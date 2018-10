Liga dos Campeões: Sporting x Chelsea

Fim da partida

90+4'. Apito final, Mourinho dirige-se a Patrício e cumprimenta-o pela tremenda exibição.

90+3'. Cartão amarelo para Fabregas.

90+3'. Salah isolado depois de um grande passe diagonal...vai marcar...Patrício defende, parece uma muralha este guarda-redes!!

90'. Jonathan Silva cruza com meticulosidade...Montero cabeceia...que perigo, a bola passou perto do poste!

85'. Substituição na formação do Chelsea: Entra Salah e sai Hazard.

84'. Passe extraordinário de Matic, mágico...Diego Costa encaminhou-se para a baliza mas Patrício, intransponível cortou com os pés.

82'. Remate de Nani, tentativa gorada, a bola passou longe do poste. Muito esforçado Nani, merecia mais sorte até agora.

81'. Substituição na formação do Sporting: Entra Montero para sair Adrien.

81'. Substituição na formação do Sporting: Entra Capel e sai Carrillo.

80'. Diego Costa, possante, ultrapassa Sarr e remata com potência mas a bola vai às malhas laterais.

78'. Posse de bola dividida: 51% para o Chelsea e 49% para o Sporting.

75'. Cartão amarelo para Filipe Luis.

74'. Falta dura de Cédric sobre Fabrega, carrinho que valeu um cartão amarelo.

72'. Tiro de Adrien, sem perigo.

72'. Falta de Hazard sobre Nani, cartão amarelo mostrado.

68'. Diego Costa parado pelo corte de carrinho de Paulo Oliveira, canto para o Chelsea.

63'. Substituição na formação do Sporting: Sai Maurício, lesionado devido ao encontrão a Diego Costa, e entra Paulo Oliveira.

60'. Diego Costa foge a todos, vai para a baliza...Maurício lança-se contra o avançado e derruba-o com virilidade: cartão amarelo para o central leonino.

59'. Carrillo fugia pelo meio mas Ivanovic, antecipando o perigo, derrubou o peruano: cartão amarelo para Ivanovic.

57'. Substituição na formação do Chelsea: Entra Willian e sai Schurrle.

57'. Nani pode empatar...corre para a bola, esta está à sua mercê...remata ao lado, tinha tudo para empatar a contenda!

55'. Óscar isolado na cara de Patrício, vai colocar a bola por debaixo do guarda-redes...mas este tapa o caminho da baliza, nova defesa de Patrício, que noite do internacional!

53'. Excelente cobertura de Maurício, corto na hora certa o remate de Diego Costa, cedendo canto.

50'. João Mário descobre Nani, este corre desalmadamente e flecte para dentro, simula o remate e tenta uma assistência de calcanhar...mal, a bola não encontrou ninguém...

48'. Remate forte de Nani, Courtois surpreendido lança-se mas a bola passa ao lado do poste! Primeiro aviso do Sporting nesta segunda parte.

46'. Segue o jogo, bola para o Chelsea.

20:44. Matic marcou num campo que bem conhece, dando vantagem a um Chelsea bastante perdulário. Os londrinos controlaram a primeira parte mas foram ineficazes quando se depararam com a oposição do gigantesco Rui Patrício, que foi o melhor jogador em campo nestes primeiros 45 minutos. Muitos espaços dados pela linha defensiva do Sporting, com Diego Costa e Schurrle a cheirarem constantemente o golo.

Intervalo

45'. Intervalo, o Sporting perde por 0-1 mas poderia, caso o Chelsea não fosse tão perdulário, estar a perder por mais.

44'. Cartão amarelo para João Mário, devido a protestos do médio.

42'. Remate de Adrien: a bola foi desviada pelo central do Chelsea e morreu nas mãos de Courtois.

39'. William Carvalho fora de forma: atrasou o passe e acabou desarmado pelo adversário numa zona proibida. Assobios vindos das bancadas.

37'. Carrillo coloca a bola na área, Slimani recebe, vira, dispara...mas a bola sai muito distante do segundo poste, mau remate do argelino.

34'. GOOOOOLOOOOOOO DO CHELSEA!!! Cabeceamento de Matic, correspondendo com efectividade a um lançamento directo de Fabregas!!!

31'. Schurrle foge a todos mas Adrien corre e persegue-o com tremenda condição física, e corta mesmo a bola! Grande capacidade física do médio luso!

29'. Grande corte de Adrien sobre Diego Costa, parando a progressão do avançado.

28'. Contra-ataque leonino, passe de Adrien, rasgou a defensiva londrina, Carrilo vai dominar...Ivanovic corta-lhe a jogada com imensa perícia e astúcia, que grande corte!

25'. Falta de William Carvalho sobre Hazard: cartão amarelo pois o jogador parou uma jogada de perigo.

23'. Falhanço embaraçoso de Schurrle, tinha tudo para encostar a bola para a baliza deserta depois de um passe inteligente de Hazard! Muito espaço deixado pelo corredor esquerdo do Sporting.

21'. Erro incrível de Sarr, permitindo o contra-ataque do Chelsea...Hazar sobe pela direita, cruza e Schurrle cabeceia para as mãos de Patrício.

19'. Cabeceamento de Slimani mas Courtois esticou-se, saltando, amarrando a bola com calma.

15'. Passe espectacular de Óscar furando o coração da área leonina...Schurrle contornou Patrício mas este esticou os braços e impediu o golo, que defesa!! Canto para o Chelsea.

10'. Hazard tentou romper o miolo do meio-campo, acabando por cair, mas sem falta: lançamento lateral para o Sporting.

7'. Centro de Jonathan Silva, Courtois agarrou sem dificuldades.

6'. Nani fintou dois oponentes, tentou flectir para dentro mas Schurrle desarmou-o na hora certa, impedindo o remate.

4'. Adivinham-se debilidades defensivas na formação do Sporting, pressão alta de Diego Costa e Schurrle.

2'. Diego Costa foge a Maurício e isola-se, vai marcar...Patrício estica a perna e defende o que parecia impossível!! Que defesa brilhante a impedir o 0-1 logo ao segundo minuto!

1'. Sai o Sporting com a bola, Liga dos Campeões em Alvalade!

Apito Inicial

19:15. As duas equipas sobem ao relvado para os exercícios de aquecimento.

19:05. Foram vendidos mais de 40.000 bilhetes portanto a direcção sportinguista esperará uma boca casa nesta emocionante partida contra o colosso Chelsea. Cinco apenas depois da última partida na «Champions League», o Sporting voltará a debater-se com os melhores da Europa.

18:50. Formação inicial do Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Filipe Luís; Matic, Fàbregas; Schurrle, Oscar, Hazard; Diego Costa.

18:50. Formação inicial do Sporting: Rui Patrício; Cédric, Maurício, Sarr, Jonathan Silva; João Mário, William Carvalho, Adrien Silva; Carrillo, Nani e Slimani.

18:15. Mané está fora das opções de Marco Silva, já que está a contas com uma lesão muscular. Slimani deverá ser o titular na frente de ataque, com o comandante Nani (o mais experiente nas competições europeias) e Carrillo nas alas. João Mário deverá voltar a sentar André Martins no banco. A grande dúvida será quem irá preencher o lugar de defesa esquerdo: Jefferson ou Jonathan Silva (o argentino marcou o golo frente ao Porto)?

17:50. Marco Silva retribuiu os elogios à capacidade colectiva do Chelsea - Sporting, colocando-a entre os favoritos: «Se alguém é favorito ao primeiro lugar é o Chelsea e não é preciso esconder que está entre as quatro ou cinco equipas favoritas a chegar à final. Espera-nos um jogo de dificuldade elevada, mas com atitude, superação e qualidade de jogo poderemos discutir os pontos em disputa», considerou.

17:45. «Um bom resultado é ganhar e se para nós um bom resultado é ganhar, então vamos tentar ganhar. Uma coisa é querer e outra é conseguir o Benfica também quis ganhar ao Sporting e não conseguiu, o FC Porto também e não conseguiu, nós vamos fazer tudo para ganhar.», afirmou Mourinho na antevisão do jogo, elogiando a qualidade do adversário.

17:40. O Chelsea deverá alinhar com Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry e Azpilicueta na defesa; no meio campo pontificará o ex-Benfica Nemanja Matic, juntamente com Fabregas e Óscar, as alas ficarão entregues a Hazard e Willian (ou Schurrle). Diego Costa será o jogador mais ofensivo da estratégia de Mourinho, que não seleccionou Ramires e Drogba para o embate em Lisboa.

17:40. O Sporting deverá manter a sua estrutura de 4-3-3 com William Carvalho a médio defensivo, Adrien e João Mário no meio-campo, Carrillo e Nani nas faixas e Slimani como ponta-de-lança. Na defesa, tão criticada, deverão alinhar Maurício e Sarr, este último criticado pela sua falta de técnica e inexperiência comprometedoras (erro diante do Maribor e auto-golo frente ao FC Porto). Cédric e Jonathan Silva (2 jogos e um golo) deverão ser os defesas laterais.





17:25. O Sporting terá uma tarefa tremendamente árdua pela frente: o Chelsea, munido de um plantel rico, variado e experiente, ainda não perdeu esta temporada em 8 jogos oficiais. Ainda assim, o mesmo se pode dizer da formação orientada por Marco Silva: em 7 embates, os Leões nunca perderam mas ressalve-se que apenas venceram por duas ocasiões, registando 5 empates.

17:15. O Chelsea, que também vem de um empate na primeira ronda da Liga dos Campeões (1-1 contra o Schalke 04 com golo de Fabregas), bateu na última jornada da Premier League o Aston Villa por esclarecedores 3-0, em Stamford Bridge. Os golos foram marcados por três brasileiro: Óscar, Diego Costa e Willian.

17:05. O Sporting chega a esta partida vindo de um empate para a Liga nacional (1-1 no Clássico diante do Porto) e de um empate para a «Champions» cedido na Eslovénia frente ao Maribor. O golo verde foi apontado por Nani mas, perto do fim, um erro defensivo de Sarr e Maurício ofereceu a igualdade (1-1) à formação da casa.

16:45. Se analisarmos as partidas da Liga Europa (antes Taça Uefa), verificamos que o Sporting tem extensa experiência em defrontar adversário provenientes do campeonato inglês: Manchester City, Everton, Bolton, Newcastle, Middlesbrough, foram os oponentes experimentados desde o início do milénio. O saldo é extremamente positivo: seis vitórias em dez partidas frente a ingleses, um empate e três derrotas. Na memória estará a última vez que os Leões abateram os «Citizens» de Manchester, nos oitavos-de-final da Liga Europa de 2011/2012.

16:35. No novo milénio, o Sporting apenas defrontou uma equipa inglesa na Liga dos Campeões: o Manchester United. No grupo F da prova, versão 2007/2008, o Sporting enfrentou por duas vezes a formação de Alex Ferguson, perdendo ambas pela margem mínima (0-1 em Alvalade e 2-1 em Old Trafford) e sempre com o decisor a ser o antigo jogador leonino, Cristiano Ronaldo (marcou o 0-1 e fez o 2-1).

16:20. Alvalade será novamente palco de uma partida da Liga dos Campeões, algo que não acontecia desde a célebre goleada do Bayern Munique sobre a formação leonina, então treinada por Paulo Bento. Os alemães bateram, em 2009, o Sporting nos oitavos-de-final da competição com um agregado pesado de 12-1. Depois de um 0-5 em casa (último embate da «Champions» em solo leonino), os Leões foram a Munique sofrer um humilhante 7-1.

16:05. Em jogos contra os dois rivais do Sporting, o Chelsea apenas perdeu uma partida num universo de nove jogos. Tendo batido sempre o Benfica, os «blues» empataram uma vez com o FC Porto (2006/2007, golo de Meireles contra um de Shevchenko) e perderam outra contra os portistas, por 2-1 no Dragão, com golos de Diego e McCarthy, em 2004/2005.

15:55. O Chelsea, treinador por José Mourinho, já enfrentou o Benfica por três vezes, duas nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões e uma na finalíssima da Liga Europa, versão 2012/2013. Mas é o Porto que melhor conhece o clube londrino: os Dragões enfrentaram o Chelsea por seis ocasiões, uma nos oitavos-de-final da Champions (2006/2007) e duas na fase de grupos (2004/2005 e 2009/2010).

15:45. Esta é a primeira ocasião que Sporting e Chelsea se cruzam na História do futebol. Os «blues» de Londres, bem conhecidos do Benfica e FC Porto, enfrentam pela primeira vez o Sporting, que regressa à «Champions League» depois de cinco temporadas de ausência.

15:30. Seja bem-vindo ao inédito Sporting x Chelsea, duelo da fase de grupos da Liga dos Campeões, que será disputado no estádio Alvalade XXI, às 19:45 horas. Siga com VAVEL.com todos os minutos da partida, as análises ao jogo e toda a emoção da liga milionária.