FC Porto x SC Braga: Jogo grande da jornada

À 7ª jornada o FC Porto e o Braga encontram-se, num jogo que promete ser de grande intensidade. A missão de Julen Lopotegui não pode ser outra que não ganhar. Os dragões não ganham na liga desde a recepção ao Moreirense e são já três empates seguidos. Azar para o treinador já que o adversário não é dos mais acessíveis.

As estatísticas dizem mesmo que este não vai ser um jogo nada fácil: dos últimos 5 jogos, os dragões empataram 4 e desta vez não há volta a dar senão que a palavra «ganhar». Eis as palavras do treinador dos azuis e brancos: «Vamos ter um jogo muito exigente contra um adversário moralizado, que venceu na última jornada, e que teve toda a semana para preparar o encontro. Se queremos ganhar os três pontos, e queremos, temos que fazer uma boa exibição.»

O SC Braga nunca mais foi mesmo sem Domingos Paciência e desde aí o seu jogo tem descido de qualidade. Apesar de ter melhorado bastante em relação à época passada, a equipa de Sergio Conceição tem sido bastante irregular. Os bracarenses ainda não ganharam um único jogo fora mas até pode acontecer hoje.

Os pupilos de Sergio Conceição vêm motivados depois de uma vitória por 3-0 sobre o Rio Ave. É verdade que o adversário não é o mais fácil mas eles prometem dar luta. «Espero um Sp. Braga a dar sequência àquilo que fizemos no último jogo em termos exibicionais. Se possível com o mesmo resultado: no fundo, com os três pontos. Lutamos sempre com esse intuito. De qualquer das maneiras, sabemos que vamos encontrar uma equipa difícil e com objetivos diferentes dos nossos.» - palavras de Sergio Conceição na antevisão ao jogo.

No lado do Porto, ficaram de fora dos convocados o brasileiro Casemiro pela lesão contraída no jogo contra o Sporting. Quaresma, que ficou de fora das opções do técnico espanhol na viagem a Lviv, voltou aos convocados; Campaña que poderia ser chamado para comaltar a sua ausência também ficou de fora mas por opção, tal como Ricardo. Eis a equipa provável:

Outros convocados: Andrés Fernandes, Marcano, Quaresma, Evandro, Aboubakar, Quintero e Adrían.

No lado bracarense só Mauro deve falhar na convocatória devido a lesão. Quem está de volta é o defesa-central Santos que depois de cumprir castigo deve voltar ao onze inicial.

Outros convocados: Kritciuk, Djavan, Boly, Custódio, Salvador Agra, Éder, Pedro Santos e Alan