini cabeceia perto da baliza de Romero, parece estar a "acordar" a Bélgica

59' Dupla substituição na Bélgica, saem Origi e Mirallas para a entrada de Lukaku e Mertens. Duas trocas apenas posicionais, pedia-se mais a Wilmots...

55' UIII! Que perigo! Numa jogada de ataque da Bélgica Hazard perde para Zabaleta que coloca em Higuaín que galgando muitos metros e deixando Kompany para trás tira tinta à barra com um remate forte. Muito perto do segundo Higuaín.

51' Muito pergio por Higuaín! Bom trabalho do avançado que faz uma diagonal com bola para o centro do terreno e chuta forte, Daniel Van Buyten corta para canto

46' Recomeça o jogo em Brasília

Intervalo Apita Rizzoli, a Bélgica vai ter de mudar para tentar chegar ao empate, Mertens, Lukaku ou Chadli são candidatos a agitar o ataque Belga

45' Mais 2 minutos para jogar, a Bélgica precisa do intervalo para acordar!

42' Que perigo!! Vertonghen cruza bem e Mirallas vem de trás num movimento de aproximação, ganha a frente a Garay e a bola sai muito perto do poste da baliza de Romero, grande jogada agora!

40' Livre de Lionel Messi depois de falta de Kompany à entrada da área sai por cima da baliza de Courtois.

38' Argentina agora com domínio de bola sem que a Bélgica pressione e queira ganhar a bola, falta criatividade ofensiva à Bélgica.

32' Di Maria não vai mesmo continuar em campo, vai entrar Enzo Perez, para uma posição de ala e não para o miolo, onde tão bem jogou esta época.

30' Di Maria parece ter ficado lesionado depois do remate há instantes, vamos ver se continua em campo Angelito.

28' Quase golo para a Argentina!! Grande passe de Leo Messi a isolar Di Maria nas costas de Kompany que ainda vai emendar e corta o remate de Di Maria. Destaque para o espaço nas costas da defensiva Belga que esta forma de jogar provoca.

24' Perigo para a Bélgica! Novamente De Bruyne a testar Romero com um poderoso remate, o guardião Argentino defende para a frente mas Origi não consegue ficar com a bola.

18' Primeiros minutos de jogo com muita intensidade a meio campo, com a Argentina confortável na frente à procura que a equipa da Bélgica se desposicione e abra espaços para Messi, Di Maria e Lavezzi.

13' Remate de De Bruyne, o médio Belga aparece bem no ataque mas chuta desenquadrado com a baliza de Romero, fica o aviso.

8' GOLOOOOO!!! Que grande golo de Higuain! Di Maria tenta colocar em Zabaleta mas há um ressalto que deixa a bola pronta para Higuain finalizar de primeira! Está feito o 1-0

3' Inicio de jogo com a Bélgica a procurar mais ter bola e a Argentina a sair em contra-ataque, Lavezzi cruzou na esquerda para corte de Kompany.

17:00 Começa a partida em Brasília perante 69000 espectadores!

16:58 Tocam os hinos, primeiro a Argentina depois a Bélgica, tudo a postos para o apito inicial!

16:55 Mensagem contra o racismo de ambos os capitães, Lionel Messi e Vincent Kompany.

16:50 Tudo a postos para o início da partida quando faltam apenas 10 minutos para o apito de Nicola Rizzoli.

16:40 Os adeptos Argentinos estão em grande peso no Mané Garrincha mas há também muitos adeptos Brasileiros. Os canarinhos estão a apoiar a Bélgica mas há quem torça pelos rivais Argentinos, já de olhos postos numa final Brasil x Argentina.

16:30 Os jogadores já aquecem em Brasília. Falta meia hora para o jogo em que se decide a permanência no Mundial para Argentinos e Belgas.

16:15 Sabella muda 3 jogadores. Sai Rojo por castigo e entra Basanta, um jogador sem qualquer projecção ofensiva mas que dá cobertura defensiva para os ataques Mirallas ou Hazard. Sai Fede Fernandéz e entra Demichelis para o centro da defesa, talvez pela maior presença física e capacidade de marcação de Demichelis e entra Biglia por Gago, depois do médio do Boca Juniors ter sido alvo de criticas. Marc Wilmots não muda e joga com Origi na frente, com o jovem jogador do Lille incumbido de jogar na frente, com Lukaku no banco.

16:10 Já há onzes oficiais! Sabella mexeu no meio-campo e na defesa e Wilmots manteve a equipa habitual, com Origi na frente e Lukaku no banco, pronto a entrar fresco e surpreender.

16:05 Destaque para o duelo particular Messi Courtois. O avançado Argentino e o guardião Belga enfrentam-se pela sétima vez esta época, com clara superioridade para o guardião do Chelsea, que alinhou por empréstimo no finalista vencido da Champions, Atlético de Madrid. Nessas seis partidas Courtois nunca perdeu e não sofreu golos de Messi, um registo surpreendente.

16:00 A equipa Belga chega a esta fase da prova depois de vencer o grupo H com 3 vitórias em outros tantos jogos. Depois de deixar para trás Rússia e Coreia do Sul nos grupos, os diabos vermelhos jogaram contra os Estados Unidos, saídos do grupo de Portugal, vencendo a Team USA por 2-1, naquele que é considerado por muitos o melhor jogo do Mundial até agora.

15:50 A equipa Argentina chega aos quartos depois de vencer o grupo F, deixando para trás a Bósnia e o Irão de Carlos Queiroz. A equipa de Sabella venceu os 3 jogos da fase de grupos e levou também de vencida a Suiça nos oitavos de final, por 1-0 com golo de Angel Di Maria.

15:40 Em termos tácticos anteve-se uma batalha interessante entre dois estilos de jogo distintos. A Argentina tem pecado pela falta de intensidade ofensiva no meio campo, com Gago e Mascherano no duplo pivot com dificuldades no transporte e condicionando a construção de jogo da equipa pelo corredor central. Rojo e Zabaleta têm sido importantes devido à falta de criação de jogo pelo centro e a Bélgica tem um meio campo muito forte e intenso, com Witsel, De Bruyne e Fellaini que poderá "atropelar" a Argentina se não houve a preocupação de reforçar este sector. Parece incrivel ver Gago em campo a "poluir" a construção de jogo Argentina com um jogador como Enzo Pérez no banco, fortíssimo no transporte de bola, capaz de criar volume de jogo ofensivo e também ele muito intenso no momento defensivo.

15:30 O joker Belga é sem dúvida Eden Hazard. Também a estrela do Chelsea não está a fazer um mundial espectacular mas tem qualidade e capacidade para aparecer a desequilibrar em qualquer partida. Num jogo que se prevê intenso se houve espaço para que estes jogadores repentistas imponham o seu futebol vão haver certamente golos e jogadas de grande nível técnico.

15:20 O joker do lado Argentino é Lionel Messi. Se Di Maria tem estado em destaque em todos os momentos do jogo com extrema intensidade, o craque do Barcelona continua a ser fundamental e a resolver partidas sem rubricar exibições extraordinárias. Ter Lionel Messi é sinónimo de magia e o astro Argentino faz das suas arrancadas com bola, com drible curto e mudanças de velocidade a chave para abrir as portas da baliza contrária.

15:10 O vencedor da partida jogará frente a quem triunfar na partida das 21:00 entre a Holanda e a Costa Rica, na arena Fonte Nova em Salvador, em jogo a contar para as meias finais. Se por um lado a Holanda de Van Gaal parte com clara superioridade os "Ticos", de Jorge Luis Pinto, surpreenderam tudo e todos ao chegar a esta fase, depois de vencerem o grupo da morte.

15:00 O histórico de confrontos entre as duas equipas dá clara vantagem aos sul americanos, que contam com 3 vitórias nas 4 partidas disputadas, com apenas uma vitória para os Belgas. Nos 4 embates entre Belgas e Argentinos festejaram-se 14 golos, nova superioridade para os Argentinos, com 10 tentos contra apenas 4 dos Belgas. Hoje em Brasília os comandados de Marc Wilmots querem inverter a tendência enquanto que a Argentina de Sabella procura juntar mais uma vitória aos históricos de confrontos.

14:50 O maior destaque na Bélgica tem sido Kevin de Bruyne. O médio do Chelsea que esteve emprestado ao Wolfsburgo não tem sido espectacular mas tem comandado o futebol ofensivo dos diabos vermelhos, tendo sido fundamental no jogo dos oitavos, frente aos Estados Unidos, marcando e assisindo Lukaku para resolver a partida. Sem ter ainda conseguido confirmar todo o seu potencial a Bélgica tem vivido da inspiração individual dos seus homens da frente.

14:40 Em maior destaque na Argentina tem estado Angel Di Maria. O jogador do Real Madrid tem evoluido muito como jogador desde os tempos em que era apenas um extremo irrequieto que espalhava o pânico nos relvados Portugueses de águia ao peito. Di Maria tem melhorado o seu jogo acrescentado à acutilância ofensiva uma qualidade defensiva acima da média, que o fez evoluir para uma posição de box to box onde faz uso da sua velocidade de execução incrível estando em todos os momentos do jogo e ligando o meio campo e o ataque, quer em condução de bola quer através de passes longos.

14:30 A equipa da Bélgica parte com menos favoritismo para a vitória mas irá certamente causar muitas dificuldades à equipa de Lionel Messi. Os diabos vermelhos têm estado a bom nível no Brasil atingindo também a marca de 4 vitórias em 4 jogos. Com muita qualidade em todos os sectores é no ataque que a Bélgica mais deslumbra com craques como Hazard, De Bruyne, Mertens, Origi, Lukaku entre outros.

14:20 A equipa da Argentina é a favorita à passagem, embora a Bélgica seja um adversário de peso, o primeiro que a equipa celeste enfrenta. Depois de 4 vitórias em outros tantos jogos a equipa de Sabella conta com jogadores como Di Maria, Messi e Lavezzi na frente com uma defesa que tem estado a bom nível com os "portugueses" Garay e Marcos Rojo, embora o central do Sporting hoje esteja ausente da partida por acumulação de amarelos.

14:15 O árbitro da partida é o Italiano de 42 anos, Nicola Rizzoli. Este árbitro, arquiteto de origem, estreou-se na Serie A em 2002 e fez a sua primeira partida ao mais alto nível em 2008, estreando-se na Champions numa partida entre o Sporting Clube de Portugal e o Basileia, agora treinado pelo Português Paulo Sousa.

14:10 O jogo entre sul americanos e europeus promete ser eletrizante, com ambas as equipas a lutar por uma presença nas meias finais, para defrontar o vencedor da partida de mais logo à noite entre Holanda e Costa Rica. Ou Argentina ou Bélgica entrarão no lote das quatro melhores selecções do Mundo, onde já figura o organizador Brasil e a Alemanha que eliminou Portugal na fase de grupos.

14:00 Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão VAVEL.com, para acompanhar o embate entre Argentina e Bélgica a contar para os quartos de final do Mundial 2014.