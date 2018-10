GP do Japão 2014 de F1, direto

09:47 Por agora é tudo, manteremos informados ao longo do dia sobre a evolução do estado de saúde de Jules Bianchi. Até mais!

09:45 A Ferrari é quarta, com 178 pontos, seguida pela Force India, com 122 e a McLaren, com 121.

09:44 Em termos de construtores, a Mercedes está na frente com 514 pontos, seguido pela Red Bull, com 332 e a Williams, com 196.

09:42 A Formula 1 volta dentro de uma semana no novo circuito de Sochi, na Rússia.

09:37 Jenson Button foi o quinto, seguido pelos Williams de Valtteri Bottas e o de Felipe Massa, o Force India de Nico Hulkenberg (apesar de ter ficado parado no fim da boxe), o Toro Rosso de Jean-ric Verge e o Force India de Sergio Perez.

09:32 Sebastian Vettel, com o terceiro posto na corrida e com a desistência de Fernando Alonso, subiu para o quarto posto da geral, enquanto que Riciardo, o quarto da corrida, continua no terceiro lugar, com 193 pontos.

09:30 Passando para a classificação geral, a vitória de Lwis Hamilton coloca-o com dez pontos de vantagem sobre Nico Rosberg, o segundo classificado nesta corrida.

09:29 O ambiente neste momento é de preocupação no paddock de Suzuka.

09:22 A informação da FIA: Jules Bianchi está inconsciente devido à batida que sofreu. O piloto francês teve de ser evacuado de ambulância para um hospital de Nagoya porque o helicópetro não pode levantar devido às péssimas condições atmosféricas.

09:13 O helicóptero já saiu de Suzuka, levando o piloto para o hospital mais próximo.

09:12 Infornações vindas de Mika Salo, o diretor de corrida de Suzuka, diz que Bianchi está gravemente ferido.

09:11 A cerimónia o pódio decorre agora, os pilotos tem expressões algo sombrias nas suas faces.

09:10 O ambiente é péssimo. O helicóptero foi agora ligado, provavelmente com o objetivo de levar alguém para o hospital mais próximo.

09:04 Apesar das informações serem escassas - e ainda não haver imagens - parece que poderá ter havido um incidente grave. O ambiente é preocupante no paddock de Suzuka.

09:03 As informações são contraditórias. O incidente pode ter sido grave. Volto a repetir, o incidente poderá ter sido grave.

09:02 Mas há noticias perturbadoras. Há caos e confusão no centro médico, com ambulâncias e pessoas na zona. Membros da Marussia tentaram entrar por lá para saber do estado de Jules Bianchi.

09:00 A corrida acabou oficialmente. Lewis Hamilton e o vencedor, com dobradinha para a Mercedes. Daniel Ricciardo é o terceiro.

08:59 Os carros estão agora no pitlane

08:58 É provável que o acidente tenha afetado o piloto francês.

08:57 É altamente provável que a corrida tenha acabado.

08:55 Entretanto, Nico Hulkenberg está parado no fim das boxes... e é mostrada a bandeira vbermelha pela segunda vez. Na volta 46.

08:54 Aparentemente, nada têm o piloto alemão. E entretento, o Marussia de Jules Bianchi está na berma, batido. Uma ambulância está na pista para se deslocar para o local.

08:54 Aparentemente, poderáter havido uma confusão com um comissário de pista. Há uma maca a ser colocada na zona, e suspeita-se que foi atropelado pelo trator.

08:51 Os pilotos aproveitam para trocar de pneus para colocar em "full wets".

08:50 E o carro médico na pista também. Parece que vai para o local onde está o carro de Sutil.

08:50 Safety Car na pista!

08:48 Sutil bateu nas barreiras na curva Dunlop, e poderá haver Safety Car. Button e Maldonado param para colocar pneus para piso molhado

08:48 Ricciardo é agora quarto, passando Button

08:47 Magnussen trocou de pneus para "Full wet".

08:45 Ricciardo ataca Button, mas o inglês resiste.

08:44 Volta 41, a chuva cai mais forte e o DRS foi desligado.

08:42 Entretanto. Vettel comete um erro nos "Esses" e permite a aproximação de Button. Bottas nas boxes.

08:38 A chuva começa a intensificar-se. Volta 37. Para conseguir a totalidade dos pontos, precisa-se de chegar à volta 40.

08:36 Ricciardo nas boxes, volta à pista no quinto posto, atrás de Button.

08:36 Voltou a chover na zona das boxes

08:34 Volta 36, Hamilton nas boxes, e Ricciardo está na frente.

08:30 Entretanto, Magnussen fez um pião na Curva 1

08:30 Lewis Hamilton continua na pista, afirmando que os seus pneus ainda estão em forma.

08:29 Nico Rosberg nas boxes.

08:27 Button foi às boxes, mas a troca é desastrosa e Vettel fica com o terceiro lugar. Aparentemente, foi um problema eletrónico que fez atrasar o piloto inglês.

08:26 A diferença entre os Mercedes já aumentou para 4,8 segundos.

08:25 Afinal, Rosberg ainda não parou. Mas o alemão perdeu quase quatro segundos para o inglês.

08:23 Vettel nas boxes, e Rosberg vêm logo a seguir

08:20 Hamilton passa para a frente na volta 29... por fora na curva 1.

08:18 Hamilton está a atacar Rosberg, que poderá ter os pneus mais desgastados. Mas ele saiu largo na primeira curva e deixou escapar o alemão.

08:15 Rosberg aguenta os ataques de Hamilton e está na volta 23 continua na frente.

08:14 DRS está ligado e Hamilton partiu ao ataque!

08:14 Kvyat e Raikkonen nas boxes. Mas a troca do finlandês é desastrosa e vai perder lugares.

08:11 Agora é a vez de Pastor Maldonado

08:10 Romain Grosjean volta às boxes para trocar de pneus.

08:08 O DRS, recorde-se, está desligado devido às condições atmosféricas.

08:07 Volta 21, e Nico Hulkenberg saiu da pista na Curva 1

08:05 Poderá não haver mais chuva até ao final da corrida, mas a possibilidade é baixa. Entretanto, Jean-Eric Vergne vai às boxes pela segunda vez.

08:03 Ricciardo assedeia Bottas e consegue o quarto posto.

08:01 Há informações que a chuva voltará dentro de oito a dez minutos. E Vettel passou Bottas, passando para o quarto posto.

07:59 Entretanto, a diferença entre os dois Mercedes é de 1,2 segundos. Button é terceiro.

07:58 Ricciardo assedeia Massa para o sexto posto, mas não é simples, nestas condições. Consegue passá-lo na curva Dunlop.

07:58 Raikkonen é passado por Hulkenberg no oitavo posto, enquanto que Massa é superado por Vettel.

07:58 Magnussen está de volta às boxes

07:57 Entretanto, Massa - que é quinto - está sob pressão dos Red Bull

07:55 Hamilton volta à pista, mas atrás de Rosberg, depois de ter saído de pista na curva Spoon.

07:53 Lewis Hamilton vai trocar a seguir, enquanto que Bianchi vai também às boxes. Volta 14 da corrida.

07:52 Button é o quarto classificado, enquanto que Nico Rosberg troca de pneus.

07:51 Entretanto, o terceiro classificado é... o Marussia de Jules Bianchi!

07:50 Massa também nas boxes.

07:49 Os Mercedes mantêm-se com os pilotos de chuva. Vettel vai às boxes trocar de pneus.

07:49 Button já é oitavo!

07:49 Bottas e Magnussen, Raikkonen nas boxes para trocar para intermédios.

07:49 Os Mercedes começam a afastar-se do pelotão, pois os Williams não são eficazes nestas condições.

07:48 Maldonado já se despistou.

07:47 Perez passou Kvyat para o nono posto.

07:46 Vettel tenta passar Magnussen para o sexto posto, mas não consegue.

07:45 Maldonado e Button nas boxes, trocando para intermédios.

07:44 E agora teremos corrida! Os Mercedes na frente na volta dez.

07:43 O Safety Car entra nas boxes no final desta volta, para aplauso dos espectadores!

07:42 Mas começam a irritar-se com a permanência do Safety Car na pista.

07:42 Alguns pilotos começam a considerar a troca para pneus intermédios

07:40 Hamilton já se queixa de que o Safety Car está na frente há demasiado tempo...

07:38 Apesar de tudo, a visibilidade é limitada.

07:35 A chuva parou neste momento.

07:32 Aparentemente, a chuva poderá vir mais tarde. E isso poderá significar que o Safety Car poderá sair e havber corrida.

07:31 Cinco voltas atrás do Safety Car

07:29 A corrida continua debaixo do Safety Car, com os Mercedes na frente. Alonso poderá ter parado devido a problemas elétricos.

07:29 É a primeira baixa da corrida.

07:27 E Fernando Alonso parou na pista! Não se despistou, mas apenas o carro parou sem razão aparente.

07:25 Todos prontos para o regresso da corrida, mas fala-se que a chuva poderá voltar mais forte dentro de meia hora.

07:23 Aparentemente, ao ser perguntado por um jornalista da BBC, um dos membros da McLaren afirmou que não têm conhecimento de tal coisa.

07:22 Rumores correm de que a FIA deu a oportunidade à organização para correr pelas 11 da manhã locais, mas que os organizadores recusaram.

07:21 Segundo o radar, a chuva poderá desparecer por cerca de vinte minutos.

07:19 Os pilotos estão a voltar para os seus carros, preparando-se para regressar à pista.

07:17 Aparentemente, a chuva está a acalmar um pouco.

07:15 A prova voltará atrás do SC dentro de dez minutos.

07:13 Caso a bandeira vermelha se mantenha, e a corrida acabe desta forma, Rosber sairá de Suzuka na liderança com 0,5 pontos de vantagem!

07:06 Hamilton queixa-se de que não consegue ver o seu companeiro... bandeira vermelha!

07:05 O sueco da Caterham volta à pista com dificuldade.

07:04 Os carros parecem que estão a ter dificuldades em se aguentar na pista. Marcus Ericsson se despista após a chicane antes da meta.

07:03 Os pilotos queixam-se das más condições do tempo

07:02 Recordemos que segundo dos regulamentos, bastam apenas duas voltas para que sejam atribuidos metade dos pontos, enquanto que é preciso que tenham passado 75 por cento da corrida para que sejam dados os pontos na sua totalidade.

07:01 O piloto do Safety Car é o alemão Bernd Mylander, para quem não saiba quem é.

07:00 O Safety Car arranca neste momento. Há informações de que a chuva irá amainar um pouco, potanto poderá haver ação.

06:57 Todos estão prontos para a corrida.

06:54 Seis minutos para a partida. Safety Car está na frente dos pilotos.

06:51 O tempo agrava-se neste momento, com a chuva a aumentar de intensidade. Mika Salo, o comissário de pista para Suzuka, está a falar com alguns pilotos.

06:50 Faltam dez minutos para o inicio da corrida.

06:49 O Safety Car está alinhado na frente da grelha de partida, o que indica que as coisas vão acontecer atrás dele. Enquanto se sabe agora que o piloto que estará no pódio para as entrevistas será Nigel Mansell.

06:48 Mas aparentemente, a chuva voltou em força.

06:46 As chances de largar atrás do Safety Car parecem ter diminuido

06:44 A chuva está constante e o vento também, mas a situação não é muito grave. Todos os pilotos andarão em "full wets", pneus para piso molhado.

06:41 Faltam menos de vinte minutos para a corrida.

06:36 Sergio Perez despistou-se quando fazia a sua volta de lançamento para a pré-grelha, quando passou por cima de um dos ribeiros que estão a passar pela pista.

06:33 Começam a correr para a pré-grelha, e pelo aspecto que os pilotos deixam, parece haver água, mas não muita.

06:31 Curiosamente, as informações dadas pela BBC falam que a última vez que houve uma corrida molhada foram em... 2012, mais concretamente o GP do Brasil desse ano.

06:30 E que iria ganhar um salário anual a rondar os 30 milhões de euros.

o6:29 Enquanto a corrida não corre a Gazzetta dello Sport avança com a informação de que o contrado de Vettel com a Ferrari é de três temporadas (até 2018) com mais duas de opção.

06:26 Entretanto, segundo as informações meteorológicas, o tufão Phanfone está já no sul do Japão, e a sua trajetoria faz com que passe ao largo de Suzuka no final da tarde local, após a corrida.

06:23 Apesar de neste momento, em Suzuka, a chuva ser mínima. Daqui a alguns minutos, os carros rolarão para a pista no sentido de forma a grelha pré-arranque.

06:21 Com o passar dos minutos, as condições parece que estão a formar-se para que haja uma partida atrás do Safety Car.

06:17 Contudo, há pouco, quando houve o desfile de pilotos, alguns deles agarraram-se aos seus chapéus devido à intensidade do vento, que começa a aumentar.

06:16 Faltam 45 minutos para o começo da corrida e a chuva cai no circuito, mas não com muita intensidade.

05:37 Segundo os regulamentos, a corrida precisa de ser cumprida em 75 por cento para receber a totalidade dos pontos, mas precisa de apenas duas voltas para que os pilotos recebam metade.

05:34 O grande receio é que na hora da corrida, a agua seja tanta que a corrida comece atrás do Safety Car e lá fique durante o tempo que achem necessários, devido à intensidade de chuva.

05:32 Desde quinta-feira que todos andam a monitorizar a situação para saber se é seguro correr nestas condições, dado que as previsões de chuva para a hora da corrida serão próximas dos cem por cento.

05:30 Chove copiosamente desde o inicio da manhã e à medida que as horas avançam o tempo têm vindo gradualmente a piorar.

05:28 A corrida deste anos poderá ser macada pela chuva. desde o inico da semana que se sabia da aproximação do tufão Phanfone, que atingirá a costa japonesa este domingo pelas cinco da tarde, relativamente perto do circuito.

05:25 Desde então, tirando as duas corridas em Fuji, em 2008 e 2009, a crrida foi sempre em Suzuka. O maior vencedor do circuito japonês foi Michael Schumacher, que venceu por seis vezes (1995, 1997, 2000-02 e 2004), seguido por Sebastian Vettel, com quatro vitórias (2009-10, 2012-13)

05:22 Nessa edição de regresso, em 1987, a corrida foi marcada pelo acidente de Nigel Mansell nos treinos, no qual ele se magoou sériamente nas costas e deu o título mundial ao seu companheiro de equipa e maior rinal, o brasileiro Nelson Piquet.

05:20 Depois de mais uma corrida no ano seguinte, ganha por James Hunt - seria a sua última vitória na Formula 1 - a competição somente voltou ao pais do Sol Nascente dez anos depois, graças à Honda, que levou a competição ao circuito de Suzuka, desenhado em 1963 para ser a pista de testes da marca nipónica.

05:18 Mas essa corrida ficou marcada pelo terceiro lugar de James Hunt, que lhe deu os pontos suficientes para ser campeão do mundo, aproveitando a desistência voluntária do seu maior rival, Niki Lauda.

05:17 O primeiro GP do Japão a contar para o campeonato do mundo foi em 1976, no circuito de Mont Fuji, a prova final daquela temporada. A corrida foi ganha por Mário Andretti, no seu Lotus-Cosworth.

05:15 E tirando quatro vezes onde a corrida se disputou no circuito de Mont Fuji (1976-77, 2008-09) todas as outras aconteceram na pista de Suzuka situada no centro do Japão, entre Osaka e Nagoya

05:10 Este será a 42ª edição da corrida japonesa, a 28ª a fazer parte do campeonato mundial de Formula 1.

05:05 O circuito japonês têm uma extensão de 5807 metros, e a corrida se disputará em 53 voltas, com uma extensão total de 307,573 quilómetros.

05:01 Esta é a 15ª prova do Mundial de Formula 1 de 2014, que vai ser disutada no circuito de Suzuka, no centro do Japão.

05:00 Boa noite, sejam bem-vindos ao GP do Japão de Formula 1.