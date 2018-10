(foto: Angél Gutiérrez) Oblak vive tempos difíceis em Madrid

A vida de Oblak ja foi bem mais tranquila. O esloveno que vinha de uma época brilhante ao serviço do Benfica, e a qual lhe deu o rótulo de um dos guarda-redes mais promissores do mundo, está a ter tarefa difícil em conquistar a confiança dos adeptos espanhóis e do seu treinador, Diego Simeone.