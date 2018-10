PSG x Mónaco: Martial trava favoritismo dos parisienses

O Mónaco viajou ontem até Paris, para, no palco do Parque dos Princípes, defrontar o campeão Paris Saint-Germain - a formação monegasca, liderada pelo treinador luso Leonardo Jardim, buscava escalar na tabela classificativa à passagem da nona jornada.

O duelo dividido apenas sofreu mutação no marcador aos 71 minutos, com um golo do brasileiro Lucas Moura. Quando se festejava a vitória parisiense, Anthony Martial, avançado francês de apenas 18 anos, ultrapassou a barreira de Sirigu, empatando a partida aos 90 minutos e dividindo os pontos perante o gorar das expectativas dos adeptos da equipa orientada por Laurent Blanc.

O resultado acaba por ser positivo para o visitante Mónaco, que contou com a presença de Ricardo Carvalho (capitão), João Moutinho e Bernardo Silva, que entrou aos 65 minutos de jogo. Com este empate, o PSG fixa-se na terceira posição da Ligue 1 (com 15 pontos, menos 7 que o líder Marselha) e o Mónaco fica-se pela décima terceira posição, com 11 pontos.

«Foi um jogo equilibrado, mas o Mónaco teve as melhores oportunidades», afirmou Jardim, comentando as incidências da partida no Parque dos Princípes e lamentando o facto de não ter saído do campo do PSG com os três pontos.