Jules Bianchi em estado crítico após acidente em Suzuka

Jules Bianchi, piloto da Marussia, sofreu esta manhã um grave acidente no GP do Japão. O francês de 25 anos estava, segundo porta-voz da FIA, inconsciente e em estado crítico no momento em que foi retirado do seu monolugar e transportado para o hospital.

Condições atmosféricas e coincidência conspiram contra Bianchi

Bianchi despistou-se na curva 7 (Dunlop), pouco depois da chuva se ter intensificado em Suzuka, e de acordo com alguns testemunhos e fotografias, terá embatido fortemente na grua que ali tinha sido colocada para retirar da pista o monolugar de Adrian Sutil, já que o Sauber se tinha despistado no mesmo preciso local, na volta anterior.

Devido às adversas condições atmosféricas, o piloto não pôde ser transportado para o hospital de helicóptero. Jules Bianchi deixou o traçado em ambulância.

Jules Bianchi, piloto da Marussia desde 2013, é considerado uma das jovens promessas do desporto, pertencendo à Ferrari Driver Academy. Já este ano, o francês fez história, ao conquistar, no Mónaco, os primeiros pontos para a Marussia desde que a equipa entrou na F1, em 2010.

Um GP difícil desde o início

As bandeiras vermelhas foram mostradas e a corrida precocemente terminada, já em pobres condições de luminosidade e com chuva intensa.

Lewis Hamilton foi o vencedor, seguido de perto pelo colega Nico Rosberg. Sebastian Vettel foi terceiro.

A corrida havia já começado atrás do safety-car, devido à chuva forte, e seria mesmo cancelada à segunda volta. Com o aligeirar da precipitação, a corrida reiniciar-se-ia novamente atrás de safety-car, e lançada em pista à nona volta.