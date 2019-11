Rodrigo está a um passo do Valência

O ponta-de-lança Rodrigo que havia sido vendido ao fundo Meriton Capital Limited estará agora a caminho do 4º melhor clube espanhol. Depois de André Gomes ter assinado pelo conjunto espanhol, também Rodrigo será reforço do Valência, devendo estar por horas a confirmação oficial. Esta perda representa um duro golpe para a estratégia de Jorge Jesus que terá agora uma difícil tarefa para substituir o mortífero artilheiro.

Depois de André Gomes, o Valência resgata Rodrigo

Em Fevereiro de 2014, Peter Lim adquiriu os direitos desportivos de Rodrigo e André Gomes, através do fundo do qual é proprietário. No mercado de Janeiro, as águias encaixaram cerca de 23 milhões de euros (valor que pode aumentar consoante a performance desportiva) pelo hispano-brasileiro e cerca de 11 milhões pelo português.

Apesar da venda, o Benfica ainda contou com os dois atletas para a restante época e só agora é conhecido o novo destino dos jogadores. Já nesta janela de transferências, André Gomes foi confirmado no clube espanhol e, a seguir os seus passos, não havendo ainda confirmação oficial, Rodrigo está quase certo no novo clube de Nuno Espírito Santo. Atendendo ao facto de Peter Lim ainda não ser oficialmente o dono do emblema valenciano, tanto André Gomes como Rodrigo irão para o Valência a título de empréstimo, até se confirmar a aquisição do Valência por parte do magnata asiático. Os contornos do negócio serão conhecidos nos próximos dias mas só uma hecatombe retirará o hispano-brasileiro do clube valenciano.

Jesus perde mais uma pérola para 2014/2015

Depois do clube encarnado ter confirmado as saídas de Oblak, Garay, Siqueira, Markovic e André Gomes chega mais uma má notícia para Jorge Jesus que perde mais um dos craques que foi fundamental na conquista do triplete.

O avançado que está contratualmente ligado ao Benfica desde 2010, terá agora a sua segunda experiência num clube espanhol. O tecnicista formado no Real Madrid assinou pelo Benfica depois de ter representado a equipa B dos merengues e chegou à Luz com credenciais de estrela. Na época 2010/2011 foi emprestado ao Bolton para ganhar mais experiência e, nas últimas três temporadas deslumbrou os palcos portugueses, ao serviço dos benfiquistas. Ao todo, o ponta-de-lança alinhou por 132 vezes de águia ao peito, tendo feito o gosto ao pé por 44 ocasiões.

Aos 23 anos, Rodrigo tem ainda uma grande margem de progressão e, nestes três anos com Jorge Jesus, evoluiu bastante tacticamente e enquadra-se perfeitamente no perfil do futebol espanhol. Para a estratégia de Jorge Jesus é uma perda significativa, uma vez que o avançado velocista foi uma peça fulcral no 4x4x2 do técnico. O jogador alinhou nas últimas três épocas como falso ponta-de-lança, uma vez que conseguia conciliar velocidade, técnica e espírito goleador, alinhando em muitas fases do jogo como extremo, médio-ofensivo e, claro, como goleador nato que com certeza deixará saudades aos aficionados da Luz, bem como a todos os amantes do futebol em Portugal.