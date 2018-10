Gil Vicente x Sporting,

Depois de três empates consecutivos o Sporting regressa assim às vitórias, marcando hoje o mesmo número de golos apontados até aqui na Liga Portuguesa, quatro! Esperemos que tenham gostado de mais este directo , continuem acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Quanto ao Gil Vicente não fez qualquer remate na direcção da baliza de Rui Patrício nem proporcionou qualquer defesa ao guardião leonino, e só isto diz bem daquilo que foi a exibição gilista.

João Mário que diferença enorme para André Martins, jogou e fez jogar, assistiu Slimani e Carrillo para o terceiro e quarto golo. Ganhou certamente um lugar na equipa. Adrien e Nani apontaram os dois primeiros golos e estiveram também em bom plano.

Triunfo justo e sem qualquer tipo de contestação do Sporting. Os leões dominaram por inteiro os 90' minutos do encontro e podiam ter construído um resultado ainda mais volumoso.

FINAL DA PARTIDA! VITÓRIA DO SPORTING POR 0-4.

90' Vão jogar-se mais três minutos de descontos.

83' GOOOLLLLOOOO DO SPORTING!!! João Mário outra vez ele agora assistir Carrillo que de carrinho empurra para dentro das redes.

80' Jander descaído pela esquerda remate forte, mas ao lado da baliza leonina.

76' Bom remate de César Peixoto desviado para canto por Adrien Silva.

74' Alteração no Sporting, saiu Slimani e entrou Montero.

72' Substituição no Gil Vicente, saiu Marwan e entrou Simy.

71' Alteração no Sporting, saiu Capel e entrou Carrillo.

68' GOOOOLLLLOOO DO SPORTING!!! Slimani não falha desta vez na cara de Adriano, mas o passe de João Mário que isola o argelino é mais de 90% do golo.

62' Alteração no Sporting, saiu William Carvalho e entrou Rosell.

60' Quinze minutos da segunda parte e continua o Sporting a controlar as operações, embora o ritmo de jogo seja claramente mais lento o que permite ao Gil aproximar-se um pouco mais da área leonina.

56' Substituição no Gil Vicente, saiu Caetano e entrou David Batista.

56' Primeira ocasião de golo para o Gil, na sequência de um canto Marwan de cabeça atira por cima.

54' Cartão amarelo a Evaldo por agarrar a bola com as mãos e a Slimani por pedir o cartão para o defesa do Gil Vicente.

53' Cartão amarelo para Jonathan Silva por falta sobre Diogo Viana.

Substituição no Gil Vicente ao intervalo, saiu Diogo Valente e entrou Diogo Viana.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O GIL VICENTE!

Capel e Slimani já podiam ter aumentado a vantagem e para a segunda parte ou o Gil reage ou então os leões podem muito bem ampliar o marcador.

O Gil Vicente levou dois «socos» e ainda não se levantou. Rui Patrício não fez uma defesa digna desse nome e o único remate dos gilistas passou bem longe da baliza. O meio-campo leonino com João Mário (que diferença para André Martins), tem pautado os ritmos de jogo.

Grande primeira parte dos leões que entraram de rompante e fizeram dois golos, nos dois primeiros remates à baliza. Primeiro Adrien Silva servido por Slimani e depois o camisola 23 assistiu Nani. Dois pontapés de fora da área, que não deram hipóteses a Adriano.

INTERVALO EM BARCELOS! O SPORTING VENCE POR 0-2, COM GOLOS DE ADRIEN SILVA E NANI.

45'+1' Cartão amarelo para William Carvalho.

45+1' Cartão amarelo para Luís Silva por agarrar a camisola de Adrien Silva.

45' Nani atira de longe mas ao lado da baliza de Adriano.

40' Cinco minutos para o fim da primeira parte e continua o Sporting a controlar o encontro, agora num ritmo já mais baixo mas mantendo a posse de bola.

35' Agora é Jonathan Silva a furar pela esquerda e já dentro da área a rematar com a bola a embater na malha lateral da baliza.

30' Trinta minutos onde só o Sporting joga no relvado de Barcelos, com Capel e Slimani a falharem a oportunidade de dilatar o resultado. O Gil Vicente ainda não incomodou Rui Patrício.

25' O que falha Slimani!!!! Só com Adriano pela frente atira fraco e o guardião defende para canto. Na sequência da jogada Luan viu o cartão amarelo por falta sobre Adrien Silva.

24' Capel entra na área pela esquerda e atira forte para boa defesa de Adriano. Esteve perto do terceiro o Sporting.

21' Cartão amarelo para Gladstone por cortar a bola com a mão.

20' Vinte minutos de jogo com o Sporting a marcar em dois remates consecutivos por Adrien Silva e Nani, a equipa leonina controla a partida perante um Gil Vicente que tenta encontrar-se em campo.

14' Cartão amarelo para Gabriel por jogar a bola com a mão.

12' GOOOOLLLLLOOO DO SPORTING!!!! Jogada entre Adrien Silva e Nani com um camisola 23 a assistir de calcanhar Nani que de fora da área bate Adriano.

10' GOOOOLLLLLOOOOO DO SPORTING!!!! Que míssil de Adrien Silva ainda de trás da meia lua aplica um pontapé sem hipóteses para Adriano.

8' Adriano é assistido depois de um choque com Maurício, enquanto Luan está ser suturado fora de campo depois de um corte junto ao olho.

3' Primeiro remate do jogo pertence ao Gil com Marwan atirar de muito longe sem perigo para Rui Patrício.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU O SPORTING!

18:00. Entram no relvado Gil Vicente e Sporting com o trio de arbitragem à frente. A partida vai começar já depois da hora prevista.

17:50. As equipas regressam aos balneários para daqui a pouco voltarem para o apito inicial do encontro.

17:45. O Sporting tem no banco de suplentes, Marcelo, Paulo Oliveira, Esgaio, Rosell, Montero, Carrillo e Mané. No Gil Vicente ficam no banco, Caleb, Leandro Pimenta, Vitor Gonçalves, João Vilela, Diogo Viana, Simy e David Batista.

17:40. As duas formações já vão aquecendo no relvado do Estádio Cidade Barcelos, que vai-se compondo à medida que a hora do jogo está cada vez mais perto.

17.35. Nota ainda no Sporting para o facto de André Martins e Tanaka não estarem sequer no banco de suplentes da equipa.

17:30. O Gil Vicente faz alinhar, na baliza Adriano, a defesa com Gabriel, Gladstone, Evaldo e Jander, o meio-campo composto por Luís Silva, Luan e César Peixoto e o ataque com Diogo Valente, Marwan e Caetano.

17:25. O Sporting joga de início com, Rui Patrício na baliza, a defesa formada por Cédric, Maurício, Naby Sarr e Jonathan Silva, no meio-campo William Carvalho, Adrien Silva e João Mário, no ataque Capel, Nani e Slimani.

17:15. Já o técnico José Mota referiu que o Gil Vicente já sabe o que fazer para travar os leões. «Tenho uma equipa preparada para contrariar o poder deste Sporting. Sabemos qual o valor do nosso adversário, temos perfeita noção do que vale, tem demonstrado um bom futebol de muita qualidade, apesar dos resultados poderem não demonstrá-lo. Vai tentar impor o seu futebol aqui em Barcelos, mas sabemos o que temos de fazer para impedir que isso aconteça», afirmou.

17:10. Na antevisão do encontro Marco Silva referiu que o triunfo é essencial para a confiança da equipa. «Precisamos com urgência de uma vitória para que os níveis de confiança subam. Não gosto de me agarrar à sorte ou ineficácia. Somos um conjunto. Somos uma equipa. Mas nós sabemos que só contam as bolas que entram», sublinhou.

17:00. A eficácia do Sporting volta a ser posta à prova mais uma vez. Os leões marcaram quatro golos e sofreram três nas primeiras quatro jornadas e se compararmos estes números com os da última temporada, vemos que a equipa então orientada por Leonardo Jardim tinha apenas menos um golo sofrido até então, a grande diferença é que já tinha acertado por doze vezes nas redes adversárias.

16:50. Nani regressa ao Estádio Cidade de Barcelos onde na temporada de 2005-2006 foi pela primeira vez titular na equipa do Sporting, esse jogo marcou também a estreia de Paulo Bento no comando técnico leonino, com o resultado final a ser uma igualdade a dois golos.

16:40. No encontro desta tarde dois jogadores podem atingir o número redondo de 200 partidas na Liga Portuguesa, César Peixoto no Gil Vicente e Rui Patrício no Sporting. De resto o guarda-redes dos leões teve uma estreia que não mais esquecerá, foi a 19 de Novembro de 2006 que num jogo frente ao Marítimo nos Barreiros o internacional português entrou a frio para substituir Tiago expulso por cometer grande penalidade, que Rui Patrício haveria de defender e segurar assim a vitória do dos leões por 0-1.

16:30. O jogo de hoje marca o reencontro de dois jogadores com a sua ex-equipa, ambos do lado gilista. Evaldo que esteve no Sporting entre 2011 e 2013 e Gladstone, que alinhou nos leões na época 2007-2008 devem ser titulares no Gil Vicente. Gladstone é o único central de raiz, e vai ter a companhia ou de Evaldo ou do médio Luan, ambos como adaptação de central.

16:15. Na última época o Sporting foi a Barcelos derrotar o Gil Vicente por 0-2, num jogo onde Fredy Montero marcou os seus últimos golos oficiais pelo Sporting com um bis que permitiu a vitória leonina. Foi a 8 de Dezembro de 2013 e daí para cá o avançado colombiano não mais voltou a facturar, já lá vão 25 jogos.

16:00. Para o jogo desta tarde os dois conjuntos não vão estar na máxima força, fruto de jogadores castigados. No lado do Gil Vicente, Pecks e Enza-Yamissi, expulsos na última ronda não entram nas contas de José Mota, o mesmo se passa em relação ao Sporting, que não vai poder contar com Jefferson que viu o cartão vermelho na partida com o Belenenses.

15:45. Em relação ao histórico dos confrontos entre as duas equipas a vantagem é claramente dos leões que venceram 22 dos 34 encontros disputados, registando-se sete igualdades e cinco vitórias minhotas. Nas 17 partidas jogadas em Barcelos, o Sporting ganhou oito, empatou cinco e perdeu por quatro vezes. A formação de Alvalade saiu vitoriosa nas duas últimas deslocações ao Minho, com os gilistas a vencerem o seu último desafio na época de 2011-2012, por 2-0.

15:30. Por seu turno o Gil Vicente procura hoje a primeira vitória no campeonato, já que nas quatro rondas anteriores averbaram três derrotas contra Vitória Guimarães, Vitória Setúbal e Marítimo, tendo alcançado um empate na última jornada no reduto do Paços Ferreira num jogo que marcou a estreia de José Mota nos comandos da equipa gilista.

15:15. Com cinco rondas disputadas o Sporting soma 6 pontos, feitos através de três empates, com Académica, Benfica e Belenenses e uma vitória em casa diante do Arouca. A juntar a isto está nova igualdade a meio da semana para a Liga dos Campeões frente ao Maribor, com a curiosidade de todos os empates terem sido a uma bola. Há três jogos sem ganhar equipa está assim obrigada a vencer esta tarde, até porque na próxima semana tem o clássico com o Porto.

15:00. Muito boa tarde e sejam bem-vindos à transmissão de mais um encontro da quinta jornada da Liga Portuguesa. Vamos acompanhar a partida entre o Gil Vicente e o Sporting, no Estádio Cidade de Barcelos a partir das 18h00. Siga todas as emoções e as principais jogadas do desafio, minuto a minuto em VAVEL.COM.