Qualificação GP da Alemanha de F1, direto

14:18 Por hoje terminamos por aqui, amanhã há mais. Até lá!

14:16 Conclui-se agora a cobertura em direto da qualificação para o Grande Prémio da Alemanha, com Nico Rosberg a ser ameaçado pelos Williams, e com Lewis Hamilton a ter mais uma tarefa monumental pela frente. Conseguirá ele chegar ao pódio e evitar que o seu comapnheiro de equipa se escape no campeonato? Isso veremos amanhã, na corrida.

14:15 A fechar o "top ten" ficaram o Ferrari de Fernando Alonso, o Toro Rosso de Daniil Kvyat e os Force India de Nico Hulkenberg e Sergio Perez.

14:12 Perdão, Kevin Magnussen fez o quarto melhor tempo, na frente dos dois Red Bull.

14:10 Termina a qualificação em Hockenheim. Nico Rosberg consegue a pole-position, com Valtteri Bottas a seu lado, no seu Williams. Felipe Massa é terceiro, seguido pelo Red Bull de Daniel Ricciardo, na frente de Sebastian Vettel.

14:08 Massa faz o terceiro melhor tempo, mas não consegue superar Bottas, que melhor o seu tempo, mas não bate Nico Rosberg. Este faz o seu tempo, mas não melhora, mantendo, contudo a "pole-position"

14:07 Perez faz o sexto melhor tempo provisório.

14:06 Os Force India estão na pista para fazer os seus tempos.

14:05 Os carros estão nas boxes para colocar o seu último jogo de pneus.

14:04 Vettel faz o quarto tempo, mais de um segundo de diferença para Rosberg.

14:03 Magnussen faz o quarto tempo, a mais de um segundo, na frente dos Red Bull.

14:02 Rosberg faz 1.16,540, indo para o topo da tabela, Bottas faz meio segundo mais lento, Massa mais 766 centésimos.

14:02 Primeiros tempos: Hulkenberg, 1.19,389 segundos, Perez 1.18,395.

14:01 Ricciardo também na pista.

14:00 Os Williams de Bottas e Massa estão também na pista.

13:59 Nico Rosberg também está na pista.

13:38 A Q3 já está a decorrer, com os Force India de Nico Hulkenberg e Sergio Perez na pista.

13:55 Tudo preparado para a Q3.

13:51 Acaba a Q2. Sergio Perez faz o décimo tempo e coloca de fora o McLaren de Jenson Button, o Ferrari de Kimi Raikkonen, O lotus de Romain Grosjean, o Toro Rosso de Jean-Eric Vergne, o Sauber de Esteban Gutierrez e claro o Mercedes de Lewis Hamilton.

13:49 Raikkonen com algumas dificuldades para fazer a volta. Não melhor o tempo e pode não passar à Q3.

13:48 Massa faz 1.17,370, mantêm o terceiro tempo.

13:47 Hulkenberg na pista. 1.18.017 sergundos, oitavo tempo provisório.

13:45 Os carros voltam a sair para a pista para uma passagem final antes de acabar a Q2.

13:41 Os Red Bull não melhoram os seus tempos. Ricciardo faz o quinto tempo provisório, Vettel um pouco melhor, com o terceiro tempo, a pouco mais de meio segundo da pole.

13:40 Massa faz primeiro 1.17,790, seguido por Bottas, com 1.17,353, para depois Rosberg melhorar com 1.17,109.

13:39 Nico Hulkenberg marca o primeiro tempo da Q2: 1.18,270.

13:37 A Mercedes confirma agora que foi um problema no disco dos travões pneu traseiro-direito que causou o acidente de Hamilton.

13:35 Começa neste momento a Q2. A temperatura do ar é agora 33 graus, a do asfalto é de 55 graus.

13:32 Na repetição mostrada pela Sky News, o piloto e comentador Anthony Davidson, mostra que o carro de Lewis Hamilton sofreu um bloqueio do pneu traseiro direito, que provocou o pião e consequente embate na barreira de pneus.

13:28 Máquias e pilotos preparam-se agora para a Q2, que será mais tarde devido ao acidente de Hamilton e resultou na paragem de nove minutos na qualificação.

13:26 Termina a Q1, com os Caterham de Kamui Kobayashi e Marcus Eriscsson, os Marussia de Jules Bianchi e Max Chilton, o Sauber de Adrian Sutil e o Lotus de Pastor Maldonado de fora.

13:25 Os Red Bull conseguem o segundo e terceiro melhor tempo, enquanto que Pastro Maldonado saiu mais uma vez da pista.

13:23 Os pilotos começam a usar pneus super-moles e os temposa começam a baixar velozmente. Massa sai agora das boxes.

13:23 Perez faz 1.18,916 segundos, faz o quarto tempo provisório.

13:21 Rosberg acaba por fazer um tempo decente: 1.17,631, mais de meio segundo mais veloz do que o tempo de Valtteri Bottas

13:19 Nico Rosberg volta à pista em pneus super-moles, tentando melhorar o seu tempo.

13:19 A sessão vai recomeçar agora. Para Lewis Hamilton, vai ser a primeira desde... o GP da Malásia de 2010 que o piloto inglês vai falhar o Q3.

13:17 Rosberg têm o pior tempo de todos até agora: 1.24,449 segundos.

13:15 Há noticias de que Nico Rosberg poderá ter problemas no seu carro, também. Mas por agora, a sessão continua parada.

13:13 Na repetição, aparentemente, o carro não respondeu ao travar na zona do Stadium, causando um pião e consequente batida na barreira de pneus. Hamilton está a ser transportado para o centro médico do circuito, por prevenção.

13:11 O acidente danificou bastante o seu carro, e isso poderá significar o final da qualificação para ele, isso quer dizer que amanhã partirá do 16º posto.

13:10 Hamilton bate forte nas barreiras! Bandeira vermelha.

13:09 Marcus Ericsson não vai sair para a pista. O sueco da Caterham têm problemas no seu carro desde a Q3 e os mecânicos esperavam ter tempo para os resolver. Contudo, tal não aconteceu e partirá amanhã do último posto.

13:08 Sebastian Vettel tem algumas dificuldades em colocar toda a sua potência no chão por causa da sua frente subviradora.

13:07 Bottas faz 1.18,215 com os pneus moles.

13:05 Os Mercedes já sairam para a pista para as suas primeiras voltas. 1.18,683 foi o tempo alcançado por Hamilton, Rosberg sai da pista.

13:04 Felipe Massa já baixou: 1.19,389.

13:02 O primeiro tempo é de Jenson Button: 1:20,264

13:01 A maior parte dos carros ainda espera nas boxes para o melhor tempo para fazer as suas voltas, enquanto que carros como o de Kevin Magnussen já estão na pista.

13:00 Começa a qualificação do GP da Alemanha. O Marussia de Jules Bianchi é o primeiro a ir para a pista.

12:57 O autódromo não está cheio: cerca de 80 mil espectadores nas bancadas alemãs.

12:50 A dez minutos do inicio da qualificação, as coisas estão a ficar cada vez mais quentes: 53 graus no asfalto. Prevê-se que andem com pneus mais moles.

11:43 Em termos de boletim meteorológico, espera-nos tempo algo nublado e calor, muito calor. Está previsto que as temperaturas cheguem aos 32 graus de máxima, e certamente que a temperatura do asfalto estará um pouco mais alta.

11:40 Hockenheim é também conhecido por ter sido o local onde dois pilotos de Formula 1 perderam as suas vidas: o escocês Jim Clark, em abril de 1968, numa prova de Formula 2, e o francês Patrick Depailler, durante uma sessão de testes com o seu Alfa Romeo, a 1 de agosto de 1980.

11:36 Em 2002, contudo, o traçado foi modificado no sentido de encurtar a distância e atender às exigências de Bernie Ecclestone. Citando também razões ambientais, o traçado foi modificado por Hermann Tilke, que o encurtou bastante e eliminou o troço que entrava floresta adentro, sendo até retirado o asfalto, numa decisão que deixou enfurecidos os mais tradicionalistas e apreciadores do circuito. Hoje em dia, ainda se discute tal opção.

11:34 O circuito de Hockenheim era conhecido pela sua rapidez, especialmente pelas duas retas - e respectivas chicanes - e pela grande curva, apelidada de OstKurwe (Curva do Leste). Os pilotos aceleravam durante boa parte do tempo, até chegar à zona do Stadium, mais selectiva para os carros.

11:32 A Formula 1 voltou a Hockenheim apenas em 1977, depois do acidente de Niki Lauda no ano anterior ter interdito Nurburgring, devido à sua periculosidade. Nesse ano, o vencedor foi... Lauda, que levou a melhor sobre o Wolf-Ford do sul-africano Jody Scheckter. No final dessa temporada, Lauda acabou por ser bicampeão do mundo.

11:30 Um pouco de história: a pista de Hockenheim foi construida em 1932 e recebeu a Formula 1 pela primeira vez em 1970, acolhendo o Grande Prémio da Alemanha no lugar do Nurburgring Nordschleife. A corrida foi ganha pelo Lotus do austriaco Jochen Rindt, que levou a melhor sobre a Ferrari do belga Jacky Ickx.

11:27 A grande questão que se coloca hoje é saber se os Mercedes irão dominar todo o fim de semana da competição, e se Nico Rosberg irá reagir aqui depois dos seus problemas de caixa de velocidades o terem obrigado a abandonar a corrida anterior, em Silverstone, e cedido a vitória a Lewis Hamilton.

11:24 Em ambos os mundiais, se nos Construtores, a Mercedes está a liderar com tranquilidade, em termos de pilotos, a luta está ao rubro entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg, com o piloto alemão a liderar o campeonato com quatro pontos de avanço sobre o seu companheiro de equipa.

11:21 O Hockenheimring fica situado na parte ocidental da Alemanha, mais concretamente na zona de Mannheim, e tem 4574 metros, com 17 curvas, no qual os pilotos farão no dia da corrida 67 voltas à pista.

11:20 O mundial está agora no circuito de Hockenheim, para a décima ronda do Mundial, na corrida "caseira" para a Mercedes. E está a chegar numa grande altura para a Alemanha, que comemora os feitos da sua equipa de futebol, recém-coroada como campeã do mundo.

11:20 Boa tarde, sejam bem-vindos à qualificação do Grande Prémio da Alemanha de Formula 1.