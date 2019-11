Enchente em Alvalade para o anúncio desejado

O relógio marcava 17 horas da tarde em Alvalade e a resposta ao apelo para uma enchente parecia começar a desenhar-se. Ao longo dos últimos dias muito se falou numa eventual surpresa no final do treino, com o regresso de Nani, algo que mobilizou não só 8000 adeptos naquela que foi a maior enchente num treino no novo estádio de Alvalade, como também uma elevada cobertura da comunicação social, presente em força.

Poucos minutos depois, seguem-se os aplausos para a equipa dos leões que acabava de entrar em campo, acompanhada pela respetiva equipa técnica. Também Bruno de Carvalho, presidente dos verde e brancos que entrou de seguida foi alvo de muitos aplausos por parte da plateia de Alvalade. Novidade neste treino foi o português Miguel Lopes, que tem sido noticiado como um regresso ao plantel orientado por Marco Silva, fruto de uma redução salarial.

Depois do habitual aquecimento com bola, seguiu-se um pequeno exercício no qual os jogadores tiveram que demonstrar a sua capacidade de circulação de bola de forma rápida e em espaços curtos, algo que Marco Silva vem implementando de modo a dar uma maior dinâmica e fluídez de jogo. Enquanto isso, na bancada muito se falava sobre Nani: «Será que vem? Estão a dizer que aparece no final do treino», dizia um adepto dos leões no meio de uma conversa com muitos outros sobre a equipa.

Com o avançar do relógio, a bancada central acabou por não ser suficiente, abriu-se a lateral utilizada pelos visitantes e a superior por detrás da baliza, no setor oposto ao da Curva Sul. 8000 adeptos em Alvalade, divulgava o Sporting Clube de Portugal no seu site.

Já na peladinha, muitos aplausos para as iniciativas do jovem Jonathan Silva e para Diego Capel que marcou o único golo. Alguns adeptos apontaram, a certa altura uma certa hesitação dos leões em rematar à baliza, tema que Marco Silva havia já abordado na pré-temporada como algo a rever e melhorar.

Com o final do treino, a expectativa ia subindo e o suspense era cada vez maior. As palavras do speaker de Alvalade fizeram muita gente acreditar que não haveria mais do que um simples treino. Contudo, quando o microfone passou para Bruno de Carvalho, os adeptos, já de pé em plena bancada começaram a sentir que algo de novo estaria para vir. Depois de um agradecimento pelo apoio em Coimbra, falou-se do mais esperado: Nani. «O Nani é do Sporting. É um regresso a casa.»

A alegria dominava as bancadas que aplaudiram incansávelmente o presidente e cantaram o nome do jogador que por motivos «aeronáuticos» não chegou a tempo do treino. O pequeno vídeo passado nos ecrãs do estádio, aguçou o apetite dos Sportinguistas, que tanto esperam por ver um dos seus filhos pródigos envergar de novo a camisola do leão. Houve tempo ainda para Aurélio Pereira, «O Pai de Nani», dirigir-se aos adeptos nas bancadas, confidenciando que Bruno de Carvalho «se bateu como um leão para o trazer de volta».

No entanto, existia ainda outra notícia a dar: 9 milhões de euros, provenientes da transferência de Rojo foram automaticamente aplicados na “Missão Pavilhão”, dando-se assim um passo de gigante rumo à construção do pavilhão das modalidades do Sporting. Num momento de conversa, um dos adeptos referiu-se a esta notícia “Como a melhor notícia do dia”, algo que demonstra o quão desejado é este pavilhão.

Foi num ambiente de festa e com cânticos entusiastas que terminou o treino em Alvalade, num dia em que fica anunciado que Marco Silva conta com um reforço de peso a nível ofensivo, Nani, que tantas saudades deixou aos adeptos do Sporting Clube de Portugal.