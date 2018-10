Qualificação GP de Singapura de F1, direto

15:09 Por hoje é tudo, amanhã há mais!

15:08 Resta saber como será a corrida de amanhã, com todos estes pilotos na grelha. Apesar dos Mercedes, esta será uma corrida de desgaste, onde se prevê três paragens para pneus, e o desgaste será um fator decisivo.

15:05 No final, apesar das ameaças, a Mercedes monopoliza a primeira fila da grelha, com Daniel Ricciardo e Sebastian Vettal a monopolizar a segunda fila para a Red Bull. Felipe Massa é sexto, atrás de Fernando Alonso. Raikkonen foi o sétimo, enquanto que a fechar o "top ten" ficaram Bottas, Magnussen e Kvyat.

15:00 Rosberg faz 1.45,688, mas Hamilton rouba o primeiro lugar com sete milésimos de segundo!

14:59 Ricciardo faz 1.45,854

14:57 Raikkonen têm problemas de motor e comunica para as boxes.

14:56 Rosberg na pista

14:56 Ricciardo reentra na pista

14:56 Mercedes na boxe para trocar de pneus.

14:55 Os pilotos ainda têm tempo para mais uma tentativa.

14:54 Faltam cinco minutos.

14:53 Os Mercedes não melhoram.

14:51 Ricciardo é o primeiro a marca tempo, com 1.46,048, mas Massa é melhor, com 1.46,007.

14:50 Começou a Q3 e resta saber se tudo fica na mesma ou haverá novidades, por causa da Ferrari ou da Red Bull...

14:45 Nas boxes, todos preparam os carros para a Q3.

14:42 Acaba a Q2, e os eliminados são o Sauber de Esteban Gutierrez, os Force India de Nico Hulkenberg e Sergio Perez, o McLaren de Jenson Button, o Toro Rosso de Jean-Eric Vergne, o Lotus de Romain Grosjean.

14:39 Massa faz 1.46,472 e consegue o quarto tempo.

14:37 Massa na pista com pneus novos.

14:32 Praticamente toda a gente nas boxes, esperando pelo melhor momento para sair. Quatro minutos para o final da Q2.

14:31 Hamilton faz 1.46,247 e lidera o treino.

14:29 Massa faz 1.47.535, mas Raikkonen melhora com 1.46,359, mas Alonso consegue melhor: 1.46,328.

14:28 O primeiro tempo a ser marcado é a de Sergio Perez, com 1.47,597.

14:26 Primeiros carros na pista, um deles é Lewis Hamilton.

14:25 Começou a Q2 em Singapura

14:24 Preparações para a Q2.

14:17 Terminou a Q1, com os exlcuidos a serem o Sauber de Adrian Sutil, o Lotus de Pastor Maldonado, os Marussia de Jules Bianchi e Max Chilton, e os Caterham de Kamui Kobayashi e Marcus Ericsson.

14:16 Massa na pista, para tentar um tempo. Consegue 1.47,615, e o 11º tempo, passando para a Q2

14:15 Hamilton faz apenas 1.46,9 e é apenas o terceiro classificado.

14:14 Button faz o segundo melhor tempo, mais 4 centésimos do que Raikkonen.

14:14 Raikkonen faz 1.46,665 e melhora.

14:13 Ricciardo, e depois Hulkenberg, melhoram os tempos: 1.47,370 para o alemão da Force India.

14:12 Rosberg volta à pista com os pneus super-macios

14:11 Maldonado melhora o seu tempo, é nono na tabela de tempos.

14:10 Gutierrez faz o segundo melhor tempo com os pneus super-macios, 123 centésimos acima do melhor tempo de Hamilton.

14:09 Grosjean queixa-se no rádio dos travões da frente.

14:08 Hamilton faz 1.47,847 e fica com o comando

14:07 Alonso faz 1.48,203 e lidera a tabela de tempos.

14:07 Maldonado faz 1.49,440

14:05 Bottas faz 1.48,743

14:04 Os primeiros tempos são marcados. Jean-Eric Vergne faz 1.49,379.

14:03 E foi o que aconteceu: a sua primeira volta rápida foi abortada depois de ter falhado a travagem na curva 7

14:02 Nico Rosberg é avisado que têm travões novos no seu carro.

14:01 Aos poucos, os carros rolam pela pista.

14:00 o primeiro carro na pista é o Toro Rosso de Daniil Kvyat, da Toro Rosso.

14:00 Luz verde nas boxes, a qualificação começou!

13:58 Dois minutos para a qualificação e tudo está pronto para começar.

13:56 Resta saber antes dela começar se irá ser a 13ª pole da Mercedes ou como aconteceu na Austria, quando Felipe Massa foi o melhor, alguém irá quebrar esse monopólio.

13:54 Faltam cinco minutos para o inicio desta qualificação.

13:47 Apesar de tudo, Vettel teve problemas com os travões do seu monolugar, e estes estão a ser revistos antes da qualificação.

13:44 Enquanto isso, os Mercedes ficaram um pouco atrás, com Nico Rosberg no terceiro posto, e Lewis Hamilton em sexto, intermediados por um surpreendente Jean-Eric Vergne, no seu Toro Rosso, e pelo segundo Red Bull de Sebastian Vettel.

13:43 Vendo um pouco os tempos da última sessão livre, vê-se que Red Bull e Ferrari afinaram bem os seus carros para a pista, já que Fernando Alonso foi o melhor, com uma vantagem de 51 centésimos de segundos sobre Daniel Ricciardo.

13:35 Na pista de Singapura, as coisas andam atarefadas para limpar a pista.

12:50 Para além disso, na curta lista de vencedores, há um que se destaca: Sebastian Vettel. Venceu três corridas de seguida entre 2011 e 2013. Fernando Alonso venceu em 2008 e 2010, enquanto que Lewis Hamilton venceu em 2009.

12:45 O "Singaporegate" ou "Crashgate" foi revelado um ano mais tarde e ditou o afastamento de Flávio Briatore, o diretor desportivo da então Renault (agora Lotus) e de Pat Symmonds, o diretor técnico, agora na Williams.

12:40 A história do circuito e da corrida é curta. Data de 2008 a primeira corrida nas ruas desta cidade e deu logo polémica, quando Nelson Piquet Jr. bateu de propósito no muro para beneficiar o seu companheiro de equipa Fernando Alonso.

12:38 Em termos de corrida, máquinas e pilotos percorrerão 61 voltas, num percurso total de 308,828 quilómetros. Normalmente, isso coloca perigosamente perto do limite das duas horas.

12:30 O circuito de Marina Bay situa-se na parte baixa da cidade-estado de Singapura, e têm uma extensão de 5065 metros.

12:22 Para além disso, é a terceira corrida a acontecer num traçado urbano, depois de Melbourne e do mais tradicional GP do Mónaco.

12:15 Esta é a quarta corrida a acontecer no território asiático, depois de terem passado no inicio do ano pela Malásia, China e Bahrein.

12:10 Este é a 14ª prova do campeonato do mundo de 2014, a segunda a ocorrer no periodo noturno nesta temporada, depois do Bahrein, no passado mês de abril.

12:00 Bom dia, sejam bem-vindos ao GP de Singapura de Formula 1. Falta uma hora para começar a qualificação.