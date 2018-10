João de Deus novo técnico do Sporting B

Aos 37 anos João de Deus chega a um grande do futebol português, mesmo tratando-se da equipa B dos leões, o técnico havia sido despedido a 31 de Agosto da liderança do Gil Vicente, após três derrotas em outras tantas jornadas do campeonato.

De acordo com um comunicado oficial do Sporting, João de Deus é «um treinador conhecido por potenciar as características naturais dos atletas e pela aposta em jovens jogadores».

Francisco Barão que começou esta época como o novo treinador depois da saída de Abel Ferreira, será agora o técnico adjunto de João de Deus que irá contar ainda com os restantes membros da equipa técnica verde e branca, não levando consigo qualquer elemento de fora.