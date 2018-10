Schumacher (à esquerda) celebra uma vitória na Ferrari com Jean Todt (Foto: s/d). Jean Todt: Schumacher perto de voltar à vida normal

Jean Todt visitou Schumacher em casa, onde testemunhou a recuperação promissora do ex-piloto alemão, após o acidente de esqui sofrido no final do ano passado, nos Alpes.