Benfica garante Cristante por cinco épocas

O Benfica garantiu no último dia do mercado de transferências os serviços do médio centro Bryan Cristante.

Com a lesão de Rúben Amorim, que veio aumentar o lote de indisponíveis no meio campo (Fejsa só volta em 2015), e apesar da permanência de Enzo, o Benfica sentia-se obrigado a reforçar o miolo do terreno. Para a vaga, a SAD Benfiquista optou por Bryan Cristante.

O jovem jogador formado no A.C. Milan é namoro antigo que dura desde o início da janela de transferências e vem assim colmatar uma das lacunas do Benfica versão 2014/2015.

Polivalência de Cristante

O jovem italiano, que no ano passado realizou 3 jogos na Serie A e apontou um golo tem na sua polivalência um dos seus principais cartões de visitas. No entanto, com a contratação de Marko Van Ginkel, o Italo-Canadiano deveria ter menos espaço para jogar e optou por seguir rumo a Lisboa. Cristante é capaz de assumir com naturalidade a posição de 6 (posição na qual deverá ter mais tempo de jogo) mas também consegue pisar terrenos mais adiantados e desempenhar as funções de Enzo Pérez. No entanto, é na posição de 6 que Cristante consegue expôr todo o seu futebol.

O jovem faz lembrar um misto entre André Gomes e Nemanja Matic em diversos aspectos. Para além de ser um exímio recuperador de bolas e de ser muito forte fisicamente, Cristante também impressiona pelo chamado "toque de bola". O jogador consegue percorrer largos metros com a bola controlada, em progressão e tem igualmente uma visão de jogo apurada, à semelhança do sérvio ex-Benfica e do actual jogador do Valência, o que lhe permite servir os companheiros mais adiantados no terreno. Convém também mencionar que Cristante pode ser uma opção viável para o onze encarnado a curto prazo.

Em termos tácticos e posicionais, o Italiano tem escola e não acreditamos que tenha algum tipo de problema a adaptar-se às exigências de Jesus para aquela posição. Num cenário hipotético, em que Cristante jogaria com Enzo Pérez num meio campo a dois, seria uma dupla muito interessante, tanto no aspecto defensivo como ofensivo. No entanto, convém frisar que a juventude de Cristante também traz alguns pontos fracos ao de cima.

O italiano de 1,86m tem por vezes alguma dificuldade em interpretar os momentos do jogo e sente algumas dificuldades a jogar com grande intensidade em largos períodos de tempo, algo que é facilmente ultrapassado com mais rotinas a jogar regularmente num clube grande.

Cristante é um jovem que se encaixa perfeitamente no perfil de contratações do clube da Luz. Para além de ser um jogador capaz de ser opção no curto prazo (algo necessário depois da lesão de Amorim), é também um jovem de apenas 19 anos, com uma enorme margem de progressão e que, se bem aproveitado e ensinado, pode tornar-se num médio de elite no espaço de 3-5 anos.