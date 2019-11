Enzo cumpre jogo 100 pelo Benfica

Enzo Peréz chegou ao jogo número 100, com a camisola do Benfica, no Domingo, frente ao Paços de Ferreira. Depois de uma primeira época muito atribulada, com diversos conflitos com a estrtutura encarnada (o Argentino chegou a recusar-se a treinar e foi emprestado ao Estudiantes), Enzo Peréz afirmou-se no Benfica em 2012/2013, não a jogar pelas faixas (posição para a qual foi contratado) mas a desempenhar a função de 8.

Ao longo das duas últimas épocas, Enzo afirmou-se como o motor da equipa e um dos jogadores fundamentais nos processos defensivos e ofensivos do Benfica. Naturalmente, as boas prestações despertaram a cobiça do médio que actuou no Mundial de 2014 no Brasil.

De acordo com o que é noticiado na imprensa, Peter Lim estará a fazer grandes esforços no sentido de dar ao treinador Nuno Espírito Santo o tão aguardado reforço. No entanto, o Benfica parece não estar disposto a abdicar do centro-campista por valores abaixo da cláusula de rescisão, como foi mencionado pelo Presidente do clube na mais recente entrevista à BTV.

Por enquanto, Enzo continua a ser jogador do clube da Luz e atingiu a marca histórica dos 100 jogos com a Águia ao peito. Não obstante, parece que a porta de saída está bem perto. Um dos indícios que aponta para tal situação prende-se com a substituição de Enzo aos 42 minutos da última partida. O jogador, que sentiu uma lesão, não quis arriscar minimamente e não esperou pelo intervalo para sair do terreno, algo que pode indiciar que não quer correr o minímo risco de contrair um problema físico que o impeça de assinar pelo clube «Che».