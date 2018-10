Caterham alvo de penhora

A sede da Caterham foi visitada na tarde de ontem por oficiais de justiça britânicos, com o intuito de cumprir uma ordem de penhora por parte de um dos credores da empresa. Apesar de um porta-voz da marca ter dito que não houve nada demais e que se continua a trabalhar normalmente, os oficiais de justiça divulgaram no seu site a lista de bens penhorados, que incluem um carro reserva de 2013, peças para o carro de 2014, que iriam ser transportadas para o Japão, volantes, ecrãs e demais equipamentos electrónicos, que irão a leilão ainda este mês.

A ação de penhora parece ser sinal de que as coisas estão a caminhar de mal a pior para a ex-equipa de Tony Fernandes, e agora já nem se pensa se a equipa correrá em 2015, mas sim se ela terminará a temporada de 2014, dadas as dificuldades financeiras e as mais recentes ações de penhora. Notícias vindas do Japão referem que a equipa levou menos elementos para o GP do que habitualmente, e que os oficiais de justiça pretendiam inclusive levar os servidores, mas que foram impedidos de o fazer.