Bianchi operado, mas ainda com prognóstico reservado

Jules Bianchi foi operado de emergência a um hematoma na cabeça, após o grave acidente no GP do Japão. O piloto francês está nos cuidados intensivos do Hospital Universitário de Mie. Sem confirmação por fontes oficiais, alguns meios de comunicação avançam que o piloto teria sido submetido a uma segunda intervenção cirúrgica e que respiraria agora através de um ventilador.