Otávio e Campaña são os mais recentes reforços da equipa portista

«Não há fome que não dê em fartura»

A falta de conquistas por parte da equipa azul e branca na época transata originou uma "revolução" dentro do plantel. Com a chegada de Julen Lopetegui, o FC Porto adquiriu vários jogadores e dispensou os que não "encheram o olho" ao treinador espanhol.

No final do jogo com o Moreirense, Lopetegui salientou a necessidade da contratação de um médio, pois, segundo o treinador portista, a equipa estava um pouco limitada nessa zona do terreno. Com a lesão de Óliver Torres o desejo do técnico ganhou ainda mais força e nas últimas horas antes do fecho do mercado de transferências os Dragões asseguraram a contratação de dois jovens jogadores.

As lacunas expostas por Julen Lopetegui foram finalmente solucionadas com a entrada de Otávio e Campaña. Em declarações ao Porto Canal, Otávio afirmou: «Estou muito feliz. O FC Porto é uma grande equipa da Europa. Sempre foi o meu sonho jogar na Europa, ainda para mais no FC Porto, que acompanho bastante. Estou feliz e vim para ajudar a equipa a conquistar títulos e ganhar o máximo de jogos possíveis». O médio criativo de 19 anos representava o Internacional de Porto Alegre e assinou um contrato que durará cinco épocas. A compra de 40 % do passe do jovem jogador custou três milhões de euros aos cofres portistas e a sua cláusula de rescisão foi fixada nos 50 milhões de euros.

Já Campaña é um "velho" conhecido de Julen Lopetegui. O técnico azul e branco trabalhou com o jogador nas camadas jovens das seleções espanholas, dos sub-17 aos sub-21.

Apesar de nos últimos encontros Casemiro ter ocupado a posição de médio defensivo, Lopetegui desde muito cedo manifestou a vontade em adquirir mais um jogador para essa posição. Campaña tem 21 anos e joga a médio defensivo, deslindando desta forma o desejo do treinador Portista. O empréstimo por parte da Sampdoria tem a duração de uma época.

Com estas duas contratações o plantel portista ficou "fechado" e apto para atacar todas as competições em que está inserido.