GP do Japão ameaçado por tufão

O GP do Japão pode estar sob ameaça. A FIA está atentamente a segui a trajetória do tufão Phanfone, que se formou esta terça-feira na zona de Guam e se desloca rapidamente para o arquipélago japonês. Os serviços de meteorologia americanos classificam este tufão de grau 4, que poderá ter rajadas de vento de até 240 km/hora.

Apesar de somente na sexta-feira se poder tirar uma conclusão definitiva sobre a trajetória deste tufão, a FIA tem em cima da mesa dois planos de contingência, ambos referentes à antecipação da corrida quer para sábado à tarde, quer para domingo de manhã, altura em que o tufão está previsto atingir a costa japonesa, não muito longe de Suzuka.

O chefe do serviço de meteorologia austriaco, Steffen Dietz, que faz este trabalho para a FIA, diz que há incerteza sobre o caminho da tempestade nos próximos dias, mas que no domingo, principalmente na parte da manhã, a chuva é uma certeza. «No sábado, as chances de chuva são menores, permitindo a qualificação pela manhã e depois a corrida», afirmou.

A acontecer uma mexida no calendário, será a primeira em dez anos, quando a passagem do tufão Ma-On fez com que a qualificação passasse para o domingo de manhã, horas antes da corrida.