Guerra aberta entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg

Lewis Hamilton e Nico Rosberg dizem-se amigos desde tenra idade, mas ultimamente, a relação entre os dois pilotos tem sido tudo menos pacífica. A tensão entre ambos fez-se notar com mais evidência durante o grande prémio do Mónaco, em que uma saída de pista do piloto alemão, Nico Rosberg, que se encontrava na 1ª posição, no final qualificação, resultou na bandeira amarela e fez desencadear declarações menos agradáveis por parte do piloto britânico, Lewis Hamilton. Tudo parecia mais calmo e indicava que os pilotos teriam ultrapassado essa situação, após ambos terem valorizado a sua longa amizade em declarações públicas e redes sociais.

«Para ser sincero, o Nico nunca esteve efectivamente na Alemanha.», Hamilton

Quando nada o fazia prever, recentes declarações do piloto Lewis Hamilton prometem abalar novamente a relação dos dois pilotos. A vitória “em casa” de Lewis Hamilton em Silverstone, marcada pela retirada de Nico Rosberg, quando este se encontrava na primeira posição, colocou o piloto britânico de novo na corrida pelo título. É certo que a moral de Lewis Hamilton está de novo restabelecida, após o erro cometido no sábado que lhe retirou a pole position. Como tal, Lewis Hamilton resolveu aumentar a pressão sobre o seu principal rival, a menos de duas semanas do grande prémio da Alemanha (Hockenheim), país de Nico Rosberg, alegando que este não é realmente alemão.

Declarações polémicas de Lewis Hamilton



Em conferência de imprensa, Lewis Hamilton já tinha provocado o companheiro de equipa afirmando: «Eu sei que o próximo grande prémio é “em casa” do Nico, mas ele não tem o apoio de sequer um oitavo da quantidade de britânicos que nos apoiam aqui, em Silverstone. Os fãs aqui são diferentes, relativamente aos restantes lugares, então, não estou preocupado nesse sentido.» O campeão do mundo de 2008, em entrevista ao jornal The Guardian, afirmou que a família e os fãs foram a chave para a sua mudança de desempenho, da qualificação para a corrida. Contudo, nessa mesma entrevista, o comentário mais marcante do piloto da Mercedes foi: «Para ser sincero, o Nico nunca esteve efectivamente na Alemanha, logo, esta não é realmente a sua corrida “em casa”. Lembro-me que nos nossos tempos de karting, durante as corridas, ele nunca esteve junto a uma bandeira da Alemanha. Ele é sem dúvida alemão, mas é alemão, finlandês, monegasco, ou o que quer que seja. Como tal, ele tem sempre muito apoio no Mónaco e na Alemanha. Contudo, é sempre bom vencer pilotos na “sua casa”, portanto, seria ótimo vencer na Alemanha.»

Estas declarações de Lewis Hamilton já foram consideradas pressão psicológica para com o companheiro de equipa que, para todos os efeitos, tem nacionalidade alemã. Nico Rosberg, de 29 anos, sempre viveu no Mónaco, mas nasceu em 1982, na cidade alemã de Wiesbaden e é filho de mãe alemã e pai finlandês. Atualmente, a diferença entre os dois pilotos da Mercedes no campeonato é de apenas quatro pontos. O que é certo, é que a distância de vinte e nove pontos entre os dois pilotos já era, e que, o erro da qualificação de Lewis Hamilton que o dava como psicologicamente afetado, foi ultrapassado com uma vitória, trazendo ao piloto britânico mais confiança e calma para a próxima corrida.