«Hat-trick» de Talisca anima Benfica

Anderson Talisca estreou-se a marcar no campeonato português com um «hat-trick» que animou os adeptos encarnados após a saída de Cardozo, Rodrigo e o jejum de Lima desde o jogo com a Juventus, há já 11 partidas.

Aos 38 minutos de jogo, depois de Salvio já ter aberto o marcador, Talisca ganhou um ressalto após uma jogada confusa, rematando eficazmente e colocando a bola dentro da baliza. Os festejos mostraram uma espécie de alívio junto com felicidade. o jovem parece querer confirmar o talento que lhe apontaram. Se o jogo tinha começado bem para o brasileiro, passados 5 minutos, de bola parada, Talisca voltava a marcar, aumentando a vantagem do Benfica. O «hat-trick» seria consolidado depois do intervalo.

Formado no Bahia, o jovem brasileiro deu nas vistas pelas suas habilidades técnicas, principalmente na marcação de bolas paradas, e foi eleito craque do Campeonato Baiano 2014. Talisca chegou ao Benfica na presente temporada mas apesar de ter apenas 20 anos o estatuto de promessa já o acompanhava. O campeonato é diferente, mais exigente mas o jovem parece ter-se adaptado à realidade europeia e as expectativas são cada vez maiores.