FC Porto continua a abanar o mercado: Brahimi e Tello vão vestir de azul e branco

Ambos os negócios são já mais que uma mera conjectura: tanto Yacine Brahimi como Christian Tello vão mesmo reforçar as fileiras do FC Porto. O jogador espanhol proveniente do Barcelona chegou ontem à cidade do Porto para ultimar os detalhes do seu empréstimo, tal como o argelino do Granada, que deverá custar aos cofres do Dragão cerca de 8,5 milhões de euros pela totalidade do passe, avançou a Rádio Renascença.

O negócio do empréstimo de Tello deverá custar ao FC Porto 2 milhões de euros, ficando o clube azul e branco com uma opção de compra a rondar os 8 milhões de euros. Continua a aposta forte da direcção portista no mercado europeu de alto nível: depois das contratações de Adrían (11 milhões de euros) de Martins Indi (7,7 milhões de euros) e do empréstimo de Óliver Torres, o Porto volta a gastar milhões na Liga BBVA, reforçando-se com dois jogadores tecnicistas de alto calibre.

Armada espanhola desembarca no Porto

Com a vinda de Tello, de 22 anos, são já três os reforços espanhóis que irão engrossar as fileiras do FC Porto: Adrián, Torres e Tello terão a companhia de Brahimi, de 24 anos, que não sendo espanhol chega ao clube da Invicta depois de uma passagem pelo Granada, que lhe valeu o reconhecimento internacional e a chamada ao Mundial 2014. O comandante da armada também fala espanhol e a configuração do FC Porto 2014/2015 parece ser toda ela feita à medida do desejo de Lopetegui.

Investimento avultado no mercado dos endinheirados

Até agora o FC Porto já desembolsou cerca de 20 milhões de euros nos reforços acima mencionados, mostrando que o reforço do plantel passa pela contratação de jogadores de nomeada, internacionais e com experiência nos palcos europeus, mudando assim agulhas, do mercado sul-americano para o mercado europeu dos grandes campeonatos. O próximo alvo portista poderá ser Jordi Clasie, médio centro holandês da selecção laranja que actua pelo Feyenoord.